Assekurata: Zwei Telematik-Tarife sind „sehr gut“

7.5.2020 – Wer gut Auto fährt, kann bei einigen Versicherern seine Prämie deutlich senken. Dafür muss er aber seinen Fahrstil kontrollieren lassen. Nun hat Assekurata analysiert, welche dieser Angebote aus ihrer Sicht besonders fair sind.

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hat die Telematik-Angebote der Autoversicherer analysiert.

Demnach sind die entsprechenden Tarife der Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. in Coburg, der Huk24 AG und der Allianz Versicherungs-AG besonders fair. Sie wurden jeweils mit der Note „sehr gut“ bewertet.

Weitere fünf Versicherer schnitten schlechter ab. Die Cosmos Versicherung AG musste sogar die Note „ausreichend“ hinnehmen.

Allianz bietet Bonus bis 30 Prozent

Die Allianz bietet bei ihrem Tarif „Bonus Drive“ einen „Extra-Bonus“ von bis 30 Prozent an, der im nächsten Jahr gutgeschrieben wird. Wer seine Bonus-Drive-App auf dem Smartphone aktiviert, erhält nach 100 gefahrenen Kilometer einen zehnprozentigen Sofort-Rabatt. Die Höhe des Extra-Bonus ist abhängig vom Fahrstil des Kunden.

Die Fahrten werden mit einer Punktzahl bewertet. Je „besser" gefahren wird, desto höher die „Bonus-Stufe“. Der Score bei der Allianz errechnet sich aus den per App ermittelten und übertragenen Fahrdaten. Bewertet werden Beschleunigung, Bremsverhalten, Kurvenverhalten und Geschwindigkeit. Zudem wird analysiert, wann und wo der Kunde gefahren ist.

Ähnlich bewerten auch die anderen Versicherer den Fahrstil ihrer Kunden.

Rabatt zwischen 20 und 30 Prozent

Die Huk-Coburg berücksichtigt den Einsteigerbonus sofort. Insgesamt beträgt der Nachlass höchstens 30 Prozent, der im nächsten Jahr auf Basis des Fahrstils gutgeschrieben wird.

Bei der Generali oder ihrer Tochter Dialog Versicherung AG erhalten Kunden im Tarif „Mobility“ einen Höchstbeitrag mitgeteilt sowie einen niedrigeren Mindestbeitrag, den er mit vorsichtiger Fahrweise erreichen kann. Laut dem Vergleichsrechner der Unternehmensberatung Nafi aus der Acturis-Gruppe beträgt der Rabatt 20 Prozent.

Beim Tarif „Better Drive“ gewährt die Cosmos einen Einsteigerbonus von zehn Prozent und die Chance auf einen Gesamtbonus von 30 Prozent. In dieser Höhe liegt auch der mögliche Nachlass, wenn der Kunde den „Telematik-Garant“ bei der VHV abschließt.

HDI hat ihren „Diamond Drive“ Ende 2019 eingestellt. Hier konnte ebenfalls bis 30 Prozent Nachlass erzielt werden.

Laut Assekurata ist die Erzielung der Rabatte bei den einzelnen Angeboten sehr heterogen. Das gelte beispielsweise für die Kriterien, wie das Fahrverhalten gemessen und bewertet wird.

Assekurata hat Vergleichssystem für Telematik-Tarife entwickelt

Daher hat die Rating-Agentur einen eigenen Assekurata-Rabatt-Score („AssRaS“) entwickelt, der die Systeme vereinheitlicht und zeigt, wie fair die Kunden Rabatte erfahren können.

Nach dieser Analyse zeigte sich die Huk-Coburg als besonders transparent. So hätten einzelne Fahrfehler oder Ereignisse, wie zum Beispiel ein abruptes Bremsen in einer Gefahrensituation, keinen entscheidenden Einfluss auf den Score. „Vielmehr werden attraktive Rabatte erzielt, wenn die Fahrten in Summe umsichtig erfolgt sind“, so Assekurata.

Auch die Allianz versucht nach Einschätzung der Analysten die Fahrtbewertung möglichst realitätsgetreu zu ermitteln. Beispielsweise sei in der Telematik-App Kartenmaterial hinterlegt, so dass auch Tunnel erkannt würden. Darüber hinaus werde die Fahrt auch ohne GPS-Signal weiter aufgezeichnet. Assekurata: „Kleinere Ungenauigkeiten will das Unternehmen durch Interpolation ausgleichen.“

Preisniveau ausgeblendet

Ganz konnten die Analysten aber nicht in die Berechnung der Rabatte hineinschauen. So muss Assekurata eingestehen, dass trotz der umfassenden Bedingungsanalyse, nicht ermittelt werden konnte, „wie lange es dauert, bis der Kunde in die Rabattierung gelangt.“

Vollkommen ausgeblendet hat die Rating-Agentur zudem das Preisniveau der Angebote. Daher dürfen gute Noten nicht mit einem niedrigen Beitrag gleichgesetzt werden.

Das zeigt eine Auswertung über den Nafi-Vergleichsrechner für einen 24-jährigen Fahrer in Düsseldorf. Für dieses Beispiel verlangt die Huk24 im „Classic Tarif Telematik Plus“ für den Haftpflicht- und Vollkaskoschutz rund 698 Euro pro Jahr. Hier ist der Einsteigerrabatt schon berücksichtigt.

Der hochwertige Allianz „Premium Bonus Drive“ kostet hingegen 1.148 Euro – und liegt selbst mit Starternachlass noch bei 1.033 Euro.

Huk-Coburg ist im Beispiel fast ein Drittel billiger als Allianz

Der Kunde, der den Tarif der Huk-Coburg wählt, spart gegenüber der Allianz somit über 32 Prozent.

Ähnlich teuer sind andere Telematik-Angebote. So kostet die Prämie für den Tarif „Mobility Premium“ bei der Dialog 889 Euro und die VHV verlangt für Telematik-Garant 911 Euro. Solche Preisunterschiede relativieren die Analyse von Assekurata.