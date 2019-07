Ascore: Die besten Grundfähigkeits-Versicherungen

31.7.2019 – Im Scoring des Analysehauses wurden die Tarife von zehn Lebensversicherern nach drei Zielgruppen getrennt bewertet. Dabei hat die Nürnberger drei Mal die Höchstnote erhalten sowie Canada Life und Dortmunder jeweils zwei Mal.

Bei den verschiedenen Lösungen zur Arbeitskraftabsicherung rangiert die Grundfähigkeits-Versicherung in der Gunst der Versicherungsmakler an zweiter Stelle hinter der Berufsunfähigkeits-Police und vor der Erwerbsunfähigkeits-Rente, Tendenz zunehmend. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2019“ (VersicherungsJournal 4.4.2019).

Zehn Lebensversicherer im Vergleich

Die Ascore Das Scoring GmbH hat die Grundfähigkeits-Tarife von zehn Lebensversicherern verglichen. Berücksichtigt wurden:

Nicht dabei sind die Produkte zum Beispiel von Aachenmünchener Lebensversicherung AG, Allianz Lebensversicherungs-AG, DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. beziehungsweise DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG (VersicherungsJournal 11.7.2018), Huk-Coburg-Lebensversicherung AG und Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G..

Die hatten – mit Ausnahme der DEVK – im Rating der Franke & Bornberg GmbH alle die Höchstnote „FFF“ erhalten.

Geistige, soziale und körperliche Tätigkeiten getrennt gewertet

Die berücksichtigten Tarife haben die Analysten nach zahlreichen Kriterien untersucht, gegliedert in diese Bereiche:

„Allgemeine Antrags- und Vertragsfragen

Tarifvarianten

Nachversicherung und Dynamik

Zahlungsschwierigkeiten

Fragen zum Leistungsfall

Pflege

Verlust von Grundfähigkeiten

Schwere Krankheiten

Sonstige Leistungen

Auszubildende & Studenten“

Welche Tarifmerkmale im Einzelnen herangezogen werden, unterscheidet Ascore nach Zielgruppen. Begründet wird dies so: „Durch unsere Marktanalyse konnten wir feststellen, dass im Bereich der Grundfähigkeit in der Regel von den Gesellschaften drei Tarife angeboten werden, die die verschiedenen Grundfähigkeiten aufbauend versichern.

Die Tendenz geht weg von reinen Bausteinsystemen hin zu festen Tarifwerken. Daher haben wir die Tarife der Grundfähigkeit in drei Bereiche aufgeteilt: Tarife mit Fokus auf „geistige Tätigkeit“ (zum Beispiel Software-Entwickler, Büroangestellte), „soziale Tätigkeit“ (zum Beispiel Krankenpfleger, Erzieherin) und „körperliche Tätigkeit (zum Beispiel Handwerker, Künstler, Kraftfahrer).“

Bei den Kriterien zählt nur erfüllt oder nicht

Eine detaillierte Auflistung der jeweiligen Kriterien stellt das Unternehmen zum Herunterladen im PDF-Format zur Verfügung:

Darin sind jene Merkmale, die nur der Information dienen, als „IR“ gekennzeichnet. Gewertet werden nur die als „Score“ bezeichneten Anforderungen, das sind allein schon mehr als 40.

Bei allen Kriterien geht es nur darum, ob der von den Analysten vorgegebene Schwellenwert erreicht wurde. Wenn ja, gibt es einen Punkt, wenn nein, gibt es keinen. So spielt es keine Rolle, ob die Leistung bis zu 36, 48 oder 60 Monate rückwirkend beansprucht werden kann; mit den höheren Summen können also keine Schwächen an anderer Stelle ausgeglichen werden.

Drei Anbieter mit der Höchstnote

Die anhand der maßgeblichen Fragen vergebenen Punkte wurden von Ascore in „Kompasse“ umgerechnet. Die Höchstnote von sechs „Kompassen“ wurden an drei Versicherer vergeben, jedoch nicht für alle Zielgruppen.

Wertung „geistige Tätigkeiten“:

Canada Life, Tarif „Premium Grundfähigkeitsschutz (06-2019)“,

Dortmunder, „Plan D – Die 9“ und

Nürnberger, „Grundfähigkeits-Versicherung NGF-DP“.

Wertung „soziale Tätigkeiten“:

Canada Life, Tarif „Premium Grundfähigkeitsschutz (06-2019)“ (körperliche Berufe fünf „Kompasse“) und

Nürnberger, „Grundfähigkeits-Versicherung NGF-DP“.

Wertung „körperliche Tätigkeiten“:

Dortmunder, „Plan D – Die 15“ und

Nürnberger, „Grundfähigkeits-Versicherung NGF-DP“.

In allen Zielgruppen sechs „Kompasse hat also nur die Nürnberger erhalten.

Die übrigen Tarife werden mit vier oder fünf „Kompassen“ bewertet. Die Ergebnisse des Vergleichs hat Ascore auf ihre Internetseite gestellt.