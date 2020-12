Alte Leipziger deklariert Überschussbeteiligung

1.12.2020 – Der Lebensversicherer bietet seinen (Neue-) Klassik-Kunden im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von unverändert 2,25 (2,35) Prozent. Die gesamte Verzinsung liegt weiterhin bei 2,50 Prozent in der Klassik und 2,60 Prozent in der Neuen Klassik.

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. hält die Überschussbeteiligung für 2021 konstant auf dem Niveau des laufenden Jahres. Dies gab das Unternehmen am Montag bekannt. Es hatte sich auch in den letzten Jahren schon früh an die Öffentlichkeit gewagt (VersicherungsJournal 26.11.2019, 27.11.2018, 28.11.2017, 29.11.2016, 24.11.2015).

2,25 (2,35) Prozent laufende Verzinsung für (Neue-) Klassik-Kunden

Die Alte Leipziger bietet für die klassischen Renten der Generation „RentAL“ unverändert eine laufende Verzinsung von 2,25 Prozent des Deckungskapitals. Diese Tarife werden nur noch im Kollektivgeschäft (betriebliche Altersversorgung (bAV)) angeboten. Die Neue-Klassik-Produktgeneration „AL_RENTEFlex“ (2.2.2017) liegt weiterhin bei 2,35 Prozent.

Hinzu kommt eine Schlussüberschuss-Beteiligung in Höhe von unverändert 0,20 Prozent in der Klassik und 0,25 Prozent in der neuen Klassik. Die Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven liegt jeweils bei 0,05 Prozent.

Für das laufende Jahr hatte die Gesellschaft bei der laufenden Verzinsung Abschläge von jeweils 0,25 Prozentpunkten vorgenommen. Der Schlussüberschuss wurde um 0,10 (0,15) Prozentpunkte in der (neuen) Klassik reduziert. Die Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven nahm von 0,10 auf 0,05 Prozent ab.

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.

Platz sieben nach Prämie

Die Alte Leipziger liegt mit knapp 2,77 Milliarden Euro verdienten Bruttobeitragseinnahmen an siebter Stelle im Marktvergleich. Das zeigt die Statistik der Erstversicherungs-Unternehmen 2019 (Tabellenteil) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Die SCR-Quote des Versicherers beträgt 377,3 Prozent (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen). Das bedeutet in der Rangliste im Map-Report Nummer 915 – „Solvabilität im Vergleich 2010 bis 2019“ Platz 14 in der Branche. Der Marktschnitt beträgt 249,1 Prozent. Unter den Branchengrößen liegt die Alte Leipziger an dritter Stelle (19.6.2020).

Die Alte Leipziger im Urteil der Analysehäuser

Von verschiedenen Analysehäusern wird die Gesellschaft überdurchschnittlich bewertet. Im diesjährigen Unternehmensscoring vergaben die Analysten der Ascore Das Scoring GmbH die Bestnote (sechs Kompasse, 27.10.2020).

Sowohl im „M&M Rating LV-Unternehmen“ der Morgen & Morgen GmbH (M&M) als auch im ergänzenden „M&M Belastungstest“ schnitt das Unternehmen mit der Höchstnote „ausgezeichnet“ ab (12.11.2020, 10.11.2020). Auch bei der Premiere des „Bilanzratings deutscher Lebensversicherer 2019“ vom Map-Report erzielte der Akteur mit „mmm“ die Bestnote (30.11.2020).

Nürnberger, LV 1871 und die Bayerische ohne Veränderungen

In den zurückliegenden Tagen haben bereits einige andere Akteure bekannt gegeben, wie sie ihre Lebensversicherungs-Kunden 2021 bedienen. Die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) hält die laufende Verzinsung konstant bei 2,4 Prozent.

Zuzüglich Schlussüberschussanteil und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven erhalten Kunden 3,35 Prozent (bei laufender Beitragszahlung) beziehungsweise 3,05 Prozent bei Einmalbeiträgen (18.11.2020).

Im Rahmen einer hauseigenen Vertriebsveranstaltung hatte auch die Versicherungsgruppe die Bayerische angekündigt, im kommenden Jahr bei beiden Lebensversicherern die Überschussbeteiligung konstant halten zu wollen (17.11.2020).

Die Nürnberger Lebensversicherung AG bietet ihren Kunden in der konventionellen Lebens- und Rentenversicherung 2021 eine laufende Verzinsung von unverändert 2,25 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschussanteil liegt weiterhin bei 2,49 Prozent. Die Nürnberger Beamten gewährt wie in diesem Jahr eine laufende Verzinsung von 1,75 Prozent, so das Unternehmen auf Nachfrage (30.11.2020).

Axa und Ideal mit Absenkungen

Anders als die vorgenannten Akteure reduzieren die Axa Lebensversicherung AG und die Ideal Lebensversicherung a.G. die laufende Verzinsung um jeweils 0,3 Prozentpunkte.

Bei der Axa und auch ihrer Zweigniederlassung DBV liegt die laufende Verzinsung 2021 bei 2,6 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussgewinnanteil und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven in Höhe von unverändert 0,5 Prozent gibt das Unternehmen mit durchschnittlich 3,1 Prozent an (25.11.2020).

Bei der Ideal beträgt die laufende Verzinsung im kommenden Jahr 3,0 Prozent. Dies betrifft sowohl klassische Policen als auch das vor gut fünf Jahren auf den Markt gebrachte Produkt „Ideal Universal Life“ (22.7.2015, 23.11.2015).

Ergänzend kommt bei den klassischen Produkten noch ein Schlussüberschussanteil beziehungsweise eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von 0,7 Prozent hinzu. Dadurch liegt die gesamte Verzinsung bei 3,7 Prozent des Deckungskapitals. Bei „Universal Life“ gibt es anstelle eines Schlussüberschusses einen sogenannten Treuebonus (24.11.2020).

Athora erhöht Überschussbeteiligung

Die Athora Lebensversicherung AG (früher Delta Lloyd (4.3.2010), zwischenzeitlich Athene (19.1.2015)) erhöht die laufende Verzinsung von 2,75 auf 3,0 Prozent. Die gesamte Verzinsung einschließlich Schlussüberschussanteil von 1,0 Prozent wird mit 4,0 Prozent angegeben.

Im laufenden Jahr hat die Athora keinen Schlussüberschussanteil. In den Jahren 2010 bis 2019 wurde der jeweilige Garantiezins gewährt, der bei bis zu vier Prozent lag (18.12.2017).