Axa baut Mehrwerte für Vollversicherte aus

8.2.2019

Vollversicherte der Axa Krankenversicherung AG sollen bei ihrer Suche nach spezialisierten Fachärzten und Kliniken von der neuen Kooperation mit der Better-Doc GmbH profitieren. Das Angebot gilt bundesweit und ist kostenlos. Innerhalb von 48 Stunden sollen Versicherte so Experten für eine ärztliche Zweitmeinung, Behandlung oder Operation finden, teilte Axa am Donnerstag mit.

Gestartet sei die Offerte als Pilot für mehr als 10.000 Patienten mit Hüft-Kniebeschwerden. Aufgrund „der positiven Kundenrückmeldungen und Behandlungsergebnisse“ erweiterte die Axa den Service um weitere Krankheitsbilder: Versicherte, bei denen Operationen an Rücken, Schulter oder Behandlungen bei Prostatabeschwerden geplant sind, könnten den Service jetzt nutzen.

Nach Angaben der Axa lohnen sich die Investitionen in diesen Mehrwert: So konnte Better-Doc 550 Kunden bei der Suche nach einem Spezialisten helfen. „Bei etwa 60 Prozent der Patienten, die sich vor einer anstehenden Operation eine Zweitmeinung einholten, war eine Operation nicht erforderlich. 90 Prozent dieser Patienten wurden auch nach sechs Monaten nicht operiert“, so der Versicherer.

Die Kooperation mit Better-Doc erfolgt im Rahmen des „Gesundheitsservice-360-Grad“. Der Mehrwert umfasst Präventionsangebote, qualifizierte medizinische Beratung, ambulante und stationäre Versorgung im Krankheitsfall.