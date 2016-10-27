Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVersicherungen & Finanzen

Ascore: Die besten Lebensversicherer

23.10.2025 – Im diesjährigen Ascore-Scoring der Lebensversicherungsunternehmen haben Allianz, Baloise, Continentale, Ergo Vorsorge, Europa, Hannoversche, LV 1871, Stuttgarter, Universa und Volkswohl Bund ihren Platz in der Spitzengruppe mit sechs Kompassen verteidigt. Neu in diese aufgestiegen ist die Axa. Nicht mehr zu den Anbietern mit der Bestnote gehört die Öffentliche Braunschweig. Grundlage der Berechnung sind 16 Bilanz- und Solvabilitätskennzahlen in Ein-, Drei- oder Fünfjahresbetrachtung.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat am Donnerstag die aktuelle Auflage ihres LV-Unternehmensscorings veröffentlicht. Bei dem Scoringverfahren wird für jedes Kriterium, bei dem eine selbst definierte Benchmark inklusive Toleranz erfüllt ist, ein Punkt vergeben.

Zur Methodik und Bewertung mit Kompassen

1,0 Zähler gibt es „bei Überschreiten (oder Erreichen) der Benchmark innerhalb der einfachen Toleranz. So ergibt sich insgesamt eine Gesamtpunktzahl, die auf sechs Kompasse umgelegt und in Kompassen dargestellt wird“, wird erläutert.

Wird diese Vorgabe nicht erreicht, aber die Messlatte mit doppelter Toleranz, so gibt es einen halben Punkt. Wird die Messlatte verfehlt, gibt es keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen eines anderen Kriteriums kompensiert werden. Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt.

16 bewertungsrelevante Kennzahlen

Ausgewertet wurden Kennzahlen der 57 (2024: 60) betrachteten Lebensversicherungsgesellschaften aus den Geschäfts- beziehungsweise SFCR-Berichten 2020 bis 2024 beziehungsweise 2022 bis 2024. Für die Bewertung wurden daraus 16 Kennzahlen aus den Bereichen Erfahrung, Sicherheit, Erfolg und Bestand herangezogen:

  • verwaltetes Vermögen (Kapitalanlage inklusive FLV),
  • Eigenmittelquote gemäß GDV (Drei-Jahres-Durchschnitt),
  • Quote der festgelegten RfB (Drei-Jahres-Durchschnitt),
  • Quote der freien RfB (inklusive SÜAF, Drei-Jahres-Durchschnitt),
  • Bewertungsreservequote (Drei-Jahres-Durchschnitt),
  • Solvabilitäts-Quote II (Netto-SCR-Quote, Drei-Jahres-Durchschnitt),
  • Solvabilitäts-Quote II mit Volatilitätsanpassung (sofern vorhanden, Drei-Jahres-Durchschnitt),
  • Ergebnisquote (Drei-Jahres-Durchschnitt),
  • Gewinnzuführungsquote (RfB und Direktgutschrift, Drei-Jahres-Durchschnitt),
  • Überschussquote nach MindZV (Drei-Jahres-Durchschnitt),
  • Abschlusskostenquote (Fünf-Jahres-Durchschnitt),
  • Verwaltungskostenquote (Fünf-Jahres-Durchschnitt),
  • Modifizierte Nettoverzinsung (unter Berücksichtigung von Sondereffekten aufgrund der Zinszusatzreserve, Drei-Jahres-Durchschnitt),
  • Veränderung der laufenden Beiträge (Drei-Jahres-Durchschnitt, berechnet nach interner Formel),
  • Wachstumsquote Neugeschäft (Drei-Jahres-Durchschnitt, berechnet nach interner Formel) und
  • Anteil Verpflichtungsvolumen mit Rechnungszins von über 1,57 Prozent (2024; in Prozent).

Elf Lebensversicherer mit der Höchstnote

  • Die Punktzahlen wurden schließlich in „Kompasse“ umgerechnet. Auf das höchste Ergebnis von sechs dieser Richtungsanzeiger kamen wie im Vorjahr (20.11.2024) elf Unternehmen:

Im Vergleich zum Vorjahr schaffte die Axa den Aufstieg in die Spitzengruppe. Aus dieser herausgefallen ist die Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig.

23 Lebensversicherer erhielten die zweitbeste Note

Insgesamt erhielten erneut 23 Anbieter fünf Kompasse. Vier dieser Richtungsanzeiger wurden an 17 (Vorjahr: 20) Gesellschaften vergeben, drei davon an unverändert fünf Unternehmen. Die Credit Life AG wurde erneut nur mit nur zwei Kompassen bedacht. Schlechtere Noten wurden nicht vergeben.

Ascore LV-Unternehmens-Scoring Notenverteilung (Bild: Wichert)

Die Ergebnisse aller Testkandidaten sind über den Rechner von Ascore einsehbar. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden auf Anfrage kostenpflichtig herausgegeben.

