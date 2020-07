Allianz Rentenkompass: Per Mausklick zur Nettorente

10.7.2020 – Die Rentenlücke ist eine wichtige Information, um sachgerecht die Altersvorsorge beraten zu können. Nun hat die Allianz Lebensversicherung ein Portal vorgestellt, in das die Kunden alle ihre Vorsorgeverträge eingeben können. Damit greift die Assekuranz der künftigen säulenübergreifenden Renteninformation des Staates vor.

Wie viel Geld habe ich tatsächlich im Alter? Diese Frage beantwortet die Allianz Lebensversicherungs-AG ihren zehn Millionen Versicherungsnehmern seit rund zwölf Wochen in ihrem „Rentenkompass“.

Die Startseite des Rentenkompasses (Bild: Allianz)

Renteninformation ist auch für Fremdkunden offen

Er soll die Kunden bei ihrer Rentenplanung unterstützen. „Wir haben ihn aber nun für alle Interessenten geöffnet“, erläuterte Dr. Alf Neumann, Mitglied des Vorstands des Lebensversicherers, bei der Vorstellung der neuen Plattform. Verträge der privaten und betrieblichen Altersvorsorge können Nutzer hier digital einspielen.

Das System berechnet dann, wie hoch die Altersvorsorge im Alter ausfällt. „Dabei nutzen wir Hochrechnungen, die sich an einem mittleren Szenario orientieren“, erläuterte der Manager. Gibt der Kunde seine Rentenwunschvorstellung ein, bekommt er seine mögliche Rentenlücke aufgezeigt.

Nettorente per Steuersimulation

„Wir haben bei der Darstellung auf Einfachheit gesetzt“, so Neumann. Der Dienst rechnet die Nettorente aus. Das wird über eine Steuersimulation ermöglicht. „Demgegenüber wird die künftige, säulenübergreifende staatliche Renteninformation nur eine Bruttorente darstellen können“, erläuterte er.

Der Rentenkompass der Gesellschaft soll aber nicht in Konkurrenz zur digitalen Staatsrenteninfo treten. Über Verbände würde die Allianz an der „Digitalen Rentenübersicht“ mitarbeiten. Die staatliche Plattform soll bei der Deutschen Rentenversicherung Bund als „Zentrale Stelle für die digitale Rentenübersicht (ZfDR)“ angesiedelt werden.

Zwar soll noch 2020 ein Gesetz kommen, dass es ermöglicht, über eine einheitliche Identifikation Daten jedem Rentenempfänger zuzuordnen, bis aber die digitale Rentenübersicht tatsächlich startet, dürfte es noch dauern.

„Zum Starttermin der staatlichen Renteninfo möchte ich keine Prognose abgeben“, sagte Neumann. Ambitioniert wäre aber, wenn Rentenversicherung und Privatunternehmen nach Schaffung gesetzlicher Grundlagen 2022 Daten auf die Plattform senden könnten.

Fremde müssen „eintippen“

Diese Daten könnten dann gleichfalls in den „Rentenkompass“ des Versicherers fließen. Denn für Nichtkunden des Versicherers ist das neue Portal wenig digital. Vorsorgedaten aus anderen Verträgen müssen weiterhin mühsam händisch eingetippt werden.

Neumann: „Bei der privaten Altersvorsorge ist das aufgrund ähnlicher Standmitteilungen der Lebensversicherungen aber noch einfach. Sehr schwierig wird es bei der betrieblichen Altersvorsorge.“ Immerhin: Die staatliche Renteninfo kann per Smartphone fotografiert und dann ins Allianzportal übertragen werden.

„Das war schon viel Arbeit, denn in den verschiedenen Bundesländern wird die Renteninformation des Staates unterschiedlich generiert“, sagte Dr. Sören Kupke, Fachbereichsleiter Kunden und Verkaufsprozesse der Allianz Leben. Eingeben können die Kunden auch ihr Immobilienvermögen und ihre Kapitalanlagen.

Wichtig: Variabler Renteneintritt

Bei Tests hat das Unternehmen zudem festgestellt, dass der gemeinsame Renteneintritt für Ehepaare ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Kunden ist. „Daher kann man im System ausprobieren, was passiert, wenn der eine oder andere ein oder zwei Jahre früher oder später in Rente geht“, so Kupke.

Rund 50.000 Kunden und 10.000 Interessenten hätten den Dienst, der bisher nicht beworben worden wäre, bereits ausprobiert. Derzeit liegt die Kundennote bei 3,9. Hier gäbe es noch deutlich Luft nach oben, so die Verantwortlichen. Daher werde das Programm immer wieder überarbeitet und Kundenfeedback gerne gesehen.

Für Fremdkunden wird es weiterhin sehr aufwändig sein, die eigenen Vorsorgedaten in den Rechner zu geben. Zwar brauche man nach Einschätzung von Kupke nur rund zehn bis 15 Minuten für die Eingabe, doch die Suche und Zusammenstellung der verschiedenen Vorsorgeverträge dürfte deutlich mehr Aufwand bedeuten.

Daten persönlich geschützt

Die Daten der Nutzer seien über ein Login-Passwort geschützt. Allianzberater könnten nicht darauf zugreifen. „Das geht derzeit nur, wenn der Kunde die Daten am Bildschirm zeigt“, sagte Neumann. An einer Überspielung werde aber gearbeitet.

Spätestens dann dürfte der Charakter des „Kompasses“ als Verkaufsmaschine deutlich werden. Versicherungsmakler können sich nämlich in dem Dienst nicht listen lassen. Wer den Kompass aufruft, erhält direkt, wenn die Standortsuche freigegeben wurde, einen lokalen Allianzvertreter angezeigt.

Derzeit arbeitet die Gesellschaft über das Firmenonline-System daran, dass Unternehmen automatisch die Verträge der betrieblichen Altersvorsorge in das System einstellen können. „Das dürfte aber erst 2021 funktionieren“, so Kupke.