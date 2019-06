An Cyberschutz trauen sich nun auch kleinere Gesellschaften

21.6.2019 – Cyberschutz gibt es künftig auch von der Ostangler. Die Arag hat ihren Onlineschutz überarbeitet, die Gothaer ihre Berufshaftpflicht-Versicherung für Architekten und Bauingenieure und Hiscox hat das D&O-Angebot erweitert.

Die Ostangler Brandgilde VVaG versichert Cyberschäden mit umgekehrter Beweislast. Damit obliegt es also dem Versicherer, bei einer Anspruchsstellung des Versicherungsnehmers zu beweisen, dass kein Schaden vorliegt.

Der Versicherer deckt Eigen- und Drittschäden, die aus der Verwendung von gestohlenen Zugriffsinformationen oder der Ausnutzung technischer System- und Sicherheitsschwächen hervorgerufen werden ab. Darunter fallen auch die Kosten für die Betriebsunterbrechung.

Versichert sind zudem die Kosten für ein proaktives Krisenmanagement, Computer-Forensik, Rechtsberatung, PR-Maßnahmen, Call-Center, behördliche Verfahren und die Benachrichtigung von Betroffenen.

Kurzer Risikocheck

Mitversichert sind zudem die Kosten im Zusammenhang mit Kreditkartendaten-Verlusten und Kosten eines IT-Dienstleisters bei Cybererpressung. Die Ostangler verspricht eine einfachere und unkompliziertere Risikoerklärung als branchenüblich. Der potenzielle Versicherungsnehmer müsse sich vor Vertragsabschluss nur einem kurzen Risikocheck unterziehen.

Ein Landwirt ohne weitere Betriebsstätten wie einem Bioladen et cetera zahlt für eine Versicherungssumme von 250.000 Euro (einfach, jahresmaximiert) rund 506 Euro jährlich. Der Selbstbehalt beträgt dabei 500 Euro sowie sechs Stunden Betriebsausfall bei einer Haftzeit von 180 Tagen.

Viele Einzelkomponenten

Den überarbeiteten Arag-Tarif „web@ktiv für Selbstständige“ gibt es in den drei Varianten „Basis“ (mit weltweit 100.000 Euro Versicherungssumme), „Komfort“ (200.000 Euro) und „Premium“ (300.000 Euro). Auf Wartezeiten und Selbstbeteiligung wird verzichtet.

Die Versicherten können Leistungen das Beratungstelefon „Arag JuraTel“ und den „Arag Online Rechts-Service“ sowie Mediation bis 3.000 Euro (je Fall beziehungsweise 6.000 Euro je Kalenderjahr) beanspruchen. Der Schutz kostet ab 149 Euro im Jahr.

Die Hauptleistungen sind die Identifizierung und Löschung rufschädigender Internetbeiträge durch einen Dienstleister, Rechtsschutz bei angeblichen Wettbewerbsverstößen im Netz, (Beratungs-) Rechtsschutz beim Vorwurf von Urheberrechtsverletzungen sowie die Unterstützung bei der Erstellung einer standardisierten Datenschutzerklärung.

Rechtsschutz für Cyberpolicen

Bei Urheberrechtsverstößen leistet die Arag beispielsweise in „Basis“ Beratungsrechtsschutz für Erstberatungen bis 1.000 Euro. In „Komfort“ sind auch außergerichtliche Lösungen bis 5.000 Euro vorgesehen und in „Premium“ auch gerichtliche bis 10.000 Euro (alle Angaben bezogen auf ein Kalenderjahr).

Im Wettbewerbsrechtsschutz wird ab der Variante „Komfort“ für Erstberatungen bis 1.000 Euro und in „Premium“ auch gerichtlich bis 5.000 Euro je Versicherungsfall geleistet. In „Premium“ gibt es unter anderem zusätzlich den Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz zur Durchsetzung der Ansprüche aus einer Cyberpolice nach einem Schadenfall.

D&O auch als persönlicher Schutz

Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsräte oder Beiräte von Unternehmen mit bis zu 100 Millionen Euro Jahresumsatz können sich bei der Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland nun auch selbstständig gegen die Inanspruchnahme sogenannter D&O-Risiken absichern. Der Manager-Haftpflicht-Tarif „Persönliche D&O by Hiscox“ sichert sie bis zu fünf Millionen Euro ab.

Für Unternehmen und Geschäftsführer von Firmen mit höheren Jahresumsätzen werden individuelle Angebote im Underwriting erarbeitet. Neu bei der überarbeiteten „D&O by Hiscox für mittelständische Unternehmen und Vereine“ ist ein vereinfachter Antrag für eine Deckung von zehn Millionen Euro für Firmen mit bis zu 250 Millionen Euro Jahresumsatz.

Start-ups können über einen gesonderten, schlanken Antrag bis zu drei Millionen Euro Versicherungssumme abgesichert werden. Für jede der drei Versicherungslösungen – D&O, „Persönliche D&O“ sowie den Schutz für Start-ups – wird eine unbegrenzte Nachmeldefrist prämienneutral garantiert.

Verzicht auf Anrechnung von Anwaltskosten

Entstehen Abwehrkosten auf Veranlassung von Hiscox, zum Beispiel durch die Beauftragung eines Anwalts, werden diese bezahlt, ohne dass dies eine Reduzierung der Versicherungssumme zur Folge hat. Optional ist eine zweifache Maximierung der Versicherungssumme möglich, um sicherzustellen, dass bis zu zwei Schäden in Höhe der gewählten Versicherungssumme pro Jahr gedeckt sind.

Weiterhin werden die Kosten für ein Sanierungsgutachten übernommen, um eine frühzeitige Restrukturierung des Unternehmens in einer Krisenlage zu ermöglichen. Sollte es zu einer Insolvenz kommen, sind Ansprüche des Insolvenzverwalters gedeckt.

Mittels digitalem Signaturverfahren kann der Versicherungsschutz rechtssicher über ein Smartphone oder Tablet in Echtzeit abgeschlossen werden.

Bedingungen erweitert

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG hat ihre Berufshaftpflicht-Versicherung für Architekten und Bauingenieure überarbeitet. Darin sind nun auch Schäden durch Asbest, BIM-Projekte, Tätigkeiten für einen verbundenen Bauträger, die Lieferung von Baustoffen, die Verlängerung von Gewährleistungsfristen, die Abweichung von den anerkannten Regeln der Bautechnik sowie den Einsatz von Drohnen versichert.

Die Deckungssumme beträgt fünf Millionen Euro für Personen- und 300.000 Euro für Sach- und Vermögensschäden. Für Neukunden gilt eine beitragsfreie Bedingungs- und Summendifferenzdeckung ab Antragseingang bis zum Beginn der Versicherung.