Arag versichert Musterklagen rückwirkend

23.2.2021

Die Arag SE trägt bei Neukunden im „Premium“-Rechtsschutz die Durchsetzung der individuellen Ansprüche einer Musterklage. Voraussetzung ist, dass der Kunde den „Premium“-Tarif abschließt und sich einer zivilrechtlichen Klage eines Verbraucherverbandes anschließt. Deckung besteht auch, wenn der Schadenfall vor Versicherungsbeginn liegt.

In „Komfort“ sind Streitigkeiten rund um den Erwerb und Verkauf, die Verwaltung sowie Finanzierung von Kapitalanlagen bis zu 10.000 Euro mitversichert. Dies gilt sowohl für einzelne Wertpapiere als auch für in Fonds gebündelte Aktien und Rentenwerte. In „Premium“ beträgt die Deckung 20.000 Euro.

Neu in „Komfort“ und „Premium“ ist der „Anti-Stalking-Rechtsschutz“. Dieser unterstützt Opfer von Belästigung dabei, Unterlassungsansprüche geltend zu machen. Private „Premium“-Kunden können sich einmalig vorsorglich anwaltlich beraten lassen, ohne dass ein konkreter Versicherungsfall eingetreten ist und unabhängig davon, ob das Rechtsanliegen versichert ist.

Der neu entwickelte „Basis“-Rechtsschutz sichert die wichtigsten Leistungen auch außergerichtlich ab. Entscheidet sich der Kunde für den von der Arag vorgeschlagenen Weg zur Lösung des Konflikts, entfällt die Selbstbeteiligung. Auch der Firmen-Vertrags-Rechtsschutz wurde überarbeitet. Die Wartezeit wurde auf drei Monate halbiert und eine Variante ohne Selbstbeteiligung eingeführt.