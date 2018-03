bAV-Beratung: Kostengünstige Lösung gesucht

22.3.2018 – Kürzlich wurden mehrere Studien zum Betriebsrenten-Stärkungsgesetz vorgestellt. Mit den Möglichkeiten der Digitalisierung bei der bAV-Verwaltung befasst sich eine Untersuchung des bAV-Beraters Mercer Deutschland. Wie die Anbieter von Betriebsrenten die Beratung kostengünstiger hinbekommen, zeigt die neue Studie nicht.

An der Digitalisierung führt in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) kein Weg vorbei: Knapp zwei Drittel der Firmen erwarten dadurch einen reduzierten Verwaltungsaufwand. Etwa die Hälfte plant, künftig verstärkt in die digitale bAV-Verwaltung zu investieren. Für 65 Prozent der Befragten wäre dabei eine Plattform attraktiv, die den Versorgungsstand der Mitarbeiter sowie alle Nebenleistungen übersichtlich darstellt.

Ralf Laumann (Bild: Mercer)

Dies ergab die Studie „Digitalisierung der bAV-Verwaltung“ des bAV-Beraters Mercer Deutschland GmbH, einer Tochter des Risikodienstleisters Marsh & McLennon Companies.

Das Marktforschungsinstitut Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH hatte im Auftrag von Mercer 100 Personalverantwortliche mit bAV-Zuständigkeit aus deutschen Firmen mit 500 bis 5.000 Mitarbeitern aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung befragt.

Höherer Aufwand wegen des Informationsbedarfs

In dieser Zielgruppe sei die bAV fast überall etabliert. „Digitale Lösungen reduzieren nicht nur den Verwaltungsaufwand, sondern tragen auch dem gestiegenen Informationsbedarf in der bAV Rechnung“, erklärt Mercer-Experte Ralf Laumann.

Knapp drei Viertel der Befragten nutzten für ihre betriebliche Altersversorgung Versicherungslösungen eines externen Anbieters. Vier von zehn Betrieben gaben an, dass der Verwaltungsaufwand für die bAV in den letzten fünf Jahren zugenommen hat.

Hauptgrund dafür sei für knapp zwei Drittel davon der gestiegene Informationsbedarf der Mitarbeiter. Komplexere Prozesse oder strengere gesetzliche Auflagen gab etwa jedes zweite befragte Unternehmen als Ursache für den erhöhten Aufwand an.

Auslagerung auf Dienstleister

Knapp jedes zweite Unternehmen ab 500 Mitarbeitern hat die bAV-Verwaltung laut Studie bereits ganz oder zumindest teilweise ausgelagert. „Der externe Dienstleister sollte neben der Versicherungs-Administration sowohl die Anwartschafts- als auch die Rentenverwaltung beherrschen“, so Laumann. Außerdem sollte ein lückenloser Datenaustausch zwischen Arbeitgeber, bAV-Dienstleister und weiteren involvierten Parteien sichergestellt sein. Darauf legen fast alle Befragten Wert.

Über vier von fünf Unternehmen messen der Kompetenz externer Dienstleister im rechtlichen Bereich eine hohe Bedeutung zu. Für drei Viertel der Befragten ist das Angebot einer digitalen Lösung maßgeblich für die Kooperation. In vielen Unternehmen gehen die Befragten davon aus, dass das ganze Portfolio an Onlinekanälen immer wichtiger wird.

Bedeutung der Kanäle für die Mitarbeiterkommunikation zur bAV (Bild: Mercer)

57 Prozent prognostizieren einen starken Bedeutungsanstieg für Onlineportale, ein Drittel sieht E-Mails und Social Media im Aufwärtstrend. Der einzige nicht-digitale Kanal, der in dieser Rangfolge auftaucht, ist das direkte Gespräch zwischen dem Fachmann und den Mitarbeitern (39 Prozent).

Zusätzliche Informationen zur Studie sowie weiterführendes Material bietet Mercer unter diesem Link zum kostenlosen Download.

Viele Studien, viele Fragen

Mit der Mercer-Studie kommen Entscheider in kleinen und mittleren Betrieben (KMU) allerdings nicht weiter. Auf der 19. Handelsblatt Jahrestagung „Betriebliche Altersversorgung 2018“ stand das Sozialpartnermodell (SPM) mit der reinen Beitragszusage im Blickpunkt, das vor allem den KMU bei der bAV helfen soll (VersicherungsJournal 13.3.2018, 16.3.2018). Das liegt daran, dass in größeren Firmen meist schon bAV-Lösungen bestehen und kaum Geringverdiener beschäftigt sind (VersicherungsJournal 19.3.2018).

Zudem ergab die Studie „bAV im Mittelstand 2018“ der Generali Lebensversicherung AG und Frankfurt Business Media GmbH in deutschen Firmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern: Je kleiner die Firma, desto größer das Interesse an den neuen Möglichkeiten der bAV durch das BRSG (VersicherungsJournal 20.3.2018).

51 Prozent aller Befragten erwarten in Firmen von 50 bis 99 Mitarbeitern positive Wirkungen. In Firmen mit 100 bis 249 Mitarbeitern tun dies nur 39 Prozent der Entscheidungsträger und in Firmen mit bis zu 500 Mitarbeitern lediglich 29 Prozent.

Auch in dieser Studie wurden Firmen mit einem bis 49 Mitarbeitern gar nicht befragt. Wie deren Beratung gerade zum SPM seriös erfolgen und bezahlt werden soll, blieb in allen bisherigen Studien offen. In vielen KMU ist das BRSG „noch nicht angekommen“, so fasst eine Studie von Willis Towers Watson aus vergangenem Herbst diese Problematik zusammen (VersicherungsJournal 22.9.2017).