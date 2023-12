Auch R+V erhöht die Überschussbeteiligung

6.12.2023 – Die R+V AG, die Condor und die R+V a.G. erhöhen ebenfalls die laufende sowie die gesamte Verzinsung für 2024 – um bis zu 0,40 Prozentpunkte. Dies teilte die Gruppe am Mittwoch mit. Der Großteil der mehr als 30 bisher bekannten Deklarationen für das kommende Jahr fällt höher aus als für das laufende Jahr, und zwar um bis zu 1,10 Prozentpunkte (Proxalto). Die höchste laufende Verzinsung bieten die Entis mit 3,25 Prozent. Bei der gesamten Verzinsung liegt die Presseversorgung mit 4,30 (für Kunden mit dem Vorsorgekonzept „Perspektive“) in Führung.

Am Mittwoch hat die R+V-Gruppe bekannt gegeben, welche Verzinsung des Deckungskapitals sie ihren Lebensversicherungs-Kunden 2024 gutschreibt.

R+V AG hebt Überschussbeteiligung an

Die R+V Lebensversicherung AG, mit 7,3 Milliarden Euro (rund acht Prozent Marktanteil) Nummer zwei im Markt nach Beitragseinnahmen (VersicherungsJournal 16.8.2023), informierte über „erneut eine höhere Gesamtverzinsung“.

Das Unternehmen bietet 2024 im Neugeschäft für ihre „wichtigsten“ Produkte mit Garantiebestandteilen, die ‚R+V-AnlageKombi Safe+Smart‘ und die ‚R+V-AnsparKombi Safe+Smart‘, eine Gesamtverzinsung von 3,00 Prozent für das sichere Kapital (2023: 2,75 Prozent).

Weitere Details zur Überschussdeklaration

Auf Nachfrage des VersicherungsJournals machten die Wiesbadener weitere und detaillierte Angaben. Demnach liegt die laufende Verzinsung für die Produktgruppe „Safe + Smart“ (7.5.2021) 2024 bei 3,00 Prozent (2023: 2,75) Prozent. Bei der „PrivatRente IndexInvest“ beträgt die laufende, die ebenfalls zugleich auch die gesamte Verzinsung ist, 2,45 (2023: 2,15) Prozent.

Bei der vor drei Jahren modernisierten „R+V-PrivatRente Performance“ steigt die laufende Verzinsung von 1,75 auf 2,05 Prozent. Die gesamte Verzinsung erhöht sich von 2,40 auf 2,70 Prozent.

Bei der klassischen Rente, die im Neugeschäft nur noch in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) angeboten wird (11.12.2020), erhöhen die Wiesbadener die laufende Verzinsung von 1,75 auf 2,05 Prozent. Die gesamte Verzinsung beträgt im kommenden Jahr 2,70 (2022: 2,40) Prozent.

Bei der R+V Lebensversicherung a.G. wurde die laufende Verzinsung für 2023 auf 1,95 (2022: 1,55) Prozent festgesetzt. Die gesamte Verzinsung beträgt nach Unternehmensangaben 2,30 (1,90) Prozent.

Condor erhöht Überschussbeteiligung

Die Condor Lebensversicherungs-AG erhöht „angesichts der gestiegenen Zinsen“ die laufende Verzinsung für die fondsgebundenen Produkte mit Garantien aus der „Congenial garant“-Familie auf das Garantiekapital von 1,60 auf 1,85 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive nicht näher genannter sonstiger Bestandteile steigt von 2,05 auf 2,45 Prozent.

Bei der „Sofort-Rente“ steigt die laufende, die gleichzeitig auch die gesamte Verzinsung ist, von 2,15 auf 2,50 Prozent. Für den klassischen Tarif in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) bietet das Unternehmen im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 2,00 (2023: 1,75) Prozent. Die gesamte Verzinsung wächst von 2,20 auf 2,60 Prozent.

Nur drei Mal keine Erhöhung

Insgesamt liegen mittlerweile 32 Deklarationen von 24 Anbietern mit über 52 Prozent Marktanteil (verdiente Bruttoprämien) vor. Die riesige Mehrheit von 29 Deklarationen für 2024 fällt höher aus als im laufenden Jahr.

Im Vergleich zu diesem Jahr unveränderte Werte bieten mit 2,60 Prozent nur die Axa Lebensversicherung AG (23.11.2023) sowie mit jeweils 3,00 Prozent die Athora Lebensversicherung AG (20.11.2023) und die Ideal Lebensversicherung a.G. (27.11.2023).

Proxalto hebt am deutlichsten an

Die laufende Verzinsung am stärksten erhöht hat nach jetzigem Stand die Proxalto Lebensversicherung AG (plus 1,10 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent). Dahinter folgen die Inter (plus 0,75 Prozentpunkte auf 3,00 Prozent) und die VPV Lebensversicherungs-AG (plus 0,60 Prozentpunkte auf 2,20 Prozent).

Um jeweils 0,50 Prozentpunkte nach oben angepasst haben die Nürnberger Lebensversicherung AG (auf 2,75 Prozent) (24.11.2023), die DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG (auf 2,40 Prozent) und die DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. (auf 3,00 Prozent) (1.12.2023).

Entis ist vorläufiger Spitzenreiter

Die höchste laufende Verzinsung bietet die Entis mit 3,25 Prozent. Dahinter folgen gleichauf mit jeweils drei Prozent die Athora, der DEVK-Verein, die beiden Lebensversicherer der Versicherungsgruppe die Bayerische (je plus 0,30 Prozentpunkte) (28.11.2023), die Ideal, die R+V AG („Safe+Smart“) und die Versorgungswerk der Presse GmbH für Kunden mit dem Vorsorgekonzept „Perspektive“.

2,90 Prozent laufende Verzinsung bietet die Presseversorgung für ihre Klassik-Kunden, 2,80 Prozent die Allianz Lebensversicherungs-AG für ihre „Perspektive“-Kunden (4.12.2013).

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.

Die Akteure mit der höchsten gesamten Verzinsung

Mit 4,30 Prozent gesamter Verzinsung (plus 0,50 Prozentpunkte) hat sich die Presseversorgung („Perspektive“) nach jetzigem Stand an die Spitze des Marktes gesetzt.

Jeweils 4,10 Prozent sind es bei der DEVK a.G. und der Ergo Vorsorge, 4,00 Prozent bei der Athora und der Presseversorgung (Klassik).