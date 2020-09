Allianz: Risiko von Hackerangriffen auf Autos nimmt zu

23.9.2020 – Das vernetzte Auto muss bezüglich möglicher Cyber-Risiken angemessenen Schutz bieten. Gleichzeitig sollen neben Kfz-Herstellern auch Unfallforscher und Versicherer einen freien Zugriff auf Fahrzeugdaten haben.

„Angriffe von Hackern auf Fahrzeuge und Flotten müssen künftig schnell und frühzeitig erkannt werden können“, sagte Dr. Klaus-Peter Röhler, Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland AG, am Dienstag auf dem 8. Allianz Autotag, der in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie virtuell stattfand.

Boom bei vernetzten Pkw

Moderne Fahrzeuge seien mittlerweile Computernetzwerke auf Rädern mit Anschluss ans Internet. Allein für Europa prognostiziert der IT-Dienstleister Capgemini Service SAS eine Zunahme von 37 Millionen vernetzten Pkw im Jahr 2018 auf 110 Millionen Fahrzeuge bis 2023.

Conrad Meyer (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

IT-Forensiker müssen künftig analysieren, was mit einem Auto, das einen Schaden erlitten hat, genau passiert ist. Nur so kann unterschieden werden, ob es sich um einen Unfall aufgrund der Software oder etwa einen Hackerangriff handelt.

„Damit ist es dann auch möglich Fehler im System zu beheben“, sagte Conrad Meyer von der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich (Zitis). Bisher sei die Datenauswertung aber noch nicht gut geregelt. Meyer hofft hier auf die europäischen Gremien und dass die Bürger ebenfalls auf ihre Daten zugreifen wollen.

Die Allianz schlägt vor, dass ein unabhängiger Datentreuhänder die Cyberangriffe erfassen soll. Dabei sollten nur technische und keine personenbezogenen Daten übermittelt werden, damit der Datenschutz gewahrt bleibt. Die Schadenstatistik soll den Versicherern ermöglichen, die Risiken zu bewerten und kalkulierbar zu machen.

Allianz fordert Treuhänder für Unfälle beim automatisierten Fahren

Klaus-Peter Röhler (Screenshot: Schmidt-Kasparek)

In der Vergangenheit hatte der Versicherer bereits gefordert, dass für die Unfallaufklärung beim automatisierten Fahren ein neutraler Treuhänder eingesetzt wird.

Europa sei heute mitführend, wenn es um die Entwicklung und den Bau von Fahrzeugen geht. „Diese Position ist aber nur dann zu halten, wenn wir auch führend bezüglich der IT-Security der Fahrzeuge und des gesamten mobilen Ökosystems sind“, so Röhler.

Eine besondere Herausforderung sei es deshalb, für vernetzte Fahrzeuge das Schutzsystem für den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge aufrechtzuerhalten. Es müsse Schutz vor Fahrzeugdiebstählen, Schäden am Fahrzeug und unbefugte Zugriffe auf Daten gewährleistet sein.

„Die beste Botschaft ist, dass es grundsätzlich auch bei vernetzten Fahrzeugen einen hohen Opferschutz gibt, der europaweit gilt“, sagte Rico Förster Leiter Commercial Motor bei der Allianz SE.

Softwareschäden sind versichert

Dabei sei es egal, ob man Opfer eines Hackers werde oder einer technischen Panne. Der Fall sei versichert.

Die Schäden Dritter übernimmt die Kfz-Haftpflichtversicherung, die Schäden am eigenen Fahrzeug die Vollkaskoversicherung. Wird durch einen Hackerangriff ein Diebstahl des Fahrzeugs ermöglicht, ist dies über die Teilkaskoversicherung in den meisten Ländern, wie in Deutschland, mitversichert.

Komme es durch einen Hackerangriff lediglich zu einer softwarebedingten Funktionsstörung des Fahrzeugs, würde die Allianz in Deutschland zusätzlich auch Schäden an der Software übernehmen. Die von Hacker verursachten Funktionsstörungen würden bereits seit einem Jahr wie Vandalismusschäden behandelt und sind so in der Vollkaskoversicherung abgesichert.

Somit gebe es keinen Unterschied, ob ein Dritter böswillig das Fahrzeug zerkratzt oder ob dieser mittels eines Hackerangriffs die Software des Fahrzeugs angreift und es auf diese Weise beschädigt.

Reparaturkosten können in die Tausende gehen

Christoph Lauterwasser

(Screenshot Schmidt-Kasparek)

Nach Erkenntnis der Allianz kann die Behebung solcher Störungen teuer werden. So müsse die Software meist neu aufgespielt und bei manchen Fahrzeugmodellen nach Herstellervorgaben eine ganze Reihe von Steuergeräten getauscht werden. Der Kostenaufwand hierfür könne schnell eine Größenordnung von mehreren Tausend Euro erreichen.

Moderne Fahrzeuge müssen sich ständig updaten. Sonst kann die Sicherheit nicht gewährleistet werden. „Solche update sind natürlich wieder Schwachstellen, die von Hacker ausgenutzt werden können.

Kunden müssen Updates hinnehmen

Daher müssen die Updates natürlich hochverschlüsselt übertragen werden“, so Professor Dr. Christoph Krauß vom Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie. Dann könne man auch modernen Autos in vollem Umfang vertrauen. Eine gute Sicherheitsarchitektur werde für den Verkauf moderner vernetzter Autos entscheidend sein.

Besitzer könnten Daten-Updates nicht verweigern. „Denn nur Autos, die immer auf dem neusten IT-Stand sind, dürfen auf der Straße fahren“, stellte Dr. Christoph Lauterwasser vom Allianz Zentrum für Technik fest.

Updates müssten natürlich online erfolgen. Eine Übernahme in einer Servicestation wäre viel zu aufwändig. Versicherer benötigen die Daten aus der heutigen Black-Box im Auto. Lauterwasser: „Dazu sind wir international mit den Herstellern im Gespräch. Das ist aber ein längerer Prozess.“ Erste Regelungen in diesem Bereich erwartet Lauterwasser im Jahre 2022.