Aktuelle bAV-Urteile und deren Folgen

23.8.2018 – Eine erteilte Einzugsermächtigung reicht nicht aus, um eine rechtzeitige Beitragszahlung mit Blick auf die steuerliche Förderung sicherzustellen. Das hat der Bundesfinanzhof entschieden. Weiterhin sorgten die Richter in mehreren Punkten Klarheit bei der Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern. Ein Gastkommentar von Stefan Wehr.

Die Arbeit für Experten in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) wird nie langweilig. Die Gesetzgebung ist sicher nicht schmal gehalten. Da sie aber dennoch viele Einzelfragen offen lässt, führt für kein Weg daran vorbei, sich über die aktuelle Rechtsprechung zu informieren.

Stefan Wehr (Bild: privat)

Im Fokus der letzten Monate waren insbesondere die Informationspflicht des Arbeitgebers (Medienspiegel Mediensiegel 13.7.2018, Medienspiegel 9.7.2018) und der Umgang mit den Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen des Versorgungsträgers (VersicherungsJournal 23.3.2018, Medienspiegel 13.4.2018).

Neben diesen arbeitsrechtlichen Fragestellungen, haben die Gerichte aber auch in Streitfällen der steuerlichen Behandlung der bAV entschieden.

Jahresbeiträge rechtzeitig zahlen

Wie wichtig es ist, dass der Arbeitgeber rechtzeitig vor dem Jahreswechsel den Beitrag zu einer Direktversicherung zahlt, hat der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteil vom 24.8.2017 (VI R 58/15) klargestellt.

Im vorliegenden Fall hatte der Arbeitgeber zum 1.12.2010 einen Direktversicherungs-Vertrag in Form der Entgeltumwandlung abgeschlossen. Es wurde eine jährliche Zahlweise vereinbart und der umgewandelte Betrag bereits im Dezember einbehalten. Der Arbeitgeber erteilte eine Einzugsermächtigung. Der Lebensversicherer zog den Beitrag jedoch erst im Januar 2011 ein.

Der BFH stellte nun fest, dass es sich aufgrund der Zahlweise nicht um einen laufend gezahlten Arbeitslohn, sondern um sonstige Bezüge handele. Demnach gelte keine Zuordnung nach der wirtschaftlichen Zugehörigkeit, sondern nach dem Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung.

Die Folge war für den Arbeitnehmer äußerst ärgerlich. Da nun die Jahresbeiträge für 2010 und das Folgejahr gleichermaßen 2011 zugeordnet wurden, hatte er die Fördergrenze des §3 Nr. 63 EStG überschritten.

Gesellschafter-Geschäftsführer müssen ihre Versorgung erdienen

Besonders viele Aspekte müssen Berater bei der Versorgung von Gesellschafter-Geschäftsführern einer GmbH (GGF) beachten. Wie auch im Arbeitsrecht der bAV, sind auch hier nicht alle Sachverhalte eindeutig geregelt.

Ob eine Versorgungszusage eines GGF steuerlich anerkannt wird, hängt unter anderem davon ab, ob dieser lange genug im Unternehmen tätig ist, um sich eine betriebliche Zusatzrente auch zu „erdienen“.

Klargestellt hat der BFH jüngst, dass bei einer Auslagerung des noch zu erdienenden Teils einer Direktzusage auf eine Unterstützungskasse, dieser Umstand nicht erneut geprüft werden muss (I R 89/15). Das gilt allerdings nur dann, wenn nicht inhaltlich in die Zusage eingegriffen wird. In einem solchen Fall hatte der BFH am 20.7.2016 nämlich anders entschieden (I R 33/15).

Zeitwertkonten auch für Geschäftsführer

Unklarheiten gab es auch, in welchen Konstellationen Geschäftsführer von Steuervergünstigungen durch Zeitwertkonten profitieren.

Der BFH hat nun dem Schreiben des Bundesfinanz-Ministeriums vom 17.6.2009 widersprochen. Demnach gelte auch für Geschäftsführer ohne Beteiligung an der GmbH, dass die Besteuerung erst in der Freistellungsphase erfolge (VI R 17/16).

Das Gericht betont aber auch, dass dies nicht für beherrschenden GGF einer GmbH gelte. In einem solchen Fall hatte der BFH am 11.11.2015 eine verdeckte Gewinnausschüttung angenommen (I R 26/15).

Insolvenzverwalter kann auf BU-Rente zugreifen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte am 4.7.2018 darüber zu entscheiden, ob ein Insolvenzverwalter auf die Leistungen aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung eines GGF zugreifen darf (IV ZR 297/16).

Nachdem der Leistungsfall eingetreten war, konnte das Unternehmen zunächst über die Leistungen verfügen. Das Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilte die GmbH dazu, das Bezugsrecht auf den Versicherten zu übertragen. An ihn zahlte fortan auch der Versicherer.

Die Berufung blieb erfolglos. Kurz vor Erlass des Beschlusses wurde der Kläger zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestimmt. Das Insolvenzgericht hatte gleichzeitig angeordnet, dass Verfügungen der GmbH nur mit Zustimmung des Insolvenzverwalters wirksam sind.

Diese wurde aber in dem Fall nicht gegeben. Der BGH gab demnach dem Kläger Recht, so dass der Versicherer die Leistungen auf das Insolvenzkonto zahlen muss. Gleichzeitig muss er bereits gezahlte Renten rückabwickeln.

Abbau einer Überversorgung nur beim Future Service

Um eine Überversorgung wegen einer Gehaltsreduzierung verhindern, muss die bestehende Zusage angepasst werden. Das gilt allerdings nur für die künftig zu erdienenden Anteile (Future Service).

Der BFH hat eine verdeckte Gewinnausschüttung angenommen, als in einem Fall der GGF auch den Past-Service reduziert hatte. Auch wenn es sich hier um einen fiktiven Zufluss handelt, kann aber die Fünftelungsregelung nach §34 EStG angewendet werden.