Bafin stellt Erfolgsaussichten von Fondspolicen in Frage

21.3.2022 – Die Versicherungsaufsicht hat die Kosten von klassischen und fondsgebundenen Lebensversicherungen untersucht. Dabei wurden Abzüge von teilweise über vier Prozent festgestellt. Teilweise blieben Rückvergütungen an Vermittler im Dunkeln. Die Behörde sieht die Gefahr von Interessenkonflikten und kritisiert mangelnde Transparenz.

Eine Umfrage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hat bei Lebensversicherern „Verbesserungsbedarf zutage“ befördert. Das schreibt die Behörde in ihrem Bafin-Journal März 2022 (PDF, 1 MB) und nennt das Produktfreigabe-Verfahren und den Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten im Vertrieb.

Abgefragt wurden unter anderem die Effektivkosten für fondsgebundene und klassische Lebensversicherungen für Laufzeiten zwischen zwölf und 40 Jahren. Dabei nahmen mit zunehmender Laufzeit die Kosten ab und Fondspolicen waren durchweg teurer als die Klassik-Produkte. Auch zwischen den Unternehmen streuten die Kosten deutlich.

Effektivkosten von Produkten mit monatlicher Beitragszahlung Eintrittsalter (Vertragslaufzeit) 55 (12) 47 (20) 37 (30) 27 (40) Klassische Lebensversicherung 25-%-Quantil 1,42% 1,23% 1,00% 0,83% 50-%-Quantil 1,91% 1,48% 1,16% 0,98% 75-%-Quantil 2,32% 1,73% 1,43% 1,22% Gewichtetes Mittel 1,89% 1,52% 1,28% 1,12% Fondsgebundene Lebensversicherung 25-%-Quantil 2,03% 1,54% 1,30% 1,13% 50-%-Quantil 2,62% 2,00% 1,64% 1,53% 75-%-Quantil 3,29% 2,65% 2,35% 2,21% Gewichtetes Mittel 2,66% 2,17% 1,90% 1,75%

Kosten teilweise über vier Prozent

„Bei allen Eintrittsalter-Laufzeit-Kombinationen gibt es Lebensversicherer, bei denen die Effektivkosten der meistverkauften fondsgebundenen Produkte oberhalb von vier Prozent liegen“, stellt die Behörde fest. Die zugrundeliegenden Kapitalanlagen müssten entsprechend hohe Renditen erreichen, damit die Versicherungsnehmer einen Anlagegewinn erzielen.

Dem überwiegenden Teil der fondsgebundenen Verträge lägen Aktienfonds zugrunde. Diese Produkte würden oft damit beworben, dass sie den Versicherungsnehmern ermöglichten, an den Ertragschancen der Aktienmärkte teilzuhaben.

Bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten differenziert die Bafin nach Laufzeiten: „Die im Mittel zu beobachtenden Effektivkosten erscheinen bei den längeren Laufzeiten angesichts dieser Zielsetzung vertretbar.

Die höheren Effektivkosten in der Spitze lassen aber ernsthaft daran zweifeln, dass die Produktfreigabe-Verfahren den Interessen, Bedürfnissen und Merkmalen des Zielmarktes ausreichend Rechnung getragen haben – so, wie es die Wohlverhaltensregeln vorgeben.“

Die Vermittler-Vergütungen bleiben teilweise im Dunkeln

Einen Teil der Kosten konnten die Aufseher nicht erfassen: Einige Versicherer hätten sich nicht in der Lage gesehen, jene Rückvergütungen der Fondsgesellschaften zu nennen, die direkt an die Vermittler gehen. Damit wären diese Gesellschaften nicht ausreichend in der Lage, mögliche Interessenkonflikte zu identifizieren.

Solche zusätzlichen Vertriebsvergütungen, die aus der Managementgebühr der Fondsgesellschaften finanziert werden, erhöhten tendenziell die Kosten der Fondspolice. „Dadurch erhöht sich die Gefahr, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis aus der Perspektive der Versicherungsnehmer nicht mehr angemessen ist“, warnt die Aufsicht.

Die Rückvergütungen der Fondsgesellschaften an die Versicherer betragen nach den Erkenntnissen der Bafin zwischen 0,3 bis 1,2 Prozent des Fondsguthabens pro Jahr. Davon kehren die Gesellschaften gut die Hälfte (52 Prozent) als Rückvergütung aus.

Bafin bemängelt fehlende Transparenz bei den Abschlusskosten

Neben der Höhe bemängelt die Bafin, dass „die Abschluss- und Vertriebskosten nicht ausreichend transparent sind“.

Fondsmanagementgebühren gehörten zwar zu den Effektivkosten, über die Lebensversicherer ihre Kunden bei Vertragsabschluss nach § 2 Absatz 1 Nummer 9 der VVG-InfoV informieren müssten. Sie zählten aber nicht zu den einkalkulierten Abschlusskosten, die den Kunden nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 VVG-InfoV als einheitlicher Gesamtbetrag separat mitzuteilen sind.

„Hierdurch kann den Kunden ein falscher Eindruck von der faktischen Gesamthöhe der Abschlusskosten vermittelt werden“, bemängeln die Aufseher.