Arbeitskraftabsicherung: Viele Neuerungen für junge Leute

1.3.2021 – Barmenia, Condor, Universa, VPV und Zurich haben ihre Angebote zur Arbeitskraftabsicherung überarbeitet. Dela hat das Produktangebot um ein Premiumangebot in der Risiko-Lebensversicherung erweitert.

Die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG nimmt beim „Berufsunfähigkeits-Schutzbrief“ keine weitere Leistungsprüfung vor, wenn der Kunde eine volle Erwerbsminderungsrente von der Deutschen Rentenversicherung erhält. Zudem wird die bestehende Infektionsklausel auf ein teilweises Tätigkeitsverbot ausgedehnt.

Zurich erneuert Grundfähigkeiten- und BU-Tarife

Auch bei der „Umorganisation“ hat die Zurich ihre Bedingungen überarbeitet: Der Versicherer verzichtet auf eine Prüfung einer möglichen Umorganisation bei Rechts- und Patentanwälten, Notaren, Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern, Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten. Das gilt jeweils unabhängig von der Anzahl ihrer Mitarbeiter.

Der Verzicht gilt auch für Selbstständige, die in den letzten drei Jahren vor Beginn einer Krankheit ununterbrochen mindestens zehn Vollzeitmitarbeiter beschäftigt haben.

Bei Auszubildenden und Studenten verzichtet die Zurich während der gesamten Dauer der Ausbildung oder des Studiums auf die Prüfung einer abstrakten Verweisung.

Ab der Mitte der Ausbildung wird der spätere Beruf entscheidend

Außerdem wird in der zweiten Hälfte der Ausbildung oder des Studiums zur Beurteilung der Lebensstellung die Vergütung und die soziale Wertschätzung im Rahmen der Leistungsprüfung herangezogen, die der Kunde nach dem erfolgreichen Abschluss mit Eintritt in das Berufsleben erreichen würden.

Beim „Grundfähigkeits-Schutzbrief“ sind nach der Überarbeitung 19 (12) Leistungsauslöser versichert. Des Weiteren garantiert die Zurich jedem Kunden, dass über die Leistungspflicht innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen entschieden wird.

Bis 2025 sind zudem gleichbleibende Nettobeiträge in der Berufsunfähigkeits-Versicherung zugesichert.

Condor versichert immer jüngere Versicherte

Die Condor Lebensversicherungs-AG hat bei der Berufsunfähigkeits-Versicherung (BU) für Schüler das Eintrittsalter von 15 auf zehn Jahre gesenkt. Zudem wurde die mögliche monatliche BU-Rente auf 1.500 (zuvor: 1.250) Euro erhöht.

Mit der neuen Erhöhungsoption „Berufsstart“ kann bei Aufnahme eines Berufs die versicherte BU-Rente „auf einen Schlag“ auf bis zu 80 Prozent des Nettoeinkommens angepasst werden. Eine Besonderheit ist der „Berufsgruppen-Check“, der eine Überprüfung der Prämien ermöglicht.

Der Beitrag kann insgesamt zwei Mal gesenkt werden – erstmals beim Wechsel in die Jahrgangsstufe elf. Wird später eine Beamten-Karriere eingeschlagen, bietet Condor eine BU mit vollständiger Dienstunfähigkeits-Klausel.

Macht sich der Schüler im Laufe seines Lebens selbstständig, profitiert er vom Verzicht der Condor auf eine Umorganisation für Betriebe mit weniger als zehn Mitarbeitern. Bei einer angestellten Teilzeitbeschäftigung gelten dank der Teilzeitklausel für ihn dieselben Leistungs-Voraussetzungen wie zuvor als Vollzeitkraft.

Universa überbrückt Zahlungsschwierigkeiten

Die Universa Lebensversicherung a.G. versichert in den selbstständigen BU-Tarifen „Premium“ und „Exklusiv“ den altersentsprechenden Kräfteverfall mit. Die Beiträge können nach 24 Monaten Beitragszahlung (vorher 36) gestundet werden.

Gestundete Beiträge müssen nicht mehr in einer Summe zurückgezahlt werden, sondern in bis zu 48 Monatsraten. Bei einer Beitragsfreistellung kann der Vertrag innerhalb von zwölf Monaten (vorher sechs) ohne erneute Risikoprüfung wieder in Kraft gesetzt werden.

