Adam Riese und DA Direkt mit neuen Geschäftsfeldern

4.2.2022 – Policenwerk hat die Gesundheitsprüfung in der Unfallversicherung vereinfacht und die Leistungen erweitert. LTA bietet so viel Schutz rund um Covid-19, das die Buchungen in den Reisebüros wieder anspringen sollten. Nach positiven Erfahrungen mit der Krankenversicherung für den Hund, lässt DA Direkt nun eine für Katzen folgen. Adam Riese wächst um das Angebot an Schutz für Mopeds und Elektroroller.

Gesundheitsschäden infolge von empfohlenen Schutzimpfungen sind im Unfallkonzept (AUB 2021) der Policenwerk Assekuradeure GmbH & Co. KG „Balance“ mitversichert. Die Grundvariante „Vital“ kann ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen werden.

In „Balance“, „Comfort“ und „Comfort Plus“ wird nur nach Behandlungen der letzten fünf Jahre wegen schweren Krankheiten und schweren Unfällen gefragt. Die schweren Krankheiten sind abschließend definiert.

Policenwerk mit verbesserter Gliedertaxe

„Comfort“ leistet bis zu 50.000 Euro für kosmetische Operationen und für Schäden an Zahnersatz. Zudem sind Bergungs-, Such- und Rettungskosten bis 100.000 Euro abgesichert.

„Comfort Plus“ wurde um eine verbesserte Gliedertaxe erweitert. So liegt der Invaliditätsgrad für die Hand bei 90 Prozent, für einen Fuß bei 70 Prozent und Gehör auf einem Ohr bei 50 Prozent. Innere Organe wie Niere, Magen und Darm werden mit 30 Prozent und ein Lungenflügel mit 50 Prozent bewertet.

Neue Leistungen

In allen Varianten wurde innere Unruhe und Nahrungsmittel-Vergiftung als neue Leistung aufgenommen. Der Schutz gilt bei „überraschendem“ Kriegseinritt im Ausland bis 14 Tage. Bei Unfalltod gilt eine erweiterte Meldefrist von 14 Tagen. Gelegentliche Luftsportrisiken und Kitesurfen sind gedeckt.

In „Comfort“ und „Comfort Plus“ kann eine feste Summe von bis zu 15.000 Euro für bestimmte schwere Krankheiten vereinbart werden. Diese Varianten beinhalten eine Besserstellungsklausel. Die neue Unfallrente „Plus“ leistet ab 40 Prozent Invaliditätsgrad die Hälfte der vereinbarten UV-Rente und bis zu 200 Prozent ab einem Invaliditätsgrad von 90 Prozent.

LTA verbessert Reiseschutz ab Januar 2022

Die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) hat ihr „Covid-19-Zusatzmodul“ und die Kostenerstattung bei Elementarereignissen erweitert. Das Covid-19-Zusatzmodul kann für eine Reiserücktritts-Versicherung, auch eine bestehende, abgeschlossen werden.

Abgedeckt sind die diagnostizierte Infektion mit Sars-Cov-2, persönliche und individuell angeordnete Quarantänemaßnahmen sowie, die Verweigerung der Beförderung/der Einreise/des Betretens des Mietobjekts nach Diagnose einer Infektion. Ebenfalls umfasst sind die Erkrankung und der Tod aufgrund von Covid-19 sowie der vorzeitige Reiseabbruch, weil die versicherte Person oder eine mitreisende Risikoperson von einer Quarantäne betroffen ist.

Zu den erweiterten versicherten Elementarereignissen in der Reiserücktrittskosten-Versicherung zählen jetzt auch Schäden am Eigentum durch bestimmungswidrig ausgetretenes Leitungswasser, Wasserrohrbruch, Rückstau, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Hagel. Versichert ist bereits die Überschwemmung von stehenden oder fließenden Gewässern.

Adam Riese passt Prämien für E-Scooter täglich an

Die Adam Riese GmbH kündigt einen ersten Schritt in Richtung (E-) Mobilität an und erweitert ihr Produktportfolio um die E-Scooter- und Mopedversicherung. Die Digitalmarke der Württembergischen Versicherung AG verkauft diese Policen über die Website, Vergleichsportale und demnächst auch über Makler.

Adam Riese passt die Versicherungsbeiträge für die stets ein Jahr geltenden Verträge (ab 1. März) täglich an. Der Preis richtet sich nach dem Alter der Kundschaft sowie der Erfahrung im Straßenverkehr. Der Versicherungsschutz startet ab einem monatlichen Beitrag von 1,99 Euro für E-Scooter und 2,75 Euro für Mopeds.

Die Haftpflicht deckt Personen- und Sachschäden bis 100 Millionen Euro und maximal 15 Millionen Euro pro geschädigter Person. Sie gilt europaweit. Die Teilkasko ersetzt bei einem festen Selbstbehalt von 150 Euro Schäden aus Diebstahl, Raub, Unterschlagung, Brand, Kurzschluss, Explosion, Naturgewalten, Glasbruch, dem Zusammenstoß mit Tieren aller Art sowie Tierschäden.

DA honoriert Telemedizin

Die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG erweitert ihr Angebot um eine Vollkrankenversicherung für Katzen sowie ambulante und stationäre Behandlungen bei freier Tierarzt- und Klinikwahl. Die Kostenerstattung von tierärztlichen Leistungen reicht bis zum vierfachen Satz und somit Höchstsatz der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT), was Notdienste und Spezialkliniken absichert.

Alle drei online abschließbaren Tarife beinhalten die kostenlose Erstberatung via Videosprechstunde bei einem Onlinetierarzt über den Partner First Vet GmbH, mit dem inzwischen viele Tierkrankenversicherer kooperieren. Wird dieses Angebot vor weiteren Maßnahmen genutzt, erhöht sich die Kostenerstattung je nach Tarif um zusätzlich 20 Prozent.

Der Tarif ist ohne Wartezeit und mit gleichbleibendem Leistungsniveau im Alter. Es gibt ein jährliches Gesundheitsbudget (ab 80 Euro), das für verschiedene Vorsorgemaßnahmen verwendet werden kann, und ein jährliches SOS-Budget (ab 80 Euro) für Notsituationen.