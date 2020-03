Assekurata: Corona trübt Wachstum in Leben ein

18.3.2020 – In ihrer traditionellen Marktstudie zu den Überschussbeteiligungen und Garantien in der Lebensversicherung fragt die Ratingagentur Assekurata auch die Geschäftserwartungen der Anbieter ab. Diese fielen für 2020 optimistisch aus. Angesichts der Corona-Krise sei dies nun Makulatur, so Lars Heermann von Assekurata. Die Krankenversicherer haben die Kosten der Pandemie längst eingepreist, so der PKV-Verband in einem Interview.

Bei den Lebensversicherern hatte sich zu Jahresbeginn weiterer Optimismus für die Geschäftslage und die Erwartungen für 2020 breit gemacht. Dies hatte die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH in ihrer „Marktstudie 2020: Überschussbeteiligungen und Garantien in der Lebensversicherung – ‚Und täglich grüßt das Murmeltier‘“ festgestellt (VersicherungsJournal 14.2.2020).

Im Zuge der dramatischen Auswirkungen von Corona sei aktuell davon auszugehen, dass die zu Jahresanfang geäußerten Geschäftserwartungen der Versicherer zu Makulatur geworden sind, teilt nun Lars Heermann, Bereichsleiter Analyse und Bewertung des Unternehmens, mit.

Wachstumspotenzial der Lebensversicherung ist deutlich geschmälert

Lars Heermann (Bild: Lier)

Nach Einschätzung des Analysten wird Corona die Wachstumspotenziale mindestens in diesem Jahr „deutlich“ schmälern. Hinzu kämen die heftigen Verwerfungen an den Zins- und Aktienmärkten, die auch die Ertragspotenziale aus der Kapitalanlage schmälerten.

Die Sorge der meisten Menschen vor Ansteckung dürfte die Arbeit der Versicherungsvermittler deutlich erschweren. Die tagesaktuelle Berichterstattung zur Krise dürfte zudem die Auseinandersetzung mit der eigenen Altersvorsorge in den Hintergrund rücken, argumentiert er.

Positiv sei hingegen, dass die Menschen angesichts „des erlebten Börsencrashs und drastischer Einschnitte im öffentlichen Leben“ nun (wieder) zunehmend darauf bedacht sein könnten, ihre Altersvorsorge auf stabilisierenden Elementen aufzubauen, die größeren Marktschocks standhalten können.

Damit könnten die Lebensversicherungen typischerweise punkten. Wenn Kunden perspektivisch stärker nach Sicherheit streben, könnte dies dem Absatz von Lebensversicherungen zugutekommen, so Heermann. Diese Aussichten würden allerdings erst wieder gelten, wenn die Normalität wieder Einzug in den Alltag halte.

Die Pandemie ist bei den privaten Krankenversicherern einkalkuliert

Nach Einschätzung des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) lassen sich die Auswirkungen der Pandemie für Deutschland gegenwärtig noch nicht abschätzen. Verbandssprecher Stefan Reker sagte in einem Interview mit Asscompact, dass sich nach den bisherigen Erfahrungen solche Epidemien kaum auf die Beiträge in der Privaten Krankenversicherung auswirkten.

Für unvorhersehbare Ereignisse wie die derzeitige Corona-Pandemie ist in der PKV-Kalkulation seit jeher ein Sicherheitszuschlag vorhanden. Stefan Reker, Sprecher des PKV-Verbandes

Er verwies dabei auf die Erfahrungen mit der Vogelgrippe, mit dem Sars-Virus sowie den großen und schweren Grippewellen früherer Jahre. „Für unvorhersehbare Ereignisse wie die derzeitige Corona-Pandemie ist in der PKV-Kalkulation seit jeher ein Sicherheitszuschlag vorhanden, der nicht bereits in anderen Rechnungsgrundlagen enthalten sein darf“, sagte Reker.

Auch bei der finanziellen „Risikotragfähigkeit“ ist die Pandemie nach Verbandsangaben bereits einkalkuliert. Bei der Konstruktion der Solvency II-Quoten seien die Auswirkungen der Spanische Grippen von 1918/19, die als die bisher schwerste Pandemie gilt, zugrunde gelegt worden. „...die PKV-Unternehmen liegen mit ihren Quoten weit darüber“, so Reker.

Der Sicherheitszuschlag sei in § 7 KVAV geregelt. Danach sei ein Sicherheitszuschlag von mindestens fünf Prozent der Bruttoprämie einzurechnen.

Was die PKV für Corona-Patienten bezahlt

Laut Reker übernehmen die PKV-Unternehmen die Kosten für die Tests auf das Virus im Verdachtsfall, die Kosten weiterer medizinisch notwendiger Behandlungen sowie das vertragliche Krankentagegeld bei Arbeitsunfähigkeit.

Die Finanzierung von Quarantänemaßnahmen obliege hingegen dem Staat. Kosten für die stationäre Behandlung eines Corona-Patienten, der sich in Quarantäne befinde, würden über die Kliniken entsprechend abgerechnet und nach den üblichen Regeln von der Krankenversicherung erstattet.

Ordne die zuständige Behörde bei einem Ansteckungsverdacht vorsorglich eine Quarantäne an und sei das Virus noch nicht festgestellt, gebe es keinen Anspruch auf Krankentagegeld von der Versicherung. Dann entschädige die öffentliche Hand.

Die Furcht der Bürger vor Ansteckung mit dem Virus wächst

Aktuell haben 37 Prozent der Deutschen große Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus, so die Yougov Deutschland GmbH. Anfang März waren dies erst 21 Prozent. Das Marktforschungsinstitut erstellt wöchentlich einen „Corona-Tracker“, für den mehr als 2.000 Personen ab 18 Jahren befragt werden.

Dieser Befragung zufolge meinen 51 Prozent, dass die Regierung besser mit dem Coronavirus umgeht als noch vor zwei Wochen. Das Vertrauen in das deutsche Gesundheitssystem hat sich in Bezug auf das Coronavirus „leicht, aber nicht signifikant“, verschlechtert. Aktuell sagen 53 Prozent, dass sie Vertrauen in dieses System haben. 40 Prozent haben indes keins.

Das Robert Koch-Institut schätzt seit Dienstag die Gefährdungslage für Deutschland „insgesamt als hoch“ ein. Das Institut weist aber darauf hin, dass die Gefährdung regional unterschiedlich ist und die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen wächst.