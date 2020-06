Allgemeines Lebensrisiko? Terroranschlag auf Dienstreise

10.6.2020 – Gerät ein Beschäftigter auf einer Geschäftsreise bei einem privaten Restaurantbesuch in einen Sprengstoffanschlag, steht er nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 13. Mai 2020 entschieden (L 3 U 124/17). Damit wurde eine Entscheidung der Vorinstanz bestätigt.

Dem Urteil lag die Klage eines 62-jährigen Angestellten zugrunde, der im Juli 2016 von seinem Arbeitgeber zu einer Fortbildung entsandt worden war. Am Tag der Anreise befand er sich zu einem Abendessen im Außenbereich eines Altstadtlokals. Als ein syrischer Selbstmordattentäter einen Sprengstoffanschlag verübte, wurden 15 Menschen verletzt, so auch der Kläger.

Kein lückenloser Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung

Sein Antrag, den Vorfall als Arbeitsunfall anzuerkennen, wurde von der Berufsgenossenschaft abgelehnt. Das begründete diese damit, dass Essen und Trinken grundsätzlich dem Privatbereich eines Beschäftigten zuzuordnen seien. Folglich fielen sie nicht unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Zu Recht, urteilten sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Hildesheimer Sozialgericht, als auch das von dem Mann in Berufung angerufene Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen. Die Richter hielten die Klage für unbegründet.

Berufsgenossenschaft zahlt nicht bei allgemeinem Lebensrisiko

Sie stimmten zwar mit dem Angestellten darin überein, dass er sich ohne die Entsendung durch seinen Arbeitgeber nicht am Anschlagort aufgehalten hätte. Er wäre folglich sonst nicht verletzt worden. Dennoch bestehe auf Dienstreisen kein lückenloser Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Dieser entfalle nämlich dann, wenn sich ein Versicherter rein persönlichen Belangen widme. Dazu zählten auch Essen und Trinken. Im Übrigen entstehe durch den Restaurantbesuch nicht deswegen ein betrieblicher Bezug, weil eine Lokalität an einem Ort aufgesucht werde, der Ziel einer Dienstreise sei.

Terrorrisiko besteht auch in Deutschland

Ein Anschlag sei außerdem keine lokal begrenzte Gefahrenquelle, welcher der Kläger an seinem Wohnort nicht hätte begegnen können. Terroranschläge würden vielmehr zum allgemeinen Lebensrisiko gehören, das an jedem Ort in Deutschland bestehe.

Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung zuzulassen.