Allianz bringt echte und vollständige DU-Klausel

8.3.2021 – Die Allianz hat zu Beginn des Jahres eine selbstständige Berufs- (BU-) und Dienstunfähigkeits- (DU-) Police auf den Markt gebracht. Die DU-Klausel gilt zusätzlich zur BU-Definition. Sie ist eine unwiderlegliche Vermutung, bei der der Versicherer nichts selbst prüfen darf, und kann von Beamten auf Widerruf, Probe und Lebenszeit in Anspruch genommen werden. Lehrer aller Schularten bezahlen die gleiche Prämie, schreibt der Biometrie-Experte Philip Wenzel in seinem Gastbeitrag.

Für die meisten Menschen war der größte Schrecken der Postreform vor über 25 Jahren, sich fünfstellige Postleitzahlen merken zu müssen. Und wer Jahrgang 1980 oder älter ist, wird seine alte Postleitzahl immer noch parat haben.

Für die Versicherungsbranche, besonders mit Blick auf Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherungen mit einer Dienstunfähigkeits- (DU-) Klausel, ist die aus der Reform resultierende Pensionierungswelle heute noch legendär. Denn in alten Tarifen der Postbranche war die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit für den Versicherer bindend.

Deshalb konnte er nicht prüfen, ob vielleicht wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend für eine Ruhestandsversetzung waren, und musste leisten, selbst wenn ein amtsärztliches Zeugnis fehlte. Aus diesem Grund kam es zu außerordentlich vielen Leistungsfällen, was einige Versicherungs-Unternehmen an den Rand der Belastbarkeit brachte.

Eine Handvoll Versicherer geht wieder ins Risiko

Und deshalb traut sich erst seit Kurzem wieder eine Handvoll Versicherer, wieder voll ins Risiko zu gehen. So jetzt auch die Allianz Lebensversicherungs-AG, die eine selbstständige Berufs- und Dienstunfähigkeits-Police auf den Markt gebracht hat (VersicherungsJournal 19.1.2021).

In diesem Artikel soll es nicht weiter um die Inhalte der BU-Versicherung gehen, die dem oberen Marktstandard genügt, sondern alleine um die DU-Klausel. Da das Thema „Dienstunfähigkeit“ nicht allgemein bekannt ist, bedarf es zuvor aber der Erläuterung einiger Grundlagen, was den Text etwas länger macht als sonst üblich.

Auch Leistungen wegen Berufsunfähigkeit möglich

Interessant und wichtig zugleich: Die Allianz weist ausdrücklich darauf hin, dass auch Beamte Leistungen wegen Berufsunfähigkeit erhalten können. Denn es besteht durchaus die Möglichkeit, dass keine Dienstunfähigkeit vorliegt, aber der Beamte bereits berufsunfähig ist.

Das ergibt sich daraus, dass Dienstunfähigkeit sich auf das Amt des Beamten bezieht und nach § 26 BeamtStG sogar eine Verweisbarkeit auf andere Laufbahnen zulässt.

Wenn der Betroffene nicht über die Ausbildung verfügt, um für eine andere Tätigkeit eingesetzt zu werden, kann ihn sein Dienstherr zu Umschulungsmaßnahmen zwingen. Da der Beamte aber seine vollen Bezüge erhält, bis er in den Ruhestand versetzt wird, erscheint es durchaus angebracht, wenn die DU-Klausel auch erst dann greift.

Echte DU-Klausen trotz Vorlage eine amtsärztlichen Zeugnisses

Die DU-Klausel bietet dennoch einen rechtlichen Vorteil und ist somit als Abweichung des § 172 VVG zulässig. Der größte Vorteil ist der vereinfachte Nachweis im Leistungsfall. Bei einer echten DU-Klausel leistet der Versicherer, wenn die Versetzungsurkunde vorgelegt wird. Durch das oben erwähnte Post-Debakel verunsichert, verlangen heute alle Versicherer ein amtsärztliches Zeugnis oder einen vergleichbaren fachärztlichen Nachweis.

Trotzdem können wir auch heute noch von einer echten DU-Klausel sprechen, da nur das Vorhandensein eines amtsärztlichen Zeugnisses geprüft werden darf. Eine inhaltliche Prüfung darf bei einer echten Dienstunfähigkeits-Klausel nicht stattfinden. Selbst wenn der Dienstherr falsch entschieden hat, müssen die Allianz und andere Anbieter, die vergleichbare Klauseln haben, leisten.

Durch Formulierung wirtschaftliche Gründe ausschließen

Wenn die DU-Klausel keine unwiderlegliche Vermutung sein soll, muss das sprachlich zum Ausdruck gebracht werden. Eine fast echte Klausel würde formulieren, dass die Dienstunfähigkeit „ausschließlich“ aus gesundheitlichen Gründen zur Ruhestandsversetzung führt. So lassen sich einfach ausschließen. Was in Ordnung ist.

Es öffnet sich aber auch das Tor für den Versicherer, um Einblick in die Personalakte verlangen zu können und damit auszuschließen, dass disziplinarische Gründe für eine Versetzung vorliegen könnten. Aber auch hier darf der Versicherer nicht inhaltlich prüfen. Er darf nur das Zustandekommen der Dienstunfähigkeit untersuchen.

Nur nebenbei: Ich bin zwar kein Anwalt, aber es stellt sich mir die Frage, ob es rechtlich sauber ist, wenn Versicherer Leistungsausschlüsse bei einer echten oder fast echten DU-Klausel überprüfen. Nach Treu und Glauben ist dies wohl zulässig; aber wenn es nach dem Wortlaut der Bedingungen geht, dann eher nicht.

