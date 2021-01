bAV: Durchführungswege entwickeln sich sehr unterschiedlich

29.1.2021 – Über 21 Millionen Versicherte zahlten Ende 2019 in die betriebliche Altersversorgung ein. Die Anwartschaften im öffentlichen Dienst legten zu. In der Privatwirtschaft ist die Entwicklung differenziert zu betrachten: Pensionskassen verloren, während die Direktversicherungen wieder an Boden gut machten. Das zeigt die neunte Trägerbefragung zur bAV 2019 des Bundes-Arbeitsministeriums.

Bei den Trägern der betrieblichen Altersversorgung (bAV) gingen im Dezember 2019 Beiträge für über 21 Millionen aktiv Versicherte ein. Gegenüber Dezember 2017 ist die Zahl damit um 509.000 oder 2,5 Prozent gestiegen.

Von diesen Versicherten kommen knapp 15,2 Millionen aus der Privatwirtschaft und 5,8 Millionen aus dem öffentlichen Sektor. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen Befragung der bAV-Träger durch Kantar Public im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS).

Angaben zur Methodik

Der Forschungsbericht „Trägerbefragung zur betrieblichen Altersversorgung 2019“ (BAV 2019, PDF, zwei MB) ist eine empirische Untersuchung zur Situation und Entwicklung dieser Vorsorgeform. Das BMAS wertet die Daten seit 2003 aus, mit „BAV 2019“ zum neunten Mal.

Ergänzend führt das Ministerium auch eine Umfrage zur „Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung“ unter sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten durch (VersicherungsJournal 9.2.2017). Demnach hatten Ende 2019 gut 45 Prozent der 2,14 Millionen einbezogenen Betriebe für alle oder Teile ihrer sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten eine bAV eingerichtet.

Für den aktuellen Forschungsbericht befragten die Sozialforscher Pensionskassen, Pensionsfonds, Lebensversicherer, die betriebliche Direktversicherungen anbieten, und öffentliche Zusatzversorgungsträger. Die Daten zu Direktzusagen und Unterstützungskassen basieren dagegen auf Geschäftsstatistiken des Pensions-Sicherungs-Verein VVaG (PSVaG).

Zusätzlich flossen Geschäfts- und Verbandsstatistiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) und des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in die Auswertung ein.

Versorgung im öffentlichen Dienst wächst

Gegenüber Dezember 2017, dem Referenzzeitpunkt der Vorgängeruntersuchung „BAV 2017“, ist die Zahl der aktiv Versicherten in der betrieblichen Altersversorgung um rund 509.000 oder 2,5 Prozent gestiegen (28.2.2019). Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 560.000 aktiv Versicherte mehr, ein Plus von 2,8 Prozent (15.1.2015).

Der im aktuellen Forschungsbericht ausgewiesene Anstieg entfällt mit einem Plus von 233.000 Versicherten auf die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst (ZÖD).

Aktiv Versicherte und sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigte mit bAV-Antwartschaften

(Bild: Forschungsbericht des BMAS „BAV 2019“)

Verlierer waren die Pensionskassen

Die Entwicklung innerhalb der Privatwirtschaft falle bei den einzelnen Durchführungswegen unterschiedlich aus, schreiben die Autoren in den Unterlagen zur Auswertung. Verlierer waren beispielsweise die Pensionskassen. Hier ist die Zahl der aktiven Anwartschaften von 2017 (4,805 Millionen) bis 2019 (4,741 Millionen) um 64.000 Anwartschaften oder 1,3 Prozent gesunken.

Die Pensionsfonds legten dagegen im Vergleichszeitraum zu: von 462.000 auf 526.000 zu. Die Direktversicherungen konnten ein Plus von 5,3 Prozent oder 262.000 Verträge verzeichnen (2017: 4,918 Millionen Verträge; 2019: 5,180 Millionen Verträge).

In den internen Durchführungswegen der Privatwirtschaft, den Direktzusagen und Unterstützungskassen, ist die Zahl der aktiven Anwartschaften leicht gestiegen: von 2017 (4,733 Millionen) auf 2019 (4,747 Millionen) um 14.000 Verträge oder 0,3 Prozent.

