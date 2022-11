bAV: Die Absicherung der Arbeitskraft wird Mitarbeitern wichtiger

16.11.2022 – Mittelständische Unternehmen arbeiten in der betrieblichen Altersvorsorge am liebsten direkt mit Versicherern zusammen. Nur 40 Prozent vertrauen hier Versicherungsmaklern. Für die Beschäftigten gewinnen die Absicherung der Arbeitskraft und der Hinterbliebenen an Bedeutung. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studienreihe der Generali.

Die Auswirkungen der Coronakrise für die betriebliche Altersvorsorge (bAV) im Mittelstand sind 2022 überschaubar. Nur knapp jeder zwanzigste Betrieb rechnet mit negativen Konsequenzen, was die eigenen Planungen für die Betriebsrenten der Beschäftigten betrifft. Vor einem Jahr war es noch jede zehnte mittelständische Firma (VersicherungsJournal 12.11.2021).

Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Untersuchung „Betriebliche Altersversorgung im Mittelstand 2022“ der F.A.Z. Business Media GmbH im Auftrag der Generali Deutschland AG. Die Auswertung führen die Unternehmen seit 2012 als Studienreihe durch.

Angaben zur Studie

Grundlage für die Marktforschung ist eine Umfrage unter 200 Personal-Verantwortlichen mit bAV-Zuständigkeit aus deutschen Firmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern. Die Befragung durch die Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH fand im Mai 2022 statt.

Die Manager wurden in den Interviews zu Vorsorgeangeboten, ihrem Bedarf an Produkten und Dienstleistungen ihrer Unternehmen befragt.

Betriebe vertrauen Versicherern als Partner in bAV

85 Prozent der befragten Unternehmen kooperieren für die bAV mit Versicherern. Damit erreicht die Branche als Kooperationspartner des Mittelstands einen neuen Höchstwert, heißt es in den Studienunterlagen. 41 Prozent der Firmen setzt auf Versicherungsmakler und 32 Prozent auf Pensionskassen.

Einen ähnlich hohen Akzeptanzwert wie die Assekuranz erzielt die Direktversicherung als Durchführungswert der bAV mit 91 Prozent. Damit legt diese Variante sogar noch um neun Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr zu.

Bevorzugte Partner für die bAV (Bild: Generali). Zum Vergrößern Bild klicken.

55 Prozent der Unternehmen investieren laut Auswertung in eine betriebliche Altersversorgung mit Arbeitgeberbeteiligung, die über den 15-prozentigen gesetzlichen Arbeitgeberzuschuss hinausgeht, um die Beschäftigten an die Firma zu binden.

Vor Corona wollte fast jeder zweite Mittelständler sein eigenes Portfolio mit den Möglichkeiten des Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes (BSRG) ausbauen (9.5.2019). 2018 war der Anteil nur halb so groß, vor drei Jahren lag er nur bei sieben Prozent (20.3.2018). Aktuell scheint das Thema im Mittelstand keine große Rolle zu spielen.

Nachfrage nach Absicherung der Arbeitskraft steigt

Die Pandemie hat ein Umdenken bei den Beschäftigten ausgelöst. So urteilen viele Mitarbeiter heute anders über die Frage, wie sie ihre Lebensrisiken – auch mit Hilfe des Arbeitgebers – besser absichern können.

Derzeit stimmen 66 Prozent der bAV-Experten der These zu, die Absicherung der Arbeitskraft und die Hinterbliebenen-Versorgung seien für die Beschäftigten in der Pandemie genauso wichtig wie ihre Altersvorsorge. 71 Prozent der Befragten erwarten, dass Nachhaltigkeitsaspekte in der Kapitalanlage künftig mehr Bedeutung gewinnen.

Als Instrument der Mitarbeiterbindung erzielt die bAV attraktive Werte bei den Arbeitgebern. 80 Prozent der Firmen, die eine Betriebsrente mit Arbeitgeberbeteiligung anbieten, die über den 15-prozentigen gesetzlichen Arbeitgeberzuschuss hinausgeht, zeigen sich „sehr zufrieden“ beziehungsweise „zufrieden“. 47 Prozent sagen, sie seien sogar „sehr zufrieden“.

DCS stellt höhere Beitragsfreistellungen fest

Allerdings ist in der bAV nicht alles rosig. Die Inflation hat Konsequenzen. Nach einer Erhebung der DCS Deutsche Clearing-Stelle GmbH stieg die Zahl der Beitragsfreistellungen und Anträge auf vorzeitige Auflösung 2022 um rund das Doppelte gegenüber dem Vorjahr. Der Dienstleister führt als Gründe die hohe Teuerungsrate und die Angst vor einer Rezession an (8.11.2022).

Demgegenüber hatten unter anderem in der „Elefantenrunde“ auf der DKM führende Lebensversicherer noch kein deutlich höheres Storno festgestellt (27.10.2022).

Das Statistische Bundesamt (Destatis) ermittelte kürzlich, dass die saisonbereinigte Sparquote der privaten Haushalte im ersten Halbjahr 2022 bereits wieder auf das Niveau des Vor-Corona Jahres 2019 zurückgefallen ist.