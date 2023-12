Abzug „neu für alt“: Versicherer will bei beschädigtem Verkehrsschild sparen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Finanzaufsicht will sehr genau analysieren, wie die Versicherungs-Unternehmen die Schadeninflation in ihre Jahresabschlüsse einkalkulieren. Die vorläufigen Annahmen der Akteure sind der Aufsicht viel zu optimistisch. Sie sieht akuten Handlungsbedarf. Welche Sparten betroffen sind. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

11.12.2023 –

Versicherungstechnisch war das vergangene Jahr eines der besten in diesem Jahrhundert. Dennoch gaben drei Akteure mehr für Schäden und Kosten aus als sie einnahmen. Drei weitere Anbieter landeten nur so gerade eben in der Gewinnzone. (Bild: Wichert) mehr ...