Axa BU-Tarif in der Leistungsphase verbessert

5.3.2019 – Die Berufsunfähigkeits-Versicherung der Axa bringt in ihrer Neuauflage einiges für Auszubildende und Studenten wie die bedingungsgemäße Besserstellung nach Abschluss der Ausbildung. Die Arbeitsunfähigkeits-Klausel leistet nun für 24 Monate. Ferner gibt es eine Überbrückungshilfe nach Wegfall des Krankentagegelds sowie Unterstützung bei der gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitation, schreibt Makler Philip Wenzel in seinem Gastbeitrag.

Minimalismus ist gerade ein Trend, der sich von der Überfluss- und Wegwerfgesellschaft dadurch abgrenzen will, dass nur noch das Nötigste besessen wird. Gerade in der Generation Y und Z stehen Spaß und Erfahrung vor Besitz und Geld. Wer bei der Marktdurchdringung in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung die 25 Prozent überschreiten will, muss dieser Zielgruppe eine Absicherung bieten, mit der sie sich identifizieren kann.

Philip Wenzel (Bild: Privat)

Die Axa Lebensversicherung AG setzt mit dem Marketing der neuen BU-Versicherung hier genau richtig an. Der Tarif selbst ist gefühlt jedoch eine Ansammlung aller am Markt vorhandenen Klauseln in einem Produkt gebündelt. Das ist zwar nicht minimalistisch, aber es entspricht dem eigentlich entgegengesetzten Wunsch der jungen Leute nach Flexibilität.

Aussetzen der Dynamik

Derzeit noch selten anzutreffen ist die Möglichkeit, Dynamiken unbegrenzt oft aussetzen zu können, ohne das Anrecht auf weitere Erhöhungen zu verlieren. Im Markt ist es üblich, ein dreimaliges Aussetzen der Beitragsdynamik in Folge mit deren Wegfall zu quittieren.

Die Regelung der Axa hierzu ist sicherlich vor allem für Azubis und Studenten interessant, die gerne eine Beitragsdynamik vereinbaren würden, diese die ersten Jahre aber auch gleich aussetzen wollen.

Gutes Marketing ist es, die Stundungsmöglichkeiten mit einem Sabbatical zu erklären.

Besserstellung nach Ausbildungsabschluss

Wertvoller für Azubis, aber vor allem für Studenten, ist eine bedingungsgemäße Besserstellung nach Abschluss des Studiums oder der Ausbildung. Die von der Axa „Zukunftsgarantie“ benannte Option ermöglicht bei diesem Anlass die Umstellung in eine bessere Berufsgruppe ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Diesem Beispiel sollte der Markt auch in eigenem Interesse folgen, da vor allem der Gesunde bei einer möglichen Beitragsersparnis das Kollektiv verlassen würde. Nimmt man ihm die Hürde einer neuen Antragsstellung, wird er vermutlich bleiben.

Verlängerungsoption

Die Axa bietet auch eine Verlängerungsoption bei Erhöhung des Eintrittsalters der gesetzlichen Altersrente an. Die Erhöhung ist aber maximal bis zu einem Alter von 69 Jahren möglich und der neue Beitrag wird mit dem neuen Eintrittsalter berechnet.

Es ist also eher eine Option auf Neuabschluss ohne Gesundheitsprüfung. Im Kundensinne wäre es, wenn die Axa das ursprüngliche Eintrittsalter zur Berechnung nehmen würde, da nur so die bisher bezahlten Beiträge berücksichtigt werden.

AU-Leistung für 24 Monate

Der Tarif leistet auch dann, wenn der Versicherte taub oder blind wird oder im Rollstuhl sitzen müsste. Es erfolgt eine zeitgleiche BU-Prüfung, allerdings wird die Leistung unabhängig vom Ergebnis erbracht. Sie ist begrenzt auf 24 Monate. Der Nutzen in der Praxis dürfte im vereinfachten Zugang zur Leistung liegen.

