Bafin-Merkblatt das kleinere Übel im Vergleich zur EU-Kleinanlegerstrategie?

10.5.2023 – Der BVK betrachtet das Merkblatt zu kapitalbildenden Lebensversicherungen als „ein gutes Instrument, um Kunden eine angemessene Rendite zu bieten und sie vor Fehlanreizen im Vertrieb zu schützen“ – auch vor dem Hintergrund der geplanten EU- Kleinanlegerstrategie. Diese führe partielle Provisionsverbote ein und fasse die Anforderungen für Provisionszahlungen völlig neu, warnt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Votum sieht die Vergütung der Makler bei Lebensversicherungen als bedroht an.

„Wir begrüßen die Intention des Merkblatts als Chance, auch vor dem Hintergrund der Signale der EU-Kleinanlegerstrategie, zukünftige Exzesse im provisionsgestützten Vertrieb zu verhindern“, postete der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) am Dienstag zunächst auf Facebook. Mittags folgte dann eine Pressemitteilung.

Das Damoklesschwert eines Provisionsverbotes ist weiter in die Ferne gerückt. Michael H. Heinz, BVK-Präsident

Hausaufgaben gemacht

Michael H. Heinz (Archivbild: Brüss)

„Wir sehen das Bafin-Merkblatt als eine wichtige Maßnahme zum richtigen Zeitpunkt“, wird darin BVK-Präsident Michael H. Heinz zitiert. „Damit erhält Deutschland vor dem Hintergrund der Diskussion um EU-weite Provisionsverbote im Zuge der EU-Kleinanlegerstrategie ein gutes Instrument, um Kunden eine angemessene Rendite zu bieten und sie vor Fehlanreizen im Vertrieb zu schützen“, sagt er.

Man gehe davon aus, dass Deutschland seine Hausaufgaben gemacht habe. „Das Damoklesschwert eines Provisionsverbotes, das unseren Berufsstand in massive Existenznöte gebracht hätte, ist damit noch weiter in die Ferne gerückt, nachdem die EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness eine mögliche Einführung in den kommenden drei Jahren prüfen wollte“, so Heinz.

Die Aufsichtsbehörde hat am Montag ihr überarbeitetes „Merkblatt 01/2023 zu wohlverhaltens-aufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungs-Produkten“ veröffentlicht (VersicherungsJournal 9.5.2023). Am gleichen Tag sickerten die geänderten Pläne der EU-Kommission für ihre Retail Investment Strategy (Kleinanlegerstrategie) durch (9.5.2023).

WERBUNG

Votum sieht verstecktes Provisionsverbot für Versicherungsmakler

Martin Klein (Bild: Votum)

Der Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. hat in dem Papier inzwischen ein verdecktes Provisionsverbot für Versicherungsmakler bei der Vermittlung von Lebensversicherungen ausgemacht.

Am Dienstag schrieb der Verband: „Für die deutschen Versicherungsmakler ist es deutlich zu früh, sich über die Abkehr der EU-Kommissarin McGuinness von einem generellen Provisionsverbot in der EU zu freuen.

In dem Entwurf sind U-Boote versteckt, die eine genaue Analyse bedürfen.“

Auf der Seite 89 des EU-Entwurfs verstecke sich der neue Artikel 30 der IDD. „Schnell überlesen, hat es aber der […] Absatz 8 in sich“, kommentierte Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Verbandes, und liefert eine Übersetzung des englischen Textes:

Entwurf für Artikel 30, Absatz 8 IDD in der Übersetzung des Votum-Verbandes

„Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass der Versicherungsvermittler, wenn er den Kunden darüber informiert, dass die Beratung auf unabhängiger Basis erfolgt, folgendes tun muss:

eine hinreichend große Zahl von auf dem Markt verfügbaren Versicherungsprodukten bewerten, die hinsichtlich ihrer Art und ihrer Produktanbieter hinreichend diversifiziert sind, um zu gewährleisten, dass die Ziele des Kunden in geeigneter Weise erreicht werden können; und sich nicht auf Versicherungsprodukte beschränken, die von Unternehmen ausgegeben oder angeboten werden, die enge Verbindungen zum Vermittler haben. keine Gebühren, Provisionen oder andere monetäre oder nicht-monetäre Vorteile annehmen und einbehalten, die von einem Dritten oder einer Person, die im Namen eines Dritten handelt, im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung für Kunden gezahlt oder gewährt werden.“

Dazu erklärt Klein: „Es entspricht nicht erst seit dem Sachwalter-Urteil des BGH der ständigen Rechtsprechung, dass der Versicherungsmakler gegenüber seinen Kunden zur unabhängigen Vermittlung verpflichtet ist. Sollte diese Regelung daher unverändert umgesetzt werden, könnten Makler für Vermittlungsleistungen in der Sparte Leben keine Provision mehr entgegennehmen.

Es sollte weiterhin allen Vermittler in der EU möglich sein, sowohl gegen Provision als auch auf Honorarbasis tätig zu werden. Der Votum Verband wird sich weiterhin entschlossen für das duale Vergütungssystem einsetzen.“

McGuinness‘ Entwurf der EU-Kleinanlegerstrategie ist überbürokratisiert. Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer

Vermittlung von Anlageprodukten wird rigider

Jörg Asmussen (Bild: GDV)

Die europäische Kleinanlegerstrategie kritisiert auch Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

„Die EU-Kommission wird ein umfangreiches Paket mit Licht und Schatten vorlegen“, prognostiziert er gegenüber der Presse.

Die Regeln für die Produktgestaltung und für die Vermittlung von Anlageprodukten würden deutlich rigider und komplexer. „McGuinness‘ Entwurf der EU-Kleinanlegerstrategie ist überbürokratisiert“, sagt er.

Das Ziel der EU-Kommission, breite Bevölkerungsschichten an die Finanzmärkte zu bringen und ihnen den Vermögensaufbau zu erleichtern, werde so nur teilweise erreicht werden.

„Zwar verzichtet der Entwurf auf ein generelles Provisionsverbot – aber er führt partielle Provisionsverbote ein und fasst die Anforderungen für Provisionszahlungen völlig neu“, so Asmussen.