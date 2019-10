Arag baut Krankenvollversicherung aus

15.10.2019 – Im oberen Leistungssegment bietet die Arag den Kunden mehr Auswahl. Zudem wird ein neuer Krankentagegeldtarifs, der speziell den eigenen Vollversicherungskunden offensteht, eingeführt.

Mit „MedExtra“ und „MedBest“ will die Arag Krankenversicherungs-AG Lücken in ihrer Tarifreihe „Komfort“ schließen und sich im „gehobenen Komfort-Segment“ beziehungsweise „Premium-Segment“ platzieren. Zudem wird ein neuer Krankentagegeldtarifs, der speziell den eigenen Vollversicherungskunden offensteht, eingeführt.

„Die Krankenvollversicherung ist und bleibt für die Arag Kranken – neben unserem traditionell starken Krankenzusatzgeschäft – eine wichtige Säule. Im Gegensatz zum Markt wachsen wir seit Jahren auch in der Vollversicherung und wollen dies weiter ausbauen“, wird Vorstand Dr. Roland Schäfer in einer Pressemitteilung zitiert.

Konkret: In den letzten Jahren ist die Arag bei den Vollversicherten stetig auf inzwischen 45.426 (Jahresende 2018) gewachsen, etwas mehr als die Hälfte des Beitragsaufkommens von 372,7 Millionen Euro entfällt jedoch auf das Geschäft mit Ergänzungstarifen.

Mehr Auswahl

„MedExtra“ setzt auf die Leistungen der Komfortklasse wie Ein-/Zweibettzimmerbelegung und Chefarztbehandlung auf, verzichtet aber auf das Primärarztprinzip und leistet bis zu 1.000 Euro für Heilpraktiker.

Bezieher von Elterngeld sind bis zu sechs Monate von der Zahlung ihres Vollversicherungs-Beitrags befreit. Übernommen werden Reiseimpfungen, die Kosten für eine Kinderwunschbehandlung sowie eine Lasik-Augenbehandlung.

„MedBest“ leistet nach Angaben der Arag zusätzlich Arztgebühren, die über den gesetzlichen Höchstsätzen liegen, bis zu 2.000 Euro jährlich für Heilpraktiker-Behandlungen und bis zu 90 Prozent der Kosten für Zahnersatz. Zudem werden beispielsweise auch die Kosten für Präventionskurse erstattet.

Kosten der Tarife

Für einen Angestellten im Alter von 30 Jahren (25.08.1989) nennt die Arag auf Anfrage folgende Prämienhöhen (Beitrag inkl. gesetzlichem Zuschlag, inkl. 100 Euro Krankentagegeld KTV42 je Tag, Pflege-Pflichtversicherung und 600 Euro Selbstbehalt):

K600: 376,62 Euro (312,80 Euro für ME600 inkl. gesetzlicher Zuschlag + 31,82 Euro für PPV + 32,00 Euro für KTV42/100)

ME600: 460,49 Euro (396,67 Euro für ME600 inkl. gesetzlicher Zuschlag + 31,82 Euro für PPV + 32,00 Euro für KTV42/100)

MB600: 533,29 Euro (469,47 Euro für MB600 inkl. gesetzlicher Zuschlag + 31,82 Euro für PPV + 32,00 Euro für KTV42/100)

Sukzessive ausgerollt

Zu den Besonderheiten bei der Arag zählt der kostenfreie Patienten-Rechtsschutz für Vollversicherte. Dieser gilt für Streitfälle über rechtliche Risiken von Falschbehandlung und Abrechnungs-Streitigkeiten.

Das Vergleichsprogramm „Levelnine“ der Objective IT GmbH hat nach Angaben der Arag „MedExtra“ in der Kategorie „Komfort“ und „MedBest“ in der Kategorie „Premium“ jeweils mit der Höchstnote „exzellent“ ausgezeichnet.

Objective IT hatte die beiden neuen Tarife vorab zur Beurteilung erhalten. Die neuen Tarife würden jetzt erst sukzessive ausgerollt, hieß es auf Nachfrage.

Krankengeld mit erleichtertem Übergang zur Berufsunfähigkeit

Zusätzlich zu den neuen Vollversicherungs-Tarifen führt die Arag einen neuen Krankentagegeldtarif ein. Dieser soll speziell den eigenen Vollversicherten offenstehen.

Zu seinen Besonderheiten gehört eine verlängerte Nachleistung beim Übergang von Krankentagegeld auf Berufsunfähigkeit und die Gewährung eines Kinderkrankengeldes aus.