Altersgerechter Wiederaufbau und grüne Akzente in der Wohngebäudeversicherung

2.12.2021 – Nach der Einführung der Kfz-, Haftpflicht- und Hausratversicherung steigt die Allianz Direct in die Reiseversicherung ein. Das Berliner Insurtech Element findet mit der Bayerischen einen weiteren Vertriebspartner unter den Anbietern. Continentale und Barmenia zahlen Mehrkosten in der Wohngebäudeversicherung, Policenwerk hat die Summen für den Hausrat erhöht.

Die Allianz Direct Versicherungs-AG bietet in Zusammenarbeit mit Allianz Partners Reiseversicherungen. Auch Reiserücktritte im Zusammenhang mit Pandemien und Epidemien sind versichert. Die „Rund-um-die-Uhr-Reiseassistance“ kann bereits ab der Version „Basis“ in Anspruch genommen werden.

Bei der Buchungsstornierung wird über die klassischen Gründe für den Rücktritt hinaus auch anerkannt, wenn das Ziel- oder Transitland das Touristenvisum verweigert. Ebenfalls akzeptiert wird, wenn ein Gerichtstermin wahrgenommen werden muss oder der Veranstalter die Reise wegen einer Naturkatastrophe oder eines Unwetters storniert.

Allianz Direct: Leistung, wenn der Partner die Reise verdirbt

Geleistet wird auch, wenn eine Begleitperson aus einem der versicherten Gründe absagen muss oder eine sogenannte Risikoperson wie ein Lebenspartner oder Familienmitglied für den Reiserücktritt verantwortlich ist. Bei der Reiserücktritts-Versicherung können Selbstbeteiligungen von null, 150 oder 300 Euro gewählt werden.

Die Reise-Krankenversicherung ersetzt medizinisch notwendige Behandlungen, Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, den Kranken-/ Notfalltransport am Urlaubsort. Gezahlt werden auch der Krankenbesuch am Urlaubsort durch eine Person und die Notfallbetreuung von minderjährigen Reisebegleitern.

Die Police beinhaltet darüber hinaus den Krankenrücktransport, die medizinische Begleitung für Krankentransport und Rücktransport (falls notwendig) sowie die Beförderung von Minderjährigen und Betreuungsbedürftigen an den Heimatort.

Die Bayerische und Element versichern auch teure Zweiräder

Die Versicherungsgruppe die Bayerische vermittelt für die Element Insurance AG die Fahrradversicherung „Bike Protect“. Das ist eine weltweite Absicherung von Fahrrädern, E-Bikes und Pedelecs bis zu 12.000 Euro Neuwert.

„Komfort“ ersetzt die finanziellen Schäden durch Diebstahl, Vandalismus, Unfall- und Sturzschäden. Zudem werden die Reparaturkosten erstattet. Auch der Verschleiß von Reifen und Bremsen ist mitversichert. Der Tarif beinhaltet einen „Pickup Service“ bei Pannen und eine Mitversicherung des Fahrradgepäcks. Es gibt keine Selbstbeteiligung. Ein Mindestpreis beim Schloss wird nicht vorausgesetzt.

„Prestige“ sichert zudem Carbonräder und -teile sowie Trail-Fahrten der Schwierigkeitsstufe S0 bis S1 ab. Außerdem erhalten Kunden für Räder, die mit einem GPS-Ortungssystem ausgerüstet sind, einen Nachlass von 20 Prozent.

Neuer Summentarif von Policenwerk

Die Policenwerk Assekuradeure GmbH & Co. KG bietet in der Hausratversicherung einen neuen Summentarif mit Versicherungssummen bis 300.000 Euro. Die Tarife sind online abschließbar. Gegen Mehrbeitrag können die Marktgarantie (nur in Verbindung mit „Premium Plus T21S“), weitere Elementargefahren, unbenannte Gefahren und eine Fahrradkaskodeckung eingeschlossen werden.

