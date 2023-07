Abschleppkosten: Kfz-Versicherer will 180 Euro weniger zahlen

18.7.2023 – Abschleppkosten gehören nach einem Urteil des Amtsgerichts Starnberg vom 28. April 2023 (2 C 60/23) ebenso wie Reparaturkosten zum sogenannten Werkstattrisiko. Das aber habe der Schädiger beziehungsweise sein Haftpflichtversicherer zu tragen.

Der Personenkraftwagen des Klägers war unverschuldet in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Dabei wurde dessen Fahrerin so schwer verletzt, dass sie noch vom Unfallort aus in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Sie selbst war nicht mehr dazu in der Lage, das Abschleppen des schwer beschädigten Fahrzeugs zu veranlassen oder den Halter zu benachrichtigen. So beauftragte die Polizei ein örtliches Unternehmen.

Kfz-Haftpflichtversicherer will 180 Euro nicht übernehmen

Die von dem Abschleppunternehmen in Rechnung gestellten Kosten in Höhe von etwas mehr als 600 Euro hielt der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers für unangemessen. Er wollte sich an den Abschleppkosten daher nur mit 420 Euro beteiligen.

Das wollte der Halter des Fahrzeugs nicht hinnehmen. Er klagte daher den Differenzbetrag ein. Mit Erfolg: Das Starnberger Amtsgericht gab seiner Klage in vollem Umfang statt.

Kein Einfluss auf die Auswahl des Abschleppunternehmens

Nach Ansicht des Gerichts greifen die Einwendungen des beklagten Versicherers gegen die Höhe der Abschleppkosten im Verhältnis zum geschädigten Kläger nicht durch. Denn dieser habe keinen Einfluss auf die Auswahl des Abschleppunternehmens gehabt.

Ein Einwand gegen die Überhöhung der Kosten führe jedoch nur dann zu einem Kürzungsanspruch gegen einen Geschädigten, wenn dieser als Laie hätte erkennen müssen, dass die geforderten Abschleppkosten geradezu willkürlich festgesetzt wurden und der Preis und die Leistung in einem auffälligen Missverhältnis zueinander standen.

Das sei angesichts der Umstände der entschiedenen Sache nicht der Fall.

Begrenzte Erkenntnis- und Einwirkungsmöglichkeiten

Da die Beauftragung durch die Polizei erfolgte, habe der Autohalter davon ausgehen dürfen, dass diese kein Unternehmen ausgewählt hatte, welches eine andere als die ortsübliche Vergütung verlange.

Außerdem würden für das sogenannte „Hakenrisiko“ die gleichen Grundsätze gelten, wie für das Werkstattrisiko. Daher könnten für die Bemessung des erforderlichen Herstellungsaufwands auch dann die tatsächlichen Abschleppkosten herangezogen werden, wenn die Kosten ohne Schuld des Geschädigten über das Ortsübliche hinausgehen.

„Gerade im Fall der Reparatur und Bergung von Kraftfahrzeugen darf nicht außer Acht gelassen werden, dass den Erkenntnis- und Einwirkungs-Möglichkeiten des Geschädigten Grenzen gesetzt sind“, so das Gericht. „Denn ein Geschädigter kann als Laie nicht ermessen, welche Art von Abschleppfahrzeug zur Bergung erforderlich ist und wie mit welchem Aufwand etwa ausgelaufene Betriebsmittel aufzunehmen sind.“

Im Übrigen dürfe ein Unfallgeschädigter darauf vertrauen, dass ein Abschleppunternehmen nicht betrügerisch Werkleistungen in Rechnung stelle, die nicht oder nicht in diesem Umfang notwendigerweise erbracht wurden.