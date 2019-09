Autoversicherer verlängern Rabattstaffel auf bis zu 50 Jahre

23.9.2019 – Autofahrer werden immer älter und haben immer länger einen Führerschein. Aktuell sind rund 470.000 Autofahrer über 65 Jahre alt sind und haben einen Pkw-Führerschein. Daher haben nun viele Autoversicherer ihre Rabattstaffel von 35 auf bis zu 50 Jahre erweitert. Autofahrer können so in den Genuss eines noch höheren Rabatts kommen. Doch unter dem Strich zählt, was am Ende als Gesamtprämie vom jeweiligen Versicherer erhoben wird.

Autofahrer werden immer älter und haben immer länger einen Führerschein. Aktuell sind rund 470.000 Autofahrer über 65 Jahre alt sind und haben eine Fahrerlaubnis.

Daher haben nun etliche Autoversicherer ihre Rabattstaffel von 35 auf 36 bis 50 Jahre erweitert. Autofahrer können so in den Genuss eines noch höheren Beitragsnachlasses kommen.

Drei Anbieter mit SF 50

Die Anfang des Jahres geänderte Rabattstaffel der Huk-Coburg Versicherungsgruppe hat nun eine Spannbreite von 50 Jahren. Wer die höchste Schadenfreiheitsklasse (SF) erreichen möchte, müsste also bei einer Führerscheinprüfung mit 18 Jahren 1951 oder früher geboren sein. In der höchsten Stufe beträgt der Nachlasse 84 Prozent auf den Kfz-Haftpflicht- oder Vollkasko-Grundbeitrag.

Die 50-Jahres-Staffel beruht nach Angaben der Huk-Coburg auch auf der Auswertung eigener Statistiken. Mit über zwölf Millionen versicherter Fahrzeuge hat der Marktführer für solche Berechnungen eine breite Basis.

„Wir überprüfen routinemäßig, ob die Struktur des Schadenfreiheitsrabatt-Systems aus kalkulatorischer Sicht noch sachgerecht ist oder eine Änderung erfordert“, so ein Sprecher auf Anfrage. Viele Verträge haben wohl die bisher höchste SF-Klasse 35 erreicht. „Dies war für uns der Auslöser, die SF-Tabelle zu verlängern“, so der Versicherer. Damit sei es gelungen, auch in diesem Segment eine zusätzliche, risikogerechte Beitragsdifferenzierung sicherzustellen.

Auch die Axa Versicherung AG rechnet nach einer stichprobenartigen Auswertung der Nafi GmbH die Schadenfreiheit bis zu 50 Jahre. Der maximale Nachlass beträgt 85 Prozent. Dritter Anbieter mit SF 50 ist die WGV-Versicherung AG. Sie gibt bis zu 84 Prozent Rabatt.

Staffeln auch mit 36, 44 oder 45 Jahren

Andere Versicherer sind einer Studie des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) gefolgt und haben ihre Staffeln ab Oktober auf 45 Jahre ausgeweitet. Gleichzeitig halten noch viele Anbieter an der alten Regelung in ihren Bedingungen mit bis zu 35 Jahren fest.

Kunden der VHV Versicherungs-AG können mit den maximalen SF 45 schon fünf Jahre früher als bei der Axa auf 85 Prozent Rabatt beziehungsweise 15 Prozent Beitragssatz kommen. Bei der Cosmos Versicherung AG und der Ergo Versicherung AG ist nach 44 Jahren Schluss.

Der höchste Nachlass bei den Anbietern mit mindestens SF 44 streut für die Kasko-Deckung ab 76 Prozent bei der Ergo (Haftpflicht 83 Prozent) und bei Haftpflicht ab 79 Prozent bei der Sparkassen Direktversicherung AG (Kasko 80 Prozent).

Unterschiedliche Prozentsätze

Bei der VHV hat der Kunde aber schon mit 45 schadenfreien Jahren einen Nachlass von 85 Prozent erfahren. Doch auch die Grundprämien sind von Versicherer zu Versicherer und von Tarif zu Tarif unterschiedlich.

Ein Vergleich der Prozentsätze ist allerdings wenig aussagekräftig, da sich auch die Grundprämien von Versicherer zu Versicherer und von Tarif zu Tarif unterscheiden.

Vielfältig sind auch die Rückstufungsregelungen, die der eigentliche Grund für die erweiterte Staffel sein könnten, wie Experten vermuten. So kommt ein Versicherter beispielsweise nach einem Schaden in der Kfz-Haftpflicht in die Klasse SF 31 und erhält dann noch einen Nachlass von 79 Prozent. Bei zwei Schäden in einem Kalenderjahr landet der Kunde gar in Klasse 12. Dann liegt der Nachlass nur noch bei 66 Prozent.

Vorsicht: Seniorenzuschlag

Automatisch erhalten die Kunden die neue Staffel aber nicht. Sie müssen dafür den Tarif wechseln. Der Umstieg muss für die älteren Fahrer aber nicht mit einem günstigeren Beitrag verbunden sein.

Der Altvertrag könnte noch ein Tarif ohne Zuschlag für Senioren sein, oder eine bessere Rückstufungsregelung im Schadenfall enthalten. Auch die Huk-Coburg verweist darauf, dass die SF-Einstufung zwar ein wichtiges, aber eben nur ein Risikomerkmal von vielen ist. Für den Kunden zählt bei vergleichbarem Leistungsniveau eines Tarifes allein die Gesamtprämie.