„Premium T21S“ beinhaltet den Schutz bei Fahrraddiebstahl (bis ein Prozent der Versicherungssumme). Die Außenversicherung sowie Wertsachen sind bis 100 Prozent der Versicherungssumme versichert. Auch der Hausrat von Garagen am Wohnsitz ist im Schutz enthalten. Grob fahrlässig herbeigeführte Versicherungsfälle sind bis zur Versicherungssumme gedeckt.

„Premium Plus T21S“ mit individueller Versicherungssumme ersetzt zudem Kraftfahrzeugzubehör, die Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern und gilt auch für einen beruflichen Zweitwohnsitz. Bis zur Versicherungssumme sind auch Schäden infolge von grob fahrlässiger Verletzung von Obliegenheiten, gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvorschriften versichert.

Sturmschäden setzen keine Mindestwindstärke voraus. Bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit sind die Kunden von der Beitragszahlung befreit.

Continentale zahlt mehr für den altersgerechten Wiederaufbau

Die Continentale Sachversicherung AG übernimmt in der Version „XL“ ihrer Wohngebäudeversicherung „ImmoGuard“ Hotelkosten bei Unbewohnbarkeit bis zu 100 Euro pro Tag. Zudem erstattet der Anbieter Aufräumungs-, Abbruch- Bewegungs- und Schutzkosten bis 100.000 Euro und verzichtet bei Leerstand bis zu 90 Tage auf die Gefahrerhöhung.

Neu in „XXL“ sind unter anderem die Reparatur von Schäden durch Tierbiss an elektrischen Anlagen und Leitungen. Hinzu gekommen sind auch die Übernahme von Mehrkosten für den alters- oder behindertengerechten Wiederaufbau nach einem Schaden sowie der Ersatz für Gebäudeschäden durch unbemerkten Tod eines Mieters.

Der neue „Top-Schutz“ enthält über die Leistungen des „XXL“ hinaus höhere Entschädigungsgrenzen, leistet bis zu 60 Monate Mietausfall beziehungsweise Mietwertersatz. Zudem werden mut- oder böswillige Beschädigungen ersetzt und unbenannte Gefahren abgesichert.

Der ebenfalls neue Schutzbrief für Mehrfamilienhäuser bietet einen 24-Stunden-Service für Notfälle. Dies umfasst die Rohrreinigung (inklusive Übernachtungskosten) bei einer Störung von mehr als 24 Stunden und den Sanitär-, Elektro- und Heizungsinstallations-Service. Hinzu kommen die Schädlingsbekämpfung sowie Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern und die Wohnungsreinigung nach Mietnomaden bis 1.000 Euro.

Versichert werden können Mehrfamilienhäuser mit maximal 20 Wohneinheiten. Gemeinschaftsräume und -anlagen sind mitversichert.

Barmenia mit grünen Akzenten in der Wohngebäudeversicherung

Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG hat bei ihrer optimierten Wohngebäudeversicherung eigenem Bekunden nach den Fokus auf ein starkes Leistungsversprechen mit einer Allgefahren-Deckung sowie einfacher Tarifierungsmöglichkeit im Bereich der Nachhaltigkeit gelegt.

Im Schadensfall werden zwischen 2.500 Euro („Basis“) und 10.000 Euro („Premium“) Mehrkosten für energetische Modernisierung oder umweltschonende Baustoffe bezahlt. Mitversichert sind Photovoltaikanlagen, andere regenerative Wärmeanlagen, aber auch Wandladestationen.

Die Barmenia verzichtet bei Ein- oder Zweifamilienhäusern bis 300 Quadratmeter auf die Ermittlung der Versicherungssumme und bietet allein durch die richtige Angabe der Bauart, Ausstattung und Wohnfläche vollen Versicherungsschutz. Das bedeutet, dass der Neubau eines Gebäudes nach einem Totalschaden zum ortsüblichen Neubauwert ohne Summenbegrenzung gezahlt wird.