Überblick zur Marktentwicklung

Zu den Veränderungen des Marktes im Vergleich zum Vorjahr merken die Analysten an, dass sich im Bereich Sicherheit die meisten Kennzahlen der Lebensversicherer nur geringfügig geändert hätten. Die Eigenmittelquote sei um einen halben Prozentpunkt auf rund 131 Prozent gesunken, während die RfB-Quote auf 5,7 (Vorjahr: 5,5) Prozent gestiegen sei.

Weiter wird mitgeteilt, dass bei den Bewertungsreserven und stillen Lasten kaum Veränderungen zu beobachten waren. Die Bewertungsreservequote lag weiterhin bei knapp minus sieben Prozent. Die Quote der stillen Lasten erhöhte sich den Angaben zufolge leicht um 0,3 Prozentpunkte auf 11,8 Prozent.

Bei den Kennzahlen Nettoverzinsung und laufende Durchschnittsverzinsung war eine leicht positive Entwicklung zu verzeichnen. Es ging jeweils um 0,1 Prozentpunkt auf 2,4 Prozent nach oben.

Björn Wichert

Schlagwörter zu diesem Artikel
Geschäftsbericht · Lebensversicherung · Rechnungszins · Scoring · Zinszusatzreserve
 
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die besten Lebensversicherer im Scoring-Urteil von Ascore
20.11.2024 – Das Analysehaus hat 60 Anbieter in den Bereichen „Erfahrung“, „Sicherheit“, „Erfolg“ und „Bestand“ durchleuchtet. Die Spitzengruppe mit der Höchstnote „herausragend“ hat sich um einen Akteur auf elf verkleinert – bei einem Auf- und zwei Absteigern. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Dies sind die besten Lebensversicherer im Ascore-Urteil
8.12.2023 – Das Analysehaus hat 59 Anbieter in den Bereichen „Erfahrung“, „Sicherheit, „Erfolg“ und „Bestand“ durchleuchtet. Die Spitzengruppe mit der Höchstnote „herausragend“ hat sich um zwei Akteure auf zwölf vergrößert – bei fünf Auf- und drei Absteigern. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die besten Lebensversicherer im Ascore-Urteil
27.10.2022 – Das Analysehaus hat 62 Anbieter in den Bereichen „Erfahrung“, „Sicherheit, „Erfolg“ und „Bestand“ durchleuchtet. Die Spitzengruppe mit der Höchstnote hat sich um zwei Akteure auf zehn vergrößert – bei vier Auf- und zwei Absteigern. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Zehn Lebensversicherer mit der Bestnote
27.10.2020 – Im jüngsten Vergleich von Ascore konnten sich von 65 bewerteten Unternehmen drei auf einen Spitzenplatz verbessern, andere verloren ihre Positionen. Maßgeblich für die Noten waren „Erfahrung“, „Sicherheit, „Erfolg“ und „Bestand“. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...
 
Zehn Lebensversicherer mit der Bestnote
30.10.2019 – Das Rating von Softfair wurde mit dem Scoring von Ascore zusammengelegt. Bewertet wurden „Erfahrung“, „Sicherheit, „Erfolg“ und „Bestand“ von 68 Unternehmen. Neben drei schwächelnden Anbietern zeigt sich eine größer gewordene Spitzengruppe. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die besten Lebensversicherer im Scoring
4.10.2018 – Im jüngsten Vergleich von Ascore konnten sich von 70 bewerteten Unternehmen einige deutlich verbessern, andere verloren ihre Spitzenpositionen. Drei liegen an der Spitze. Maßgeblich für die Noten waren „Erfahrung“, „Sicherheit, „Erfolg“ und „Bestand“. (Bild: Ascore) mehr ...
 
Nur vier Lebensversicherer erreichen die höchste Bewertung
27.10.2016 – Für den Vergleich der Bereiche Erfahrung, Sicherheit, Erfolg und Bestand von 60 untersuchten Unternehmen wurden von Ascore 13 maßgebliche Bilanz-Kennzahlen zum Maßstab genommen. (Bild: Ascore Das Scoring GmbH) mehr ...
 
Dies sind die besten Lebensversicherer aus Analystensicht
20.12.2023 – Die VersicherungsJournal-Redaktion hat einen Vergleich der Analysen zur Unternehmensqualität von Ascore, DFSI, Map-Report, Morgen & Morgen und IVFP vorgenommen. Nur sieben Marktteilnehmer erhielten mindestens drei Mal die Höchstnote. (Bild: Trainjason Picsome CC by 20) mehr ...
 
Alte Leipziger und Hallesche im Aufwind
22.3.2023 – In 2022 zeigte sich die ALH-Gruppe 2022 wachstumsstark. Die Gründe dafür nannte der Vorstand bei der Vorlage der Bilanzen. Nach Tausenden verlorenen Vollversicherten meldet der Krankenversicherer die Wende. Auch die Leben-Sparte vergrößerte ihren Bestand deutlich. (Bild: Ullrich) mehr ...
WERBUNG