Verbreitung der bAV rückläufig

Insgesamt ging die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung bei den Belegschaften aber leicht zurück. Dafür setzten die Sozialforscher die Zahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten, die bis Dezember 2019 eine bAV-Anwartschaft erworben haben, in Relation zu den von der Bundesagentur für Arbeit (BA) ausgewiesenen knapp 33,76 Millionen Arbeitnehmern im selben Monat.

Entsprechend hatten 53,9 Prozent eine bAV-Anwartschaft erworben, so der Forschungsbericht. Damit ging die Verbreitung der Ansprüche im Vergleich zu 2017 um 0,7 Prozent zurück.

Hintergrund für den leichten Rückgang: Im selben Zeitraum sei die Zahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten deutlich stärker gestiegen, und zwar von knapp 32,61 um 3,5 Prozent auf 33,76 Millionen.

Direktversicherungen gewinnen wieder leicht an Boden

Laut GDV bestanden am Jahresende 2019 knapp 8,5 Millionen Direktversicherungs-Verträge. Das bedeute gegenüber Dezember 2017 (über 8,1 Millionen) eine Steigerung von 4,6 Prozent. Eingeschlossen sind 2019 laut Verband 143.000 Verträge, die sich in Form von laufenden Rentenzahlungen bereits in der Auszahlungsphase befinden.

Die Zahl der aktiv bedienten Verträge belief sich 2017 auf rund 5,61 Millionen und ist bis Ende 2019 auf 5,96 Millionen gestiegen.

Nach Angaben der für den Forschungsbericht befragten Lebensversicherer waren Ende 2019 bei den aktiven Versicherten rund 3,7 Millionen Männer und knapp 2,3 Millionen Frauen vertreten.

Allerdings bleibe damit der Zuwachs deutlich hinter dem Anstieg der Pensionskassen zurück. Direktversicherungen hätten somit, wie bereits im Report von 2017 ausgeführt, im Vergleich zu Pensionskassen an Bedeutung verloren, erklären die Autoren im aktuellen Forschungsbericht erneut.

Leichter Rückgang bei den Pensionskassen

Im Dezember 2019 haben über 4,74 Millionen aktiv Versicherte Anwartschaften auf eine betriebliche Altersversorgung bei einer Pensionskasse aufgebaut, sei es in Form von eigenen Beiträgen und/oder von Beiträgen des Arbeitgebers.

Gegenüber Ende 2017 ist das ein leichter Rückgang von 64.000 Beschäftigten. Zum Vergleich: Im Dezember 2015 verzeichneten die Pensionskassen noch einen Anstieg von 264.000 Personen.

Die aktiv Versicherten mit Anwartschaften auf spätere Leistungen von Pensionskassen verteilten sich am Jahresende 2019 auf rund 1,7 Millionen Frauen und knapp 3,1 Millionen Männer.

Pensionsfonds wachsen auf niedrigem Niveau

526.000 Personen haben bis Dezember 2019 über Pensionsfonds eine Anwartschaft auf eine betriebliche Altersversorgung erworben. Gegenüber Dezember 2017 (462.000) bedeutet dies eine Steigerung um 14 Prozent.

„Wenn auch auf recht geringem Niveau in absoluten Zahlen, zeigt sich somit bei den Pensionsfonds eine deutlich stärkere Dynamik als etwa bei Pensionskassen, deren Anzahl an aktiv Versicherten zwischen 2017 und 2019 sogar leicht gesunken ist“, heißt es dazu im Forschungsbericht.

Ende 2019 waren fast drei Viertel (74 Prozent) der bei Pensionsfonds abgesicherten Beschäftigten männlich. Lediglich 26 Prozent sind Frauen, gegenüber 35 Prozent Versicherungs-Nehmerinnen bei Pensionskassen.

Direktzusagen und Unterstützungskassen

Der Forschungsbericht weist für Dezember 2019 rund 4,75 Millionen aktiv Versicherte bei Direktzusagen und Unterstützungskassen aus. Ende 2017 waren es 4,73 Millionen.

Für Dezember 2019 lagen aufseiten des PSVaG noch keine Daten vor, wie die Autoren schreiben. Die für den Erhebungszeitraum ausgewiesene Zahl von 4,75 Millionen aktiv Versicherten beruhe daher auf einer eigenen Schätzung.