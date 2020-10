Altersvorsorge: Gesetzliche Rente verliert an Rückhalt

22.10.2020

Die Gunst der Sparer ändert sich: Die gesetzliche Rente als sichere Variante der Altersvorsorge verliert, Immobilien und Geldanlagen an den Kapitalmärkten legen zu. Das sind zentrale Ergebnisse einer Umfrage der HDI Lebensversicherung AG im Juni und Juli unter 3.600 Erwerbstätigen ab 15 Jahren in Deutschland. Aus der Befragung hat die Gesellschaft ein Vertrauensranking erstellt.

Jeder zweite Arbeitnehmer (51 Prozent) baut in der Altersvorsorge auf eine eigene Immobilie. Auf private Lebens- und Rentenversicherungen setzt jeder Vierte für den Ruhestand (24 Prozent). Bei der gesetzlichen Rente ist das nur bei jedem Fünften (22 Prozent) der Fall, die Betriebsrente liegt bei 20 Prozent. An börsennotierte Wertpapiere glauben 19 Prozent als sichere Altersvorsorge.

Auch in der Absicherung für die Rente hinterlässt die Coronakrise Spuren. So ist bei jedem dritten Beschäftigten während der Pandemie das Vertrauen in eine eigene Immobilie als Altersvorsorge gestiegen. Sparkonten und die gesetzliche Rente haben hingegen bei jedem vierten Berufstätigen den Rückhalt verloren.

Antworten auf die Frage „Zu welcher der nachstehenden Möglichkeiten, für das Alter vorzusorgen, haben Sie das größte Vertrauen?“; Angaben in Prozent. (Bild: HDI)

Unterschiede gibt es bei den Altersgruppen: Bei Erwerbstätigen unter 45 Jahren haben inzwischen 20 Prozent das größte Vertrauen in Aktien & Co. Nur noch 16 Prozent vertrauen auf die gesetzliche Rente. Bei den über 45-Jährigen glauben noch 30 Prozent an sichere Bezüge vom Staat.