Altersvorsorgefonds spaltet Bevölkerung nach Bildungsgrad und Einkommen

10.12.2021 – Die Befragten einer DIA-Studie sind geteilter Meinung zu einem Fonds mit Opting-out. Rund 22 Prozent halten ihn für eine gute Lösung. 16 Prozent denken sogar, dass er nicht weit genug geht. 15 Prozent empfinden ihn als Einschränkung und elf Prozent als unnötig. Die Bereitschaft einzuzahlen steigt mit dem Bildungsgrad und dem Einkommen.

„Grundlegend reformieren“ wollen die Ampelparteien den Bereich der privaten Altersvorsorge, heißt es im Koalitionsvertrag. Man werde einen „öffentlich verantworteten Fonds mit einem effektiven und kostengünstigen Angebot mit Abwahlmöglichkeit“ prüfen (VersicherungsJournal 25.11.2021).

Was die Bevölkerung zu diesem Vorhaben sagt, wollte die Deutsches Institut für Altersvorsorge GmbH (DIA) wissen. In einer Online-Umfrage wurden Anfang Dezember 2.119 Personen ab 18 Jahren befragt. Die Erhebung führte die Insa-Consulere GmbH durch. Die Befragung war nach eigenen Angaben repräsentativ.

Umfrage ergibt ein sehr uneinheitliches Bild

Die Ergebnisse: Einen neuen Altersvorsorgefonds mit einer Abwahlmöglichkeit halten rund 22 Prozent der Befragten für eine gute Lösung. 16 Prozent denken sogar, dass er nicht weit genug geht. 15 Prozent empfinden ihn als Einschränkung und elf Prozent als unnötig. 24 Prozent wissen es nicht und 13 Prozent machen keine Angaben.

Die Frage zu diesen Antworten lautete: „Im Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung ist ein neuer Altersvorsorgefonds mit einer sogenannten Abwahlmöglichkeit vorgesehen. Damit würden alle Arbeitnehmer erst einmal automatisch einbezogen. Wer widerspricht, bräuchte jedoch nicht einzahlen. Welcher der folgenden Aussagen zu dieser staatlich organisierten Altersvorsorge stimmen Sie am ehesten zu?“

Bildungs- und Einkommensgefälle deutlich messbar

Die Autoren stellten außerdem die Frage: „Würden Sie in einen solchen beschriebenen staatlichen Altersvorsorgefonds einzahlen oder einer Einzahlung in diesen widersprechen?“ Hier gaben 29 Prozent der Befragten an mitzumachen. 26 Prozent würden widersprechen. Keine Entscheidung treffen konnten 36 Prozent. Neun Prozent machten keine Angaben.

Einzahlen würden vor allem Befragte mit Abitur oder Fachhochschulreife (36 Prozent; mittlere Reife: 27 Prozent; Hauptschulabschluss: 18 Prozent). Die Unentschlossenheit ist bei Teilnehmern mit Hauptschulabschluss am größten (43 Prozent; mittlere Reife: 36 Prozent; Abitur: 34 Prozent).

Beiträge entrichten würden besonders Personen mit einem Einkommen von mehr als 4.000 Euro im Monat (38 Prozent). Ebenso Menschen mit mittleren Einkommen (3.000 Euro bis 4.000 Euro: 35 Prozent; 2.000 Euro bis 3.000 Euro: 33 Prozent). Die Bereitschaft sinkt mit dem Einkommen (1.000 Euro bis 2.000 Euro: 25 Prozent, weniger als 1.000 Euro: 21 Prozent).

DIA bezweifelt Wirksamkeit des Fonds

„Der Altersvorsorgefonds mit Abwahlmöglichkeit […] findet in der Bevölkerung ein geteiltes Echo“, interpretiert das DIA die Ergebnisse.

Es drohe die Gefahr, dass gerade jene Schichten, in denen eine ergänzende Altersvorsorge noch am geringsten verbreitet sei, also in den unteren Einkommensgruppen und bei Beschäftigten mit einfacheren Tätigkeiten, ein solcher Fonds mit Abwahlmöglichkeit weniger gut wirke.