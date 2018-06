ADAC weitet Rechtsschutz-Angebot gleich doppelt aus

27.6.2018 – Bislang bot die ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG nur Verkehrsrechtsschutz an – und dies ausschließlich für ADAC-Mitglieder. Beides ändert sich im Rahmen einer neuen Unternehmens-Strategie ab sofort, wie das Unternehmen bei einer Produktpräsentation ankündigte. Ziel sei einerseits, den Abrieb im Vertragsbestand zu stoppen, andererseits neue Klub-Mitglieder zu gewinnen.

Eigentlich, ließ Marion Ebentheuer, bei der Präsentation des jüngsten Versicherungsangebots ihres Hauses wissen, ist es derzeit nicht wirklich prickelnd, ausgerechnet den Rechtsschutzbereich zu forcieren. Schließlich ist die versicherungstechnische Ergebnislage branchenweit ziemlich düster und droht sich, nicht zuletzt wegen des Dieselskandals, weiter stark zu verschlimmern.

Dennoch tut die ADAC-Rechtschutz Versicherungs-AG dies genau jetzt, und zwar in gleich doppelter Hinsicht. Dies ist Teil der organisatorischen und strategischen Neuaufstellung, die der ehemals lupenreine Autofahrerklub vor zwei Jahren eingeleitet hat, ließ das für Versicherungen zuständige Vorstandsmitglied der ADAC SE wissen.

Mitglieder „erzwingen“ Angebotserweiterung

Marion Ebentheuer (Bild: Müller)

Künftig werde die Versicherungstochter daher das Rechtsschutz-Angebotsspektrum, ausgehend vom Kernprodukt Verkehrsrechtsschutz, um die Bausteine Privat-, Berufs- und Wohn-Rechtsschutz erweitern. Zugleich kann, wie angekündigt wurde, das neue, modular aufgebaute Rechtsschutz-Produkt nun auch von ADAC-Nichtmitgliedern gekauft werden.

Veranlasst wurde die Angebotsausweitung letztlich jedoch von den Klub-Mitgliedern, räumte Ebentheuer ein. Selbst die Treuesten unter ihnen hätten nämlich immer weniger Verständnis dafür gezeigt, dass sie hochwertigen Verkehrsrechtsschutz zwar vom ADAC bekommen, aber für alle anderen Rechtsschutzbereiche zu einem anderen Anbieter gehen müssen.

Als Folge schrumpften die Vertragsbestände der ADAC-Rechtschutz-Versicherungs schon seit Jahren zwischen zwei und vier Prozent jährlich. Dieses Abschmelzen will der – nach eigenen Angaben – mit rund 2,1 Millionen Verträgen drittgrößte Rechtsschutzversicherer in Deutschland jetzt stoppen, indem er sich in diesem Bereich „ein Stück weit dem Markt öffnet“, wie Ebentheuer formulierte.

Grundsätzlich bleibt es beim „Klubversicherer“

Einen vergleichbaren Schritt gab es bisher beispielsweise schon bei Auslands-Krankenversicherungen. Offen ließ sie, ob im Rahmen der strategischen Überlegungen künftig noch weitere Versicherungsprodukte für Nichtmitglieder geöffnet werden, wobei jedoch die Bereiche Private Kranken- und Lebensversicherungen davon ausdrücklich ausgenommen seien.

Stefan Daehne (Bild: Müller)

Grundsätzlich „sehen wir uns aber weiterhin als Klubversicherer“, stellte Stefan Daehne klar, Vertriebsvorstand des Rechtschutz-Versicherers. Es gehe daher auch nicht vorrangig darum, außerhalb der Club-Gemeinschaft Kunden zu gewinnen, hieß es.

Dementsprechend wurde das neue Produkt konzipiert. Beim Pricing, so Daehne, habe man sich daher „an den sechs größten Wettbewerbern“ orientiert, und der Leistungsumfang sei mindestens gleich und in Teilbereichen besser wie dort.

ADAC-Mitglieder, die sich für die neue Offerte entscheiden, erhielten einen Beitragsrabatt von fünf Prozent. Spezielle Angebote gebe es für Menschen mit besonderem Versicherungsbedarf, weil sie beispielsweise ein Sportboot ihr Eigen nennen oder über mehrere Wohnungen verfügen, sowie für Senioren.

Vergleichsplattformen als Vertriebsweg werden vorsichtig getestet

Bei der Vertriebsstrategie sind laut Daehne ebenfalls keine gravierenden Veränderungen geplant. Das abgesehen davon, dass die neue Police zu gleichen Konditionen nun auch über das Internet abgeschlossen werden könne statt wie bisher nur in den ADAC-Geschäftsstellen oder postalisch (und vor allem als Folge von Mailing-Aktionen).

Diese Neuerung ziele vor allem auf jüngere Kunden ab, die noch nicht ADAC-Mitglied seien, aber auf diesem Wege zugleich für eine Mitgliedschaft gewonnen werden sollen. Ein entsprechendes Antrags-Angebot finde sich im Internet-Auftritt des Versicherers ebenso regelmäßig wie ein Verweis auf die klassischen Vertriebswege für die weniger internet-affinen Zielgruppen.

Den Maklervertriebsweg schloss Daehne weiterhin grundsätzlich aus, und eine Zusammenarbeit mit Vergleichsplattformen werde zwar „vielleicht“ getestet, aber dies in jedem Fall nur sehr vorsichtig. Werblich werde die neue Rechtsschutz-Versicherung jedoch in nächster Zeit stark präsent sein, kündigte er an.

Bedachte Gangart bei der Digitalisierung

Eher zurückhaltend zeigten er und Ebentheuer sich auch mit Blick auf die aktuelle Digitalisierungs-Euphorie in der Branche. Zwar würden auch bei der Rechtschutz-Versicherung die „digitalen Fähigkeiten ausgebaut“, um dem Wandel der Kundenbedürfnisse gerecht zu werden, Prozesse zu vereinfachen und schneller zu werden, aber dabei werde „evolutionär“ vorgegangen.

Anders als mancher Wettbewerber werde die Versicherung daher weder ein „neues Digitalisierungs-Modell kreieren“ noch große Investitionssummen in die Digitalisierung ankündigen, stellte Daehne klar. Vielmehr setze sie weiterhin nicht zuletzt auf den Wert einer „unschlagbaren Marke“.