Die Infektionsklausel greift, wenn die Behörde ein teilweises Tätigkeitsverbot erteilt. BU bei Auszubildenden wurde neu definiert. Schulabgänger können nach bestandener Abschlussprüfung noch bis Ende Juli als Schüler versichert werden.

Bei Polizeibeamten kann nun eine Versicherungsdauer bis zur gewöhnlichen Regelaltersgrenze von 62 Jahren (vorher 60) gewählt und bis dahin eine Polizei-Dienstunfähigkeits-Klausel vereinbart werden.

Barmenia stellt mehr Fragen und verlangt weniger Papier

Beim „Passend-Für-Sie-Berufsunfähigkeits-Schutz“ fragt die Barmenia Lebensversicherung a.G. mehr berufs- und personenbezogene Zusatzkriterien ab, um einen risikogerechten und maßgeschneiderten Versicherungsschutz zur Einkommenssicherung zu schaffen.

Die Fragen beziehen sich auf Personalführung, Rauchverhalten, Hochschulabschluss sowie die Anteile von Bürotätigkeit, körperlicher Tätigkeit und Reisetätigkeit.

Die „Barmenia SoloBU“ wurde zudem um Optionen bei der Gestaltung des BU-Schutzes, wie zum Beispiel eine zusätzliche Kapitalleistung bei Eintritt der BU, Karenzzeiten oder nachträgliche Erhöhungsmöglichkeiten erweitert.

Bedingungen der Berufsunfähigkeits-Versicherung verbessert

Neben dem erneuerten Tarifierungsverfahren wurden die Bedingungen verbessert. So gibt es eine Verlängerungsoption bei Erhöhung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung, eine Ausweitung des Verzichts auf eine Umorganisation des Arbeitsplatzes, und Demenz ist als Auslöser einer Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit enthalten.

Schüler der gymnasialen Oberstufe/Sekundarstufe können nun eine höhere Rente abschließen und sich zudem länger und günstiger versichern. Zur individuell abgestimmten Arbeitskraftabsicherung reichen die Fragen im Angebot/Antrag zu einer risikogerechten Tarifierung aus.

In fast 99 Prozent der Fälle sind nach Aussage des Anbieters die bisherigen Berufsfragebögen oder Antragsbeiblätter nicht mehr nötig.

Bei der VPV sind bis zu 50 Prozent Einsparung möglich

Die VPV Lebensversicherungs-AG (VPV) hat ihre Berufsunfähigkeits-Versicherung auf zwölf Berufsgruppen sowie weitere Kriterien wie beispielsweise das Raucherverhalten und den Familienstatus erweitert. Für „gute Risiken“ ergibt sich abhängig von der Vertragsgestaltung ein geringerer Jahresbeitrag von bis zu 50 Prozent im Vergleich zu den bisherigen Tarifen.

Die Gesundheits- und Risikoprüfung geschieht in erster Linie über ein automatisches Risikoprüfungstool. Der Abfragezeitraum bei ambulanten Operationen wurde auf fünf Jahre verkürzt. In mehr als 95 Prozent der Fälle bestehe bereits im Beratungsgespräch Klarheit über eine Annahme des Versicherungsantrages.

Es gibt diverse Bausteine wie eine garantierte Rentensteigerung, eine Sofortleistung zusätzlich zur Berufsunfähigkeitsrente sowie eine Leistung bei Arbeitsunfähigkeit. Einen preislich besonders günstigen Zugang zu einer Absicherung des Berufsunfähigkeits-Risikos bietet die neue Wahlmöglichkeit einer Karenzzeit von zwölf, 24 oder 36 Monaten.

Dela stattet Risiko-Lebensversicherung mit Pflege-Option aus

Der „DELA Tarif aktiv Leben plus+“ enthält eine ereignisunabhängige Nachversicherung bis maximal 100.000 Euro, eine vorgezogene Todesfall-Leistung bei zwölfmonatiger Lebenserwartung, eine Verlängerungsoption von bis zu 15 Jahren ohne Gesundheitsprüfung sowie Bonusleistungen für Kinder und bei Pflege eines Angehörigen.

Auch dieser Premiumtarif der Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland hat zusätzliche Optionen: Bei der Zusatzoption schwere Krankheit werden im Ernstfall zehn Prozent der vereinbarten Versicherungssumme sofort ausgezahlt, um für entstehende Kosten aufzukommen.

Die Zusatzleistung Pflege zahlt 25 Prozent der vereinbarten Versicherungssumme sofort für die Pflegekosten aus. Beides wird zusätzlich zur vereinbarten Versicherungssumme geleistet.