Anpassung der BBG: Was das für bAV und Rürup-Verträge bedeutet

15.12.2021 – Im kommenden Jahr sinkt aufgrund der Coronakrise die Beitragsbemessungs-Grenze in der Rentenversicherung. Das hat temporäre Auswirkungen auf einen kleinen Teil der Versorgungszusagen, bei denen der Förderrahmen vollständig ausgeschöpft wurde. Gerade Arbeitgeber werden in der bAV bei Vermittlern zusätzliche Beratung einfordern. Für die Basisrenten ist der Effekt eher gering.

Ende Oktober stimmte das Bundeskabinett dem Entwurf für die Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung für 2022 zu. Damit sinkt in der allgemeinen Rentenversicherung im Westen die Beitragsbemessungs-Grenze (BBG) auf 84.600 Euro im Jahr. Im Osten steigt sie auf 81.000 Euro (VersicherungsJournal 21.10.2021).

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte sich für eine Sonderregelung eingesetzt, „dass sowohl für die steuerlichen als auch für die Sozialversicherungs-rechtlichen Höchstbeträge im Jahr 2022 auf die BBG des Jahres 2021 abgestellt wird“.

Für betroffene Arbeitnehmer nur schwer zu verstehen

Dem Vorschlag des Verbands sind das Bundesfinanzministerium (BMF) und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) nicht gefolgt. Aus Sicht des GDV ist das Vorgehen aufgrund des Corona-bedingten Absinkens der Lohnsumme nachvollziehbar.

„Allerdings dürfte es für viele der betroffenen Arbeitnehmer nur schwer verständlich sein, dass ihre betriebliche Altersversorgung, trotz ihres individuell gleichbleibenden Gehalts, aufgrund der allgemeinen Lohnentwicklung – wenn auch nur geringfügig – sinkt“, erklärte der Verband auf Nachfrage.

Aus diesem Grund sieht der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. „hohe Kommunikations- und Beratungsaufwände“ auf Versicherer und ihre Vertriebe zukommen, gerade wenn es um die Arbeitgeber geht. Allerdings betreffe die niedrigere BBG nur einen kleinen Teil der Versorgungszusagen, bei denen der Förderrahmen vollständig ausgeschöpft werde.

bAV: steuerfreie Beiträge sinken um 48 Euro im Jahr

Durch die Coronakrise gingen die Bruttolöhne in diesem Jahr um 0,34 Prozent runter. Die BBG in der allgemeinen Rentenversicherung für das Jahr 2022 wird daher von 85.200 Euro auf 84.600 Euro abgesenkt. Was folgt daraus konkret für die Betriebsrenten?

„Diese Reduzierung führt in der bAV unter anderem dazu, dass der gemäß § 3 Nr. 63 EStG maximal steuerfreie Betrag für Beiträge an eine Direktversicherung, eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds, der an die BBG gekoppelt ist (acht Prozent der BBG), von 6.816 auf 6.768 Euro, also um 48 Euro jährlich (heißt, vier Euro monatlich) sinkt“, rechnet der GDV vor.

Gleichzeitig reduziere sich der maximal sozialversicherungs-freie Beitrag (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV, vier Prozent der BBG) von 3.408 auf 3.384 Euro. Das summiert sich dann auf 24 Euro im Jahr beziehungsweise zwei Euro monatlich.

Absenkung 2022: nur temporärer Effekt

Die steuerliche und sozialversicherungs-rechtliche Behandlung von Beiträgen zu einer bAV hängt in vielen Bereichen von der BBG West ab. „Höchstwahrscheinlich werden diese Auswirkungen durch die Erhöhung der BBG ab 2023 wieder ausgeglichen, weshalb es sich wohl nur um einen temporären Effekt handelt“, meint die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.

Arbeitgeber könnten die Beiträge nur entsprechend senken, wenn sie die Versorgungszusage oder die Entgeltumwandlungs-Vereinbarung änderten, so das Unternehmen. Das sollte aber nicht ohne eine rechtliche Beratung im Vorfeld passieren.

Verwaltungsaufwand wird steigen

Nach Angaben des GDV führt das bei Verträgen, bei denen die Höchstbeiträge erreicht sind, zu folgenden Konsequenzen im kommenden Jahr:

Bei variablen Beitragszusagen erfolgt die Absenkung unmittelbar.

