AGCS macht sechs Risikobereiche in der Seekasko aus

3.8.2021 – Die Zahl der Totalverluste von großen Schiffen blieb 2020 auf einem Rekordtief und auch die Zahl der gemeldeten Schiffsunfälle sank erneut. Dies berichtet die „Safety & Shipping Review 2021“ der Allianz-Tochter AGCS. Sechs Risikobereiche werden herausgestellt – Folgeschäden durch die Pandemie geltend als größte Herausforderung.

Auch wenn die Prämien in der Schiffskasko zuletzt gestiegen sind, dürfte diese nach Einschätzung der Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) angesichts der aktuellen Herausforderungen nicht ausreichen. Justus Heinrich, der die Schifffahrts-Versicherung der AGCS in Zentral- und Osteuropa leitet und globaler Produktmanager für Schiffskasko ist, verweist auf Branchenzahlen, wonach die Schadenquote weltweit bei 80 Prozent liegt.

Die AGCS-Studie „Safety & Shipping Review 2021“ analysiert jährlich die gemeldeten Verluste und Unfälle von Schiffen über 100 Bruttoregistertonnen. 2020 waren die Totalschäden mit 49 (Vorjahr: 48) Fällen das dritte Jahr in Folge auf einem historischen Tiefstand.

Zweistellige Millionenschäden belasten die Schifffahrtversicherung

Auch die Zahl der Schiffsunfälle sank weltweit um vier Prozent auf 2.703. „Wenn die Totalverluste sinken, heißt das aber nicht, in Kasko läuft alles super. Feuer, Explosion und Maschinenschäden, die schnell eine zweistellige Millionenhöhe erreichen, bleiben ein entscheidendes Thema bei der Risikobewertung, der Qualität des Buches und damit des Ergebnisses. Und das sind eher Frequenzschäden“, so Heinrich.

Als Risiken zählt er auf: „Die anhaltende Belastung der Crews durch lange Zeiten an Bord, die Zunahme von teuren und komplexen Schäden gerade in Zusammenhang mit größeren Schiffen, die wachsende Besorgnis über Verzögerungen und Unterbrechungen in der Lieferkette sowie die Einhaltung von Umweltauflagen stellen die Reeder und ihre Besatzungen vor große Herausforderungen im Risikomanagement.”

In der Pandemie steigt das Risiko für menschliches Versagen

Die Auswirkungen der Covid-19-Krise gelten ihm als größtes Risiko. Durch die Pandemie hätten sich die Wartezeiten in den Häfen verlängert und der Mangel an leeren Containern vergrößert.

Dass sich im März 2021 schätzungsweise immer noch 200.000 Seeleute an Bord von Schiffen befunden haben, die aufgrund von Corona-Beschränkungen nicht in die Heimat zurückkehren konnten, nennt er eine humanitäre Krise. Zugleich sieht er darin sieht ein großes Risiko.

Denn: Längere Zeit auf See könne zu mentaler Ermüdung führen und die Entscheidungs-Fähigkeiten beeinträchtigen, so Anastasios Leonburg, Senior Marine Risk Consultant bei AGCS. 80 bis 90 Prozent aller Schäden seien auf menschliches Versagen zurückzuführen. Es habe bereits Zwischenfälle auf Schiffen gegeben, bei denen Besatzungen länger an Bord waren, als sie hätten sein sollen.

Solche Arbeitsbedingungen könnten zudem die Probleme des Fachkräftemangels in der Seefahrt verschärfen. Könnten die Besatzungen im Rahmen der Corona-Einschränkungen keine Wartungsarbeiten durchführen oder die Herstelleranweisungen befolgen, könne dies bald zu höherem Schadenersatzanspruch bei Maschinenausfällen führen, so Heinrich.

Insgesamt nimmt die Schiffssicherheit zu

Insgesamt nimmt laut Heinrich die Schiffssicherheit aber zu. Die Seeregion Südchina, Indochina, Indonesien und Philippinen bleibe der globale Unglücks-Hotspot und ist für jeden dritten Totalverlust 2020 verantwortlich. „Das ist Geschäft, das hinsichtlich der Typen und Altersklassen aber eher in regionalen Büchern steckt und nicht bei der AGCS versichert ist.“

„Besorgniserregend“ nannte Heinrich die Entwicklung bei den Bränden an Bord – und hier vor allem eine gestiegene Häufigkeit bei Containerschiffen mit einem Wert von über 500.000 US-Dollar. Ursächlich seien oft Nicht- oder Fehldeklaration von gefährlicher Ladung wie Chemikalien und Batterien in den Containern.

Der Verlust von Containern auf See sei 2020 auf über 3.000 Fälle hochgeschnellt. Dieser Trend habe sich 2021 fortgesetzt. Die Folge seien Lieferketten-Unterbrechungen sowie potenzielle Verschmutzungs- und Navigationsrisiken.

Hotspot für Piraten und Cyberangriffe

Der weltweite Hotspot der Piraterie hat sich der Studie zufolge in den Golf von Guinea verlagert. 2020 wurden 130 Besatzungsmitglieder bei 22 Vorfällen in der Region entführt. Da die Ursache oft fehlende staatliche Strukturen seien, könnte die Pandemie die Piraterie verschlimmern, da diese soziale, politische und wirtschaftliche Probleme verschärfe.

Der Bericht stellt zudem fest, dass die vier größten Reedereien (Maersk, MSC, CMA CGM und Cosco) bereits Opfer von Cyberangriffen waren. Hier wurde über eine zunehmende Sensibilisierung für Cyberrisiken und Regulierungen, wonach Risikomanagement verpflichtend an Bord werde, berichtet. Die Schifffahrtsunternehmen schlössen zunehmend Cyberversicherungen ab, allerdings hauptsächlich für landgestützte Aktivitäten.