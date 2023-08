Altersvorsorge auch für kleines Geld

25.8.2023 – Die Continentale und die Volkswohl Bund Leben haben bei ihren neuen Angeboten die Mindesteinzahlung gesenkt. Bei der Allianz sind Rente oder Kapitalzahlung schon zwei Jahre nach Abschluss möglich. Standard Life garantiert 2,75 Prozent für aktuell beginnende Renten.

Die Continentale Lebensversicherung AG bewirbt ihre aufgeschobene fondsgebundene „Continentale Rente Invest“ aktuell für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Da die Kapitalanlage in Investmentfonds erfolgt, sind Verluste möglich. Der Versicherungsleistung besteht in einer lebenslangen garantierten Rente plus gegebenenfalls nicht garantierte Leistungen.

Continentale führt Garantieretter ein

Der Mindestbeitrag beträgt zehn Euro im Monat oder einmalig mindestens 3.000 Euro. Zuzahlungen oder Entnahmen sind ab 250 Euro bis zu zwölf Mal im Jahr und auch noch nach Rentenbeginn möglich. Jugendliche können vom 15. bis zum 21. Lebensjahr einmalig kostenfrei Geld entnehmen.

Möglich ist der investmentorientierte Rentenbezug, bei dem in der Rentenphase ein Teil des angesparten Guthabens oder einer Sonderzahlung in frei wählbare Fonds investiert wird. Dann wird eine Rente von 75 Prozent des Niveaus im klassischen Rentenbezug garantiert.

Mit dem „Garantie-Retter“ gelten die bei Vertragsbeginn vereinbarten Rechnungsgrundlagen unter anderem auch für Sonderzahlungen in der Ansparphase, Beitragserhöhungen und Nachversicherungen.

Volkswohl Bund tritt auf die Kostenbremse

Die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. hat bei ihrer fondsgebundenen Rentenversicherung „FONDS FITTERY“ eigenen Angaben zufolge die Beitragskosten um 17 Prozent reduziert. Die Verwaltungs- und Anlageberatungskosten für das aktive Management wurden um rund 15 Prozent gesenkt. Der Mindestbeitrag beläuft sich auf zehn Euro pro Monat.

Bei dieser Police wählt der Kunde eine aus sieben Fondsboxen, die verschiedene Anlageprofile abdecken. Diese sind ausschließlich mit kostengünstigen Exchange Traded Funds (ETFs) befüllt. Ein aktives Management sorgt dafür, dass die gewählte Fondsbox über die gesamte Ansparzeit zur Anlagestrategie des Kunden passt. Die sieben Fondsboxen gibt es auch in der nachhaltigen „NEXT-Variante“.

Neu sind die jeweils kostenfreie Zuzahlung von Beträgen bis zu 500.000 Euro sowie die Entnahme von bis zu 20.000 Euro aus dem Vertrag. Bei finanziellen Engpässen wird eine Beitragsfreistellung von bis zu zwölf Monaten eingeräumt, bei Elternzeit bis zu 36 Monaten. Zudem wurde der Tarif um die Optionen einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (BUZ) und der Teilverrentung ergänzt.

Für Einmalbeiträge wurde ein Startmanagement eingeführt, bei dem die Summe zunächst ganz oder hälftig in einen Geldmarktfonds angelegt und danach schrittweise in die Zielbox umgeschichtet wird. Des Weiteren soll ein Zielmanagement das Kursrisiko am Ende der Sparphase mindern.

Standard Life hebt Rentenzins erneut an

Die Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC hat den garantierten Zins das dritte Mal innerhalb eines Jahres auf 2,75 Prozent für die lebenslange Rentenzahlung (ab 1. August) angehoben. Von dieser Anhebung profitieren neu abgeschlossene sofort beginnende Renten und alle bestehenden Verträge, bei denen die Rentenzahlung aktuell beginnt.

Neu ist zudem die sofort beginnende Rente „FREELAX SOFORT“ für Einmalbeiträge von mindestens 20.000 Euro. Dabei handelt es sich um eine in voller Höhe und lebenslang garantierte Rente. Zur Aufstockung der Rente ist zusätzlich der Einschluss einer garantierten Rentendynamik von Null bis 8,5 Prozent möglich.

Der Tarif sieht auch eine Hinterbliebenen-Absicherung vor. Wählbar sind Rentengarantiezeit und Kapitalschutz.

Allianz startet kurz laufende Vorsorge

Die Allianz Lebensversicherungs-AG hat für mehrere Angebote die Mindest-Aufschubdauer gesenkt. Der Zeitraum zwischen dem Versicherungsbeginn und dem vereinbarten Rentenbeginn kann für Zahlungen in das Vorsorgekonzept „Perspektive“ auf zwei Jahre und für die kapitalmarktnahen „InvestFlex“ sowie „KomfortDynamik“ auf fünf Jahre verkürzt werden.

Somit kann bei Versicherungen mit Einmalzahlungen die Rente schon zwei Jahre nach Einzahlung bezogen werden – oder die Kunden lassen sich das gesparte Kapital auszahlen. Bislang waren es mindestens fünf oder zehn Jahre.

Damit schließt die Allianz die Lücke zwischen der mittel- und langfristigen Altersvorsorge und einer sofort beginnenden Rente. Basierend auf der aktuellen Gesamtverzinsung des Sicherungsvermögens ist bei „Perspektive“ eine jährliche Verzinsung nach Kosten von 2,7 Prozent in den ersten fünf Jahren.

Zudem macht die Allianz Leben Vorsorgesparen für jüngere Kunden im Neugeschäft flexibler. Wer zum Berufseinstieg mit eher niedrigen monatlichen Sparbeiträgen in die „Zukunftsvorsorge“ eingestiegen ist, kann mit steigendem Einkommen die Beiträge auf bis zu 4.000 Euro pro Monat erhöhen; vorausgesetzt er ist unter 50 Jahre alt.