Arbeitslosengeld: Streit um Fortzahlung im Krankheitsfall

28.8.2018 – Ein Anspruch auf die Fortzahlung von Arbeitslosengeld im Fall einer Erkrankung setzt nicht voraus, dass der Versicherte ortsanwesend ist. Das gilt zumindest dann, wenn das Arbeitsamt die Abwesenheit des Betroffenen zuvor genehmigt hat. Dies erklärte das Sozialgericht Stuttgart in einem kürzlich veröffentlichten Gerichtsbescheid vom 29. September 2017 (S 3 AL 1615/17).

Dem arbeitslosen Kläger war für die Zeit vom 22. Dezember 2016 bis zum 8. Januar 2017 von der Arbeitsagentur ein Urlaub im Ausland genehmigt worden.

Am 2. Januar erkrankte der Kläger so stark, dass er arbeitsunfähig war. Darüber informierte er einen Tag später telefonisch die Arbeitsagentur. Er überließ ihr gleichzeitig eine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung seines behandelnden Arztes und zwar in übersetzter Form.

Entfallener Leistungsanspruch?

Daraufhin weigerte sich die Agentur, ihm für die Zeit ab dem 9. Januar Arbeitslosengeld zu zahlen. Als Argument brachte sie hervor, dass der Leistungsanspruch des Klägers entfallen sei. Denn durch die Arbeitsunfähigkeit sei der Versicherte nicht mehr verfügbar.

Dass kein Anspruch auf Leistungen bestehe, würde im Übrigen auch aus einer neuen Geschäftsanweisung hervorgehen. Danach ende der Leistungsanspruch, wenn mit Ablauf einer genehmigten Ortsabwesenheit Arbeitsunfähigkeit bestehe.

Eine Ausnahme würde nur für Fälle einer stationären Behandlung gelten, die einen Leistungsempfänger daran hindern würde, zu seinem Wohnort zurückzukehren. Diese Voraussetzung sei im Fall des Klägers nicht erfüllt.

Ungerechtfertigte Schlechterstellung

Dieser Argumentation wollte das vom Kläger angerufene Stuttgarter Sozialgericht nicht folgen. Es gab der Klage des Mannes auf eine ununterbrochene Zahlung des Arbeitslosengeldes statt.

Nach Ansicht des Gerichts geht aus dem Wortlaut von § 146 Absatz 1 Satz 1 SGB III nicht hervor, dass ein Leistungsanspruch spätestens mit Ablauf einer genehmigten Ortsabwesenheit endet, wenn eine Arbeitsunfähigkeit während der Abwesenheit eintritt.

Eine anderslautende Geschäftsanweisung würde folglich zu einer ungerechtfertigten Schlechterstellung gegenüber denjenigen führen, die nicht während einer genehmigten Ortsabwesenheit arbeitsunfähig erkranken.

Nicht erreichbar sein

Im Übrigen müssten arbeitsunfähige Arbeitslose nicht wie gesunde erreichbar sein und sich im Nahbereich der Agentur für Arbeit aufhalten. Dass ergebe sich auch nicht aus dem Gesetz.

Die Arbeitsagentur wurde daher dazu verurteilt, dem Kläger die ihm vorenthaltenen Leistungen nachzuzahlen.