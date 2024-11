Advent, Advent, die Wohnung brennt

29.11.2024

In der Advents- und Weihnachtszeit registrieren die Hausrat- und Wohngebäudeversicherer deutlich mehr Feuerschäden als in „normalen“ Monaten. 2023 verzeichnete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in dieser Jahreszeit in etwa 6.000 zusätzliche Feuerschäden. Allerdings lag die Zahl 2006 noch fast viermal so hoch. Als Hauptursachen nennt der GDV brennende Adventskränze und Weihnachtsbäume sowie fehlgeleitete Silvesterraketen.

Die Versicherungsleistungen für die zusätzlichen Brände bezifferte der GDV für 2023 auf 27 (2022: 23) Millionen Euro. Der durchschnittliche Schaden erreichte mit rund 4.600 einen neuen Rekordwert. Zum Vergleich: 2008 waren die durchschnittlichen Kosten nur in etwa halb so hoch.

Nach zwei rückläufigen Jahren (VersicherungsJournal 24.11.2022) ging es rapide nach oben (plus 1.000 Euro). Die höheren Schäden sind laut GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen „vor allem darauf zurückzuführen, dass der Anteil teurer Wohnungsbrände gestiegen ist“.