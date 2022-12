Arbeitsunfall: Verunglückt auf dem Weg zum Adventssingen

9.12.2022 – Ehrenamtliche Mitglieder eines Chors stehen auf den Wegen zu und von einem öffentlichen Adventssingen in einer Kirchengemeinde unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Bundessozialgericht mit Urteil vom 8. Dezember 2022 entschieden (B 2 U 19/20 R).

Der Entscheidung lag die Klage einer Frau zugrunde, die ehrenamtliches Mitglied eines Frauenchors ist. Dieser sollte Anfang Dezember 2016 auf Einladung einer Kirchengemeinde ein öffentliches Adventssingen darbieten.

Zu der Veranstaltung wurde im lokalen Amtsblatt unter der Rubrik „Kirchliche Nachrichten“ eingeladen. Zuwendungen oder Aufwandsentschädigungen für die Chormitglieder waren nicht vereinbart worden.

Versicherter Arbeitsunfall

Auf dem Weg zu dem Auftritt wurde die Betroffene wegen Glatteises Opfer eines Autounfalls. Wegen ihrer dabei erlittenen schweren Verletzungen machte sie Ansprüche gegenüber der Berufsgenossenschaft geltend. Die versagte ihr jedoch die Leistung.

Der Fall landete schließlich beim Bundessozialgericht. Das gab der Klage der Frau auf Anerkennung ihres Unfalls als Arbeitsunfall statt.

Unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung

Nach Ansicht des Gerichts stand die Klägerin während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit sowie auf den Wegen zu und von der Kirchengemeinde gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 10b SGB VII unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Denn die Veranstaltung habe im Interesse des Gemeinwohls stattgefunden.

Es sei auch unerheblich, dass die Verunglückte das Singen in dem Chor vornehmlich aus Freude am Gesang und aus Freude am Beisammensein in einer Gemeinschaft ausgeübt habe. Denn Freude gehöre zum Wesen eines Ehrenamts.