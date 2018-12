Allianz und Ergo deklarieren Überschussbeteiligung

4.12.2018 – Die Allianz hält die laufende Verzinsung für 2019 konstant bei 2,80 Prozent (Klassik) beziehungsweise 2,90 (Vorsorgekonzept „Perspektive“). Die Ergo-Gruppe hat die laufende Verzinsung bei der Ergo Vorsorge auf unverändert 2,55 Prozent und bei der Ergo sowie der Victoria auf weiterhin 2,05 Prozent festgesetzt. Bei der Ergo Direkt wird um 0,25 Prozentpunkte auf 2.50 Prozent abgesenkt.

Die Überschussdeklarationen der Lebensversicherer spielen für die Mehrheit der Vermittler im Beratungsalltag eine große Rolle. Dies zeigt eine Kurzumfrage des VersicherungsJournals, an der sich in den vergangenen Tagen rund 100 Personen beteiligt haben.

Für gut jeden neunten Umfrageteilnehmer ist die Deklaration sogar das „entscheidende“ Kriterium in der Beratung. Über die Hälfte wählte die Antwortoption „wichtig“. Auf der anderen Seite ist die Überschussdeklaration aber auch für gut jeden Vierten „weniger wichtig“, spielt aber lediglich für etwa jeden 16. „keine Rolle“.

Ideal erhöht überraschenderweise die laufende Verzinsung

Vor diesem Hintergrund wird am Ende eines jeden Jahres mit Spannung erwartet, welche Überschussbeteiligungen die Anbieter für das folgende Jahr deklarieren. Den diesjährigen Reigen für 2019 hatte die Axa Lebensversicherung AG schon Mitte November und damit zu einem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt eröffnet (VersicherungsJournal 15.11.2018).

In den darauffolgenden Tagen hatten sich auch die Nürnberger Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 23.11.2018), die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (VersicherungsJournal 27.11.2018) und die Versicherungsgruppe die Bayerische aus der Deckung gewagt (VersicherungsJournal 30.11.2018). Alle Anbieter hatten keine Veränderung an der laufenden Verzinsung vorgenommen.

Für einen Paukenschlag hatte dann am Montag die Ideal Lebensversicherung a.G. gesorgt – und eine deutliche Erhöhung bekannt gegeben (um 0,30 Prozentpunkte auf 3,30 Prozent – VersicherungsJournal 3.12.2018).

Dies war zuletzt vor sieben Jahren passiert, als die Deutsche Ärzteversicherung AG leicht angehoben hatte (VersicherungsJournal 23.11.2011). Seitdem waren zum Teil deutliche Absenkungen die Regel – bestenfalls wurde die Verzinsung konstant gehalten (VersicherungsJournal 12.1.2018, 13.1.2017, 5.1.2016).

Allianz hält Verzinsung stabil

Ebenfalls am Montag hat mit der Allianz Lebensversicherungs-AG auch der Marktführer bekannt gegeben, wie die Lebensversicherungs-Kunden 2019 an den Überschüssen beteiligt werden. Die Gesellschaft hat die laufende Verzinsung auf unverändert 2,80 Prozent (Klassik) beziehungsweise 2,90 (Vorsorgekonzept „Perspektive“) des Deckungskapitals festgesetzt.

Die Gesamtverzinsung wird mit ebenfalls weiterhin 3,40 Prozent (Klassik) beziehungsweise unverändert 3,70 Prozent („Perspektive“) angegeben. Letzteres Vorsorgekonzept wurden im Sommer vor fünf Jahren eingeführt (VersicherungsJournal 8.7.2013, 25.7.2013).

Darüber hinaus können Kunden nach Unternehmensangaben „zusätzlich von der Finanzstärke der Allianz Lebensversicherung [profitieren]: Aus den hohen Bewertungsreserven können Kunden eine zusätzliche Verzinsung erhalten, deren Höhe vom Vertrag und dem zeitlichen Ablauf abhängt.“

Damit hält der Marktführer die laufende Verzinsung erneut stabil (VersicherungsJournal 5.12.2017). Davor hatte es drei Absenkungen gegeben (VersicherungsJournal 7.12.2016, 10.12.2015, 4.12.2014). 2012 stand letztmalig eine Vier vor dem Komma (VersicherungsJournal 8.12.2011).

Stabilität bei Ergo Vorsorge, Ergo und Victoria

Ebenfalls am Montag hat die Ergo Group AG die Überschussdeklarationen für ihre Lebensversicherungs-Gesellschaften veröffentlicht. Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG hat die laufende Verzinsung auf 2,55 Prozent des Deckungskapitals festgesetzt. Bei der Ergo Lebensversicherung AG und der Victoria Lebensversicherung sind es jeweils 2,05 Prozent. Damit gibt es keine Veränderungen zu den Werten für 2018.

Hinzu kommen noch ein Schlussüberschuss sowie eine Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven in Höhe von 0,20 Prozent bei der Ergo Vorsorge beziehungsweise in Höhe von 0,30 Prozent bei der Ergo und der Victoria. Die gesamte Verzinsung beträgt damit 2,75 Prozent (Ergo Vorsorge) beziehungsweise 2,35 Prozent (Ergo und Victoria).

Ergo Direkt senkt um 0,25 Prozentpunkte

Die Ergo Direkt Lebensversicherung AG reduziert die laufende Verzinsung um 0,25 Prozent auf 2,50 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschussanteil in Höhe von 0,25 Prozent liegt damit bei 2,75 Prozent, wie die Versicherungsgruppe weiter mitteilte.

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (VersicherungsJournal 18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.

Überblick über die bekannt gegebenen Verzinsungen

Die höchste laufende Verzinsung erhalten nach jetzigem Stand (3. Dezember) Kunden der Ideal. Die Gesellschaft aus Berlin ist der einzige Anbieter mit einer Drei vor dem Komma. Dahinter folgen die Allianz (Vorsorgekonzept „Perspektive“) und die Axa mit jeweils 2,90 Prozent.

Am Ende der Rangliste finden sich die Ergo und die Victoria wieder. Kunden erhalten hier nur eine laufende Verzinsung von knapp über zwei Prozent.