Auch die Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Klausel leistet jetzt für 24 Monate. Die Axa verlangt eine zeitgleiche Beantragung auf Leistung wegen Berufsunfähigkeit. Allerdings stellt sie klar, dass beide Leistungen unabhängig voneinander bewilligt werden.

Der Versicherte hat also die Möglichkeit, die Leistung aus der AU-Klausel einfach über den Gelben Schein zu erhalten, auch wenn er noch nicht alle notwendigen Unterlagen zur BU-Prüfung beibringen konnte. Der Anspruch besteht bereits, wenn eine AU-Bescheinigung für vier Monate ausgestellt wird und ein Facharzt die Fortdauer für weitere zwei Monate bescheinigt.

Sollte der Versicherte nach Wegfall der Arbeitsunfähigkeit innerhalb von sechs Monaten erneut aufgrund derselben Erkrankung krankgeschrieben werden, wäre die Axa auch ohne Erfüllung eines Sechs-Monats-Zeitraums leistungspflichtig.

Überbrückungshilfe

Der Tarif würde auch eine sogenannte Überbrückungshilfe leisten, wenn ein privater oder gesetzlicher Krankenversicherer die Kranken(tage)geld-Leistung einstellen würde, weil nach deren Definition eine Berufsunfähigkeit vorliegt. Diese Leistung haben derzeit nicht einmal eine Handvoll Versicherer ohne Einschränkung auf einen bestimmten privaten Krankenversicherer im Programm.

Der Baustein ist vor allem bei Selbstständigen sinnvoll, die für gewöhnlich ein Krankentagegeld (KTG) abgesichert haben. Denn es ist noch unklar, wie der Bezug von KTG neben dem Leistungsbezug aus einer AU-Klausel von dem KTG-Versicherer gehandhabt werden würde.

Meldepflicht und weitere Gutachten

Die Axa gehört zu den wenigen Versicherern, die eine Leistung aus der Infektionsklausel auch bei teilweisem Arbeitsverbot erbringen.

Außerdem verzichtet der Versicherer darauf, dass der Versicherte einen Wegfall der Berufsunfähigkeit meldet. Das ist deswegen so sinnvoll, weil nicht davon auszugehen ist, dass der gewöhnliche Kunde überhaupt in der Lage ist, einzuschätzen, inwieweit seine gesundheitliche Verbesserung sich auf seine Berufsfähigkeit auswirkt.

Im Leistungsfall bietet die Axa noch mehr für ihre Kunden. Sollte der Versicherte nicht mit dem ersten Gutachten zufrieden sein, beteiligt sich der Versicherer mit der Hälfte, maximal 1.500 Euro, an einem zweiten Gutachten.

Hilfen zur Rehabilitation

Was mir persönlich besonders gut gefällt, ist die vorgesehene Unterstützung zur gesundheitlichen und beruflichen Rehabilitation. Die Axa berät den Kunden und finanziert Maßnahmen bis zu maximal 12.000 Euro beziehungsweise sechs Monatsrenten. Es gibt einige Versicherer, die diesen Betrag in Geld auszahlen. Sinnvoller für den Kunden und das Kollektiv ist es allerdings, dieses Geld fest in Reha-Maßnahmen einzuplanen.

Interessant für eine rein wissenschaftliche Diskussion ist die ausdrückliche Einbeziehung des altersentsprechenden Kräfteverfalls. Sollte aus dieser Klausel tatsächlich ein Leistungsfall entstehen, wäre mit einem Mal das gesamte Kollektiv in diesem Alter und Tätigkeitsbild als berufsunfähig anzusehen. Das kann doch niemand ernsthaft wollen? Wie gesagt: Diese Diskussion ist rein wissenschaftlich.

Unterm Strich betrachtet ist der Tarif weiterhin sehr leistungsstark und hat sich vor allem in der Leistungsphase punktuell verbessert. Der 39-jährige Bürokaufmann zahlt bis zum Endalter 67 bei einem Prozent garantierter Leistungsdynamik und 1.000 Euro versicherter Rente 61,91 Euro (96,74 Euro) im Monat. Der Mechatroniker zahlt 90,44 Euro (138,07 Euro).