Autoversicherer reichern Tarife an

15.11.2018 – Bis Ende November läuft bei vielen Kraftfahrtverträgen noch die Kündigungsfrist – und damit die heiße Zeit des Kraftfahrtgeschäfts. Das Gros der Tarifneuheiten ist somit längst an den Markt gebracht. Admiraldirekt, DEVK und HDI melden kleinere Neuerungen. Und die Vertriebspartner von Jung, DMS & Cie. können ab sofort auch „Emil“ vertreiben.

Bei der Admiraldirekt.de GmbH werden Autoversicherungen jetzt auch „grün“ angeboten. Die Direktvertriebstochter der Itzehoer Versicherungen bietet im K-Tarif einen Baustein „grün versichert“, bei dem die Kapitalanlagen nachhaltig ausgerichtet werden. Das Angebot ist eine Zusammenarbeit mit dem Makler Grün versichert GmbH.

Neben der ökologischen Kapitalanlage wird zudem über die Zusammenarbeit mit der Stiftung Weforest für jeden neuen „grün versichert“ Vertrag ein Baum gepflanzt. Admiraldirekt verkauft den „grünen“ Versicherungsschutz in allen Tarifen über die eigene Website sowie als Baustein zum Komfort-Tarif über die Check24 Vergleichsportal GmbH.

Telematik im Angebot

Jung, DMS & Cie. erweitert sein Angebotsportfolio im Bereich der Kfz-Versicherungen um den digitalen Kfz-Tarif der Emil Deutschland AG. Man sei damit der erste und bisher einziger Maklerpool, der mit dem Berliner Startup kooperiere, wird mitgeteilt.

Emil sieht sich als Deutschlands erste digitale Kfz-Versicherung, die monatlich nach gefahrenem Kilometer abrechnet. Mit diesem Telematiktarif sollen Wenigfahrer und Zweitwagenhalter jährlich bis zu 450 Euro Prämie gegenüber traditionellen Tarifen sparen können. Der Versicherungsschutz kostet ab fünf Euro pro Monat.

Die Tarifentwicklung erfolgte in Kooperation mit der General Reinsurance AG und die Schadenregulierung wird von der Gothaer Allgemeine Versicherung AG übernommen.

Zur automatischen Messung der gefahrenen Kilometer bei Emil erhält der Kunde nach Abschluss den „Emil-Stecker“ kostenlos per Post. Der wird am OBD-II Anschluss des Autos unter dem Lenkrad angebracht.

Mit Mietwagenservice

Die DEVK Versicherungen haben ihre Kraftfahrttarife um einen „Mietwagenservice“ ergänzt. Unabhängig von einem Schadenfall können sich die Kunden einmal im Jahr bei Enterprise und Sixt deutschlandweit für 9,98 Euro pro Tag einen Mietwagen der kleinsten Klasse ausleihen. Das Angebot beinhaltet eine Vollkaskoversicherung des Leihfahrzeugs und hat keine Kilometerbegrenzung. Es gilt für einen Mietzeitraum von bis zu sieben Tagen.

Gutscheine für diese Mietwagen erhalten die Kunden in den 1.230 DEVK-Geschäftsstellen. Die Aktion gilt für Anmietungen bis 31. Dezember 2019. Autofahrer, die zum 1. Januar 2019 zur DEVK wechseln, profitieren ebenfalls vom Mietwagenservice.

Kleine Kleinflotten

Schon zwei Kraftfahrzeuge können bei der HDI Versicherung AG im Rahmen der Firmen-Kraftfahrtversicherung als Fahrzeugflotte versichert werden. Das Angebot richtet sich vor allem an Kleinunternehmer und Selbstständige mit nur wenigen Fahrzeugen im Fuhrpark. Versichert werden sowohl Pkw wie auch Liefer- und Pritschenwagen, Lkw oder Zugmaschinen im Werk- oder Güterverkehr.

Die Versicherung weniger Fahrzeuge als Flotte kann vorteilhaft sein. Beispielsweise werden neue Autos ohne eigenen Schadenfreiheitsrabatt günstiger eingestuft. Im Schadenfall wird nur der einzelne betroffene Vertrag hochgestuft.

Mit der „Flotten-Option“ können auch Schäden durch Falschbetankung, Liegenbleiben aufgrund von Treibstoffmangel, das Verlieren oder Entwenden von Fahrzeugschlüsseln und Einschließen der Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug versichert werden.

Neue Merkmale für Firmenwagen

Eine Fahrzeuginhalts-Versicherung ist Bestandteil der Kleinflottendeckung. Diese deckt beispielsweise Werkzeuge bis hin zu Spezialelektronik, aber auch persönliches Reisegepäck. Sperrige Gegenstände wie Leitern, die gesichert auf dem Fahrzeugdach oder der Pritsche transportiert werden, sind eingeschlossen.

Neben der Produktvariante „Kleinflotte“ wurde der Versicherungsschutz für Firmenwagen über Einzelpolicen aufgewertet. Unter anderem sind nach einem Kurzschluss jetzt die Folgeschäden an Aggregaten mitversichert. Außerdem fließen als neue Tarifierungsmerkmale unter anderem die Branche, in der die Fahrzeuge eingesetzt werden, und die Bauart des Fahrzeugs in die Prämienberechnung ein.