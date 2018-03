Aktuare: PKV-Beiträge steigen immer öfter übermäßig stark

27.3.2018 – Die Berechnung der auslösenden Faktoren für eine Beitragsanpassung in der privaten Krankenversicherung wird von Experten seit 1994 diskutiert. Die Mängel am bestehenden Verfahren werden durch den Niedrigzins verstärkt. Das führt zu extremen Anpassungen – und damit Kundenärger. In ihrer Verbandszeitschrift zeigt die Aktuarvereinigung zwei Methoden zur Verstetigung.

WERBUNG

„Wer die Beitragsanpassungen zu Beginn des Jahres und auch im Vorjahr beobachtet hat, wird feststellen, dass besonders starke Erhöhungen häufiger auftreten als früher“, schreibt die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. in ihrem Verbandsmagazin „Aktuar Aktuell“ (Ausgabe 41) über die Beitragsentwicklung in der privaten Krankenversicherung (PKV).

Ärgerlich und teuer

Die Folgen: Kundenverärgerung und gegenüber einer stetigen Beitragsentwicklung teuere lebenslange Beitragsverläufe. Denn bei den unregelmäßigen, kräftigen Anstiegen entgehen den Unternehmen nach Auffassung der Aktuare Zinsgewinne, die andernfalls im Alter für die Beitragsermäßigung genutzt werden könnten.

Die Ursache für die kräftigeren Ausschläge in der jüngeren Zeit liegen in der Niedrigzinsphase begründet – und im Rechenverfahren an sich. Grundsätzlich dürfen die PKV-Unternehmen die Beiträge anpassen, wenn sich „die maßgeblichen Rechnungsgrundlagen in einem bestimmten Umfang“ nicht nur vorübergehend erhöhen.

So sind die Versicherer verpflichtet, jährlich die realen mit den einkalkulierten Versicherungsleistungen und Sterbe-Wahrscheinlichkeiten zu vergleichen. Die Grade der Veränderung sind der „Auslösende Faktor Schaden“ und der „Auslösende Faktor Sterblichkeit“.

Für eine Beitragsanpassung ist bei der Sterblichkeit ein auslösender Faktor von fünf Prozent vonnöten, bei den Versicherungsleistungen muss ein Faktor von zehn Prozent vorliegen – sofern für den letzten der beiden Faktoren nicht per Vertrag ein niedrigerer Schwellenwert vereinbart wurde.

Warum der Zins das Problem verstärkt

Jeder Faktor muss allein geprüft werden. Liegen beide Faktoren innerhalb des jeweiligen Schwellenwertes, darf nicht angepasst werden, auch wenn sie in der Summe mehr als fünf oder zehn Prozent ausmachen.

Hat der Schwellenwert aber einen der beiden auslösenden Faktoren überschritten, müssen alle Rechnungsgrundlagen überprüft werden. Das gilt dann auch für den Rechnungszins, der in der Niedrigzinsphase „einen großen Einfluss auf die Beitragshöhen“ hat, so die Aktuare. Besonders betroffen sind laut DAV Produkte mit hohem Sparanteil wie die Pflegeversicherung.

So liefe es besser

Die DAV schlägt zwei Konzepte zur Verstetigung der Beitragsanpassungen vor: Beim ersten Verfahren werden Nettoprämien berechnet, bei denen die relevanten Rechnungsgrundlagen nach einem objektiven Verfahren aktualisiert werden.

Hier werden die Beiträge dann überprüft, wenn die Nettoprämie nach der Aktualisierung der relevanten Rechnungsgrundlagen zu stark von der aktuell gültigen Nettoprämie abweicht.

Der zweite Ansatz würde weitere wesentliche Rechnungsgrundlagen als auslösende Faktoren berücksichtigen – konkret den Rechnungszins. Weiter optimieren ließe sich dies durch eine simple Multiplikation des um den Zins erweiterten Auslösenden Faktors Sterblichkeit mit dem Auslösenden Faktor Schaden, so die Aktuare. Unabhängig vom gewählten Verfahren plädieren die Aktuare für einen einheitlichen Schwellenwert von fünf Prozent.