Bei starren Beitragszusagen sollte geprüft werden, ob „eine Beitragsreduzierung in 2022 per individueller Vertragsanpassung vorzunehmen ist, um negative steuer- und SV-rechtliche Folgen zu vermeiden“, empfiehlt der Verband. Ohne Anpassung könnten die Beiträge teilweise unter die Steuerpflicht fallen.

Versorgungsträger und Arbeitgeber müssen die geänderten Rahmenbedingungen möglichst zeitnah umsetzen. „Wir erwarten durch die Absenkung der BBG für die entsprechenden Arbeitgeber Aufwände aufgrund von erhöhtem Informationsbedarf an seine Arbeitnehmer sowie damit verbundene, zusätzliche Verwaltungstätigkeiten“, so die R+V Versicherung AG.

Das Unternehmen sieht auch die Versicherer in der Pflicht und erwartet mehr Aufwand, „durch möglicherweise erforderliche Vertragsänderungen“.

Auswirkungen auf Basisrenten

Bei den Rürup-Renten, der Bestand beträgt aktuell knapp 2,4 Millionen Policen (19.8.2021), sieht es dagegen anders aus. Das liegt daran, dass die als Sonderausgaben abzugsfähigen Beiträge von Haus aus begrenzt sind (§ 10 Abs. 3 EstG). Im kommenden Jahr verringert sich der Höchstbeitrag um 148 auf 25.639 Euro.

Ein Teil dieses Effektes wird aber dadurch abfedert, dass „durch den Übergang zur nachgelagerten Besteuerung der als Sonderausgaben zu berücksichtigende Teil der Vorsorgeaufwendungen jährlich steigt“, erklärt der GDV.

Das heißt konkret: Für 2022 sind 94 Prozent (2021: 92 Prozent) der Einzahlungen steuerlich abzugsfähig, bis zu einer BBG von 25.639 Euro. Das Finanzamt erkennt somit maximal 24.100 Euro der Aufwendungen als Sonderausgaben an. Für Ehegatten verdoppelt sich der Betrag.

„Zu den Sonderausgaben zählen auch Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder für ein berufsständisches Versorgungswerk“, so der Verband.

Verträge anpassen

Der Lebensversicherer der Debeka erkennt in dem oben angeführten Effekt durch die nachgelagerte Besteuerung einen Vorteil: „Das führt in der Summe sogar zu einer leichten Verbesserung des Förderrahmens.“

Dennoch sollten Sparer, die den maximalen Förderrahmen ausschöpfen, aus steuerlichen Gründen eine Anpassung ihrer Verträge in Erwägung ziehen, rät der Versicherer. Der administrative Aufwand sei im Vergleich zur bAV als deutlich geringer zu bewerten.

„Die Auswirkungen auf die zu erwartenden Versorgungsleistungen schätzen wir – analog zur bAV – ebenfalls als gering ein“, so die Koblenzer.

Anforderungen an Vermittler: Beratungsbedarf steigt

Für die bAV nennt die Debeka diverse Herausforderungen für Produktgeber und Vertrieb gegenüber Arbeitgebern und Beschäftigten. Die komplexe Thematik müsse möglichst einfach und transparent erläutert werden. Handlungsempfehlungen formuliert und abgegeben werden. Zusätzlich müssten eventuell erforderliche Anpassungen vorgenommen werden.

„Hierbei sind – in Abgrenzung zur Basisrente – auch arbeitsrechtliche Fragestellungen zu berücksichtigen. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die BBG voraussichtlich bereits im nächsten Jahr wieder steigen wird. Auch dies muss in den Beratungsprozess und in die Lösungsansätze einfließen“, erklärt die Debeka.

Ähnlich bewertet die Alte Leipziger die Situation in der bAV: „Die finanziellen Auswirkungen sind für Arbeitnehmer gering und wahrscheinlich nur für ein Jahr gegeben. In vielen Fällen ist eine Vertragsanpassung deshalb nicht notwendig. Die Arbeitgeber sind hinsichtlich der Meldepflichten und arbeitsrechtlicher Vorgaben stärker betroffen.“