Konkrete Verweisung ist bei ehemaligen Beamten kaum möglich

Ebenso müssen bei vollständigen DU-Klauseln, die auch bei Beamten auf Widerruf und Probe leisten, in den Bedingungen die Obliegenheiten und die Nachprüfung sauber geregelt sein. Denn sonst wäre es so, dass der Versicherer nicht mehr aus der Leistung kommen kann.

Der Beamte auf Widerruf und Probe wird nämlich in den allermeisten Fällen ohne Bezüge entlassen. Und wenn die Entlassung der Leistungsnachweis ist, in den Obliegenheiten nichts Weiteres bestimmt und die Nachprüfung nicht entsprechend geregelt ist, dann kann in der Nachprüfung nur überprüft werden, ob die Entlassung noch fortbesteht.

Und eine konkrete Verweisung ist bei ehemaligen Beamten so oder so kaum möglich. Denn der Versorgungsanspruch ist besser als in jedem anderen Berufsstatus. Das ergibt sich aus dem Alimentationsprinzip und dem Mindestabstandsgebot, das eben festschreibt, dass der Versorgungsanspruch bei Beamten besser sein muss als bei Angestellten. Somit findet sich kein Verweisungsberuf, wenn der Beamte nicht wieder Beamter wird.

Leistung ist einzustellen, wenn der entlassene Beamte wieder gesund ist

Die Allianz formuliert deswegen, dass „Dienstunfähigkeit im Sinne dieser Versicherungs-Bedingungen […] auch vor[liegt], wenn die versicherte Person als Beamter wegen allgemeiner Dienstunfähigkeit

entlassen wird, das Beamtenverhältnis also beendet wird,

die zur Entlassung wegen Dienstunfähigkeit führenden Erkrankungen der versicherten Person unverändert fortbestehen oder weiter fortschreiten und

die versicherte Person keine andere Tätigkeit ausübt, die ihrer bisherigen Lebensstellung entspricht“.

Der Versicherer darf also sein Glück über eine konkrete Verweisung versuchen und zusätzlich auch dann die Leistung einstellen, wenn der entlassene Beamte wieder gesund ist. Im nächsten Schritt könnte die Allianz hier vielleicht noch genauer definieren, wie weit der Beamte gesunden muss, damit die Leistung eingestellt werden kann. Die Formulierung entspricht aber dem Marktstandard.

Echte und vollständige DU-Klausel

Bei Beamten auf Lebenszeit verzichtet die Allianz auf die konkrete Verweisung und leistet, wenn der Beamte wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wird und fortlaufend ein Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit erhält. Somit ist auch geregelt, wie die Nachprüfung abläuft.

Es handelt sich hier also um eine echte und vollständige Klausel. Die Obliegenheit ist derart geregelt, dass man die Entlassung oder Ruhestandsversetzung und das amtsärztliche Zeugnis oder ein sonstiges ärztliches Gutachten beibringen muss.

Hier verlangen andere, dass diese Unterlagen zusätzlich zu den Unterlagen, die bei einer Überprüfung der Berufsunfähigkeit erbracht werden müssen, beizubringen sind. Dadurch ginge der Vorteil der vereinfachten Leistungsfallprüfung zumindest teilweise verloren.

Unwiderlegliche Vermutung – keine weiteren Nachweise

Der Wettbewerb führt gerade immer wieder an, die Allianz behalte sich eine eigene Prüfung der Dienstunfähigkeit vor. Das ist schon alleine nach §§ 305c Absatz 2 BGB oder 307 BGB nicht vorstellbar, da sich die Klauseln nun mal wie eine echte Klausel liest. Wenn es also nicht schon an der Auslegung (§ 305c Absatz 2 BGB) scheitern würde, wäre es doch zumindest überraschend (§ 307 BGB) und somit ungültig.

Tatsächlich bezieht sich der zitierte Paragraph aus den Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen der Allianz auf die Mitwirkung bei weiteren Untersuchungen und weiteren Nachweisen. Da die DU-Klausel eine unwiderlegliche Vermutung ist, gibt es hier keine weiteren Nachweise. Punkt. Aus. Diese Klausel bezieht sich auf die Prüfung einer Berufsunfähigkeit, bei der der Versicherer zum Beispiel ein Gutachten durch einen Facharzt verlangen kann oder Ähnliches.

Lehrer aller Schularten bezahlen die gleiche Prämie

Unterm Strich betrachtet erfüllt die neue DU-Klausel der Allianz alle Kriterien, die man stellen kann. Sie gilt zusätzlich zur BU-Definition, sie ist eine unwiderlegliche Vermutung, bei der der Versicherer nichts selbst prüfen darf, und kann von Beamten auf Widerruf, Probe und Lebenszeit in Anspruch genommen werden. Soldaten sind derzeit allerdings nicht versicherbar. Außerdem sind die Obliegenheiten sauber geregelt.

Der Markt der DU-Klauseln teilt sich jetzt so auf, dass ein Drittel eine echte, ein Drittel eine fast echte und ein Drittel eine unechte DU-Klausel anbietet.

Aus vertrieblich Sicht ist interessant, dass die Lehrer aller Schularten die gleiche Prämie bezahlen. Für Beamte auf Widerruf gibt es ein Zwei-Phasen-Modell, das mit einem gleichbleibenden Beitrag arbeitet, aber die Rentenhöhe mit der Verbeamtung auf Lebenszeit und Erfüllung der Wartezeit absenkt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Beamte auf Lebenszeit Anspruch auf eine Mindestversorgung von derzeit etwa 1.800 Euro haben.

Der 30-Jährige Lehrer zahlt bis zum Endalter 62 Jahre für 1.000 Euro Rente monatlich 40,60 Euro (Brutto 50,13 Euro). Egal, ob er an einer Grund-, Mittel-, Real-, oder Sonderschule oder am Gymnasium lehrt.