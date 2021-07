ADAC rechnet vor: So teuer ist ein Rücktransport nach Deutschland

16.7.2021

Bei Reisen über Deutschlands Grenzen hinaus bietet eine Auslandskranken-Versicherung im Gepäck zusätzliche Sicherheit. Denn sie kann weltweit Krankheitskosten und vor allem einen Rücktransport decken. Die ADAC SE hat jetzt errechnet, dass ein Intensivtransport mit einem Ambulanzflugzeug von Mallorca mit 24.000 Euro, von Kreta mit 28.000 und aus Antalya mit 31.000 Euro zu Buche schlägt.

WERBUNG

Kommen lebenserhaltende medizinische Geräte zum Einsatz, würden die Kosten schnell in den sechsstelligen Bereich klettern. Als konkretes Beispiel wird von einem Rücktransport einer Urlauberin berichtet, die mit Verdacht auf akutes Lungenversagen in einem thailändischen Krankenhaus lag. Die gesamten Auslagen inklusive Ärzteteam und mobiler Herz-Lungen-Maschine an Bord bis zur Einlieferung in ein deutsches Krankenhaus beliefen sich auf rund 250.000 Euro.

Finanztest hat kürzlich die besten Auslandskranken-Versicherungen gekürt. Dabei haben die Tester besonders darauf geachtet, dass die Tarife auch eine Covid-19-Erkrankung abdecken. 95 Tarife von 43 Versicherern wurden untersucht, drei Anbieter überzeugten besonders (VersicherungsJournal 25.5.2021).