Allianz Krankenversicherer erweitert Firmenangebot

1.2.2021

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV) vereinfacht die Absicherung von Mitarbeitern aus dem Ausland, die temporär in Deutschland arbeiten. Die neuen Tarife „InboundMed Best 100“ und „InboundMed Best 100 Langfristig“ gelten nämlich auch für europäische Impatriates, was es den Betrieben erleichtern soll, alle ausländischen Mitarbeiter zu versichern.

Die APKV verzichtet auf Gesundheitsfragen und Wartezeiten, setzt aber eine Mindestversichertenzahl von zehn Personen voraus. Angehörige können auch versichert werden, zählen aber nicht zur Mindestzahl.

Der Einstiegstarif „InboundMed Best 100“ beinhaltet für die ersten fünf Jahre ambulante, stationäre und zahnmedizinische Leistungen sowie einen Schutz bei vorübergehendem Aufenthalt im außereuropäischen Ausland (maximal sechs Monate). Dieser Tarif ist ohne Alterungsrückstellungen. Für darüber hinaus gehende Beschäftigungs-Verhältnisse ist der „InboundMed Best 100 Langfristig“ konzipiert.

Impatriates sind Personen, die im Rahmen ihres Beschäftigungs-Verhältnisses im Ausland für eine zeitlich fristete Tätigkeit nach Deutschland entsandt werden. Diese „echten Impatriates“ unterliegen nicht dem deutschen Sozialversicherungs-Recht, so die Allianz. Während ihres Arbeitsaufenthalts in Deutschland gelte für sie das jeweilige ausländische Sozialversicherungs-System weiter. Europäische Mitarbeiter haben ein unbefristetes Aufenthaltsrecht.