Allianz Leben kündigt Tarif mit alternativen Investments an

29.8.2019 – Auf Fachkonferenzen gibt sich der Allianz-Konzern meist betont zurückhaltend mit Neuigkeiten. Dies war am Donnerstag in Köln anders: Vorstand Dr. Volker Priebe kündigte für Mitte Oktober ein neues Produkt an, das es so im Markt noch nicht geben dürfte.

„Die Lebensversicherer können sich nicht von der allgemeinen Kapitalmarktentwicklung entkoppeln, aber wir können unser Geschäftsmodell und Freiräume bei hochprofessionellen Anlagen für Produkte mit entsprechenden Konzepten nutzen“, sagte Dr. Volker Priebe, Vorstand der Allianz Lebensversicherungs-AG, am Donnerstag auf der Handelsblatt-Konferenz „Strategiemeeting Lebensversicherung“ (VersicherungsJournal 29.8.2019).

Fünf bis sieben Prozent nach Kosten

Mit der „Private Finance Police“ will die Allianz Mitte Oktober eine fondsgebundene Rentenversicherung „ohne jede Garantie“ an den Markt bringen, die nur in „alternative Investments“ investiert. Die Anlage ist ein Referenzportfolio, welches die im Sicherungsvermögen der Allianz Leben bestehende Assetklasse „alternative Investments“ nachbilden wird.

Von den 270 Milliarden Euro Kapitalanlagen des Lebensversicherers (per Ende März) entfallen 67 Milliarden Euro auf diese Anlageklasse. Die Allianz zählt Immobilien, Infrastruktur-Projekte, erneuerbare Energie, Private Equity und Private Debt zu dieser Assetklasse. Diese weise langfristige Renditechancen von fünf bis sieben Prozent nach Kosten auf, berichtete Priebe.

Weniger Schwankungen

Mit diesem Referenzportfolio profitierten die Kunden an einer Kapitalanlage, die über viele Jahre gewachsen und breit diversifiziert sei – und dies zu den Konditionen eines professionellen Anlegers, warb Priebe. Dieser Asset-Bereich setze sich aus über 1.000 Einzelprojekten zusammen, die von Experten geprüft worden seien.

Volker Priebe (Bild: Lier)

Die Renditechancen seien mit weltweit investierenden Aktienportfolios vergleichbar, wiesen aber geringere Volatilitäten auf, da sie breiter diversifiziert und nicht börsennotiert seien. Die fehlende Börsennotiz und damit die schlechtere Handelbarkeit der Investments bringt den Vorteil eine Illiquiditätsprämie – hat aber den Nachteil der Bewertung.

Transparente Kundeninformationen

Der Wert der Assets werde zu verschiedenen Quartals-Stichpunkten von Wirtschaftsprüfern nach den Kriterien, die auch sonst für die Bilanzfeststellung gelten, ermittelt. Im Leistungsfall müsse der Kunde dann unter Umständen etwas warten, bis der Bewertungsstichtag eingetreten sei, so Priebe. Darüber würden die Kunden aber vorher informiert.

In transparente Kundeninformationen habe man „viel Arbeit“ investiert. Man wolle, dass den Kunden klar sei, worin investiert werde. „Natürlich kann der Wert der Anlage auch schwanken und es sind auch Totalausfälle von Investments möglich“, so Priebe. Es werde darauf geachtet, dass die Anlage für die Kunden „angemessen und geeignet“ sei.

Fester Einmalbeitrag

Der Vertrieb soll über kapitalmarktaffine Vermittler erfolgen, die zudem besonders geschult würden. Für den Einmalbeitrag wird es laut Priebe eine Mindesthöhe geben. Zuzahlungen oder Entnahmen während der Laufzeit sollen ausgeschlossen sein. Die Vertragsdauer betrage mindestens zwölf Jahre mit einem festen Ende. Die Police wird eine Todesfallleistung beinhalten.

Für die Anlage fallen laut Priebe die gleichen Kosten an wie für den entsprechenden Teil im Sicherungsvermögen. Der Vertrag an sich habe zudem Effektivkosten von etwas über einem Prozent.