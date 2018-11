Alte Leipziger deklariert Überschussbeteiligung

27.11.2018 – Die Alte Leipziger Lebensversicherung hat die Überschussbeteiligung für 2019 bekanntgegeben. Sie bietet ihren Kunden wie im laufenden Jahr eine laufende Verzinsung von 2,50 Prozent (Klassik) beziehungsweise 2,60 Prozent (moderne Klassik). Die gesamte Verzinsung liegt unverändert bei 2,90 Prozent (Klassik) beziehungsweise 3,10 Prozent (moderne Klassik).

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. hält die Überschussbeteiligung für 2019 konstant. Dies teilte die Gesellschaft aus Oberursel, die traditionell als einer der ersten Anbieter mit ihrer Deklaration an die Öffentlichkeit geht (VersicherungsJournal 28.11.2017, 29.11.2016, 24.11.2015), am Montag mit.

Demnach bietet die Alte Leipziger für die klassischen Renten der Generation „RentAL“ (Tarife RV15, RV25, RV30) eine laufende Verzinsung von unverändert 2,50 Prozent des Deckungskapitals. Die vorgenannten Tarife werden nur noch im Kollektivgeschäft (bAV) angeboten.

Hinzu kommt eine Schlussüberschuss-Beteiligung in Höhe von 0,30 Prozent sowie eine Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven in Höhe von 0,10 Prozent. Daraus ergibt sich eine gesamte Verzinsung von 2,90 Prozent. Das Unternehmen hebt hervor, dass ältere Tarifgenerationen selbstverständlich weiterhin den vertraglich vereinbarten höheren Garantiezins erhalten.

2,60 Prozent laufende Verzinsung für moderne Klassik

Im Neugeschäft ist die Alte Leipziger seit dem vergangenen Jahr mit der neuen Produktgeneration „AL_RENTEFlex“ unterwegs. Nach Unternehmensangaben soll diese die Vorzüge aus der klassischen und der fondsgebundenen Produktwelt zusammenführen (VersicherungsJournal 2.2.2017).

Mitte des vergangenen Jahres wurde zusätzlich die „AL_RENTEKlassikPur“ als reines Garantieprodukt für Privatkunden und die betriebliche Altersversorgung eingeführt (VersicherungsJournal 5.7.2017).

Auch für die Kunden mit diesen „modernen“ Rentenversicherungen bleibt alles beim Alten. Die laufende Verzinsung (für das im Sicherungsvermögen angelegte Kapital) liegt 2019 erneut bei 2,60 Prozent.

Zusammen mit einer unveränderten Schlussüberschuss-Beteiligung in Höhe von 0,30 Prozent sowie einer Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven in Höhe von weiterhin 0,10 Prozent ergibt sich eine gesamte Verzinsung von 3,10 Prozent.

Wie wichtig ist die Überschussdeklaration in der Praxis? Die deklarierte Verzinsung der Vertragsguthaben ist eines von zahlreichen Vergleichskriterien in der Lebensversicherung. Obwohl aus dieser einen Kennzahl allein nicht abgeleitet werden kann, wie die einzelnen Anbieter insgesamt dastehen, so findet sie in Fachkreisen erhebliche Beachtung.

Nummer zehn (17) nach Beiträgen (Vertragsbestand)

Die Alte Leipziger Lebensversicherung war 2017 mit 2.426 Millionen Euro gebuchten Bruttoprämien die Nummer zehn im deutschen Markt (VersicherungsJournal 11.5.2018). Beim Vertragsbestand reichte es laut dem Map-Report 904 – „Bilanzanalyse deutscher Lebensversicherer 2017“ mit knapp 1,47 Millionen Hauptversicherungen nur zur 17. Position.

Der Policenbestand setzt sich den Map-Report-Daten zufolge zu weit über einem Drittel aus Rentenversicherungen und zu knapp einem Drittel aus Kollektivversicherungen zusammen. Auf den Bereich „Sonstige Lebensversicherungen“, wozu vor allem Fondspolicen zählen, entfällt fast ein Sechstel, auf Kapitalversicherungen ein knappes Achtel.

Beim Neuzugang (VersicherungsJournal 15.10.2018) reichte es mit fast 116.000 eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung zum 13. Rang. Neue Policen werden mit über 40 Prozent Anteil hauptsächlich im Segment „Kollektiv“ akquiriert. Fast jeder dritte Neuvertrag ist der Kategorie „Sonstige“ zuzuordnen, fast jede vierte neue Police entstammt dem Bereich „Rente“.

Auch Axa und Nürnberger halten Verzinsung konstant

Die Alte Leipziger ist der dritte Anbieter, der mit seiner Überschussbeteiligung für 2019 an die Öffentlichkeit gegangen ist. Den diesjährigen Deklarationsreigen hatte Mitte des Monats die Axa Lebensversicherung AG eröffnet.

Die Axa wie auch ihre Zweigniederlassung DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung halten die laufende Verzinsung konstant bei 2,9 Prozent des Deckungskapitals und damit auf dem Niveau von 2017 und 2018. Die Gesamtverzinsung inklusive Schlussgewinnanteil und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven wird mit unverändert durchschnittlich 3,4 Prozent angegeben (VersicherungsJournal 15.11.2018).

Kunden der Nürnberger Lebensversicherung AG mit konventionellen Policen erhalten 2019 eine laufende Verzinsung von unverändert 2,50 Prozent. Hinzu kommt ein Schlussüberschuss-Anteil in Höhe „von circa 0,28 Prozent“. Dadurch ergibt sich eine gesamte Verzinsung (exklusive einer noch hinzuzurechnenden, nicht näher bezifferten Beteiligung an den Bewertungsreserven) von 2,78 Prozent (VersicherungsJournal 23.11.2018).