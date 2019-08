85 Prozent der Kassen zahlt für professionelle Zahnreinigung

8.8.2019 – Die Mehrheit der Krankenkassen übernimmt komplett oder zum Teil die Rechnung für die professionelle Zahnreinigung. Allerdings ist die Kostenübernahme bei vielen Anbietern mit bestimmten Bedingungen verbunden. Eine aktuelle Auswertung dazu legt jetzt Check24 vor.

WERBUNG

Nach einer Veröffentlichung der Check24 Vergleichsportal GmbH bieten 69 von 81 Krankenkassen die ganze oder teilweise Kostenübernahme für professionelle Zahnreinigung an.

Die betrachteten 81 Körperschaften wurden ausgewählt, „weil das alle gesetzlichen Versicherer in Deutschland sind, die öffentlich zugänglich sind – regional oder bundesweit“, so das Vergleichsportal auf Nachfrage. Die Auswertung stützt sich auf die Datenbasis der Kassensuche GmbH.

Im besten Fall betrage die Erstattung 250 Euro im Jahr, so das Vermittlungsunternehmen in einer Mitteilung. Einige Gesellschaften bieten ihren Versicherten ein Jahresbudget an. Das Geld aus diesem Topf kann dann auch für die Zahnreinigung verwendet werden. Oder die gesetzlichen Kassen übernehmen diese Leistungen nur, wenn die Behandlung bei bestimmten ausgewählten Zahnärzten erfolgt.

GKV: Zusätzliche Leistungen für Zahnreinigung

„Einige Kassen haben die gute Finanzlage genutzt, ihre Leistungen auszuweiten“, sagt Dr. Ansgar Lamersdorf, Geschäftsführer GKV bei Check24. „So bieten gerade auch einige günstige Krankenversicherungen inzwischen sehr gute Leistungen im Bereich professionelle Zahnreinigung.“

Die Stiftung Warentest hat die Beiträge und die zusätzlichen Leistungen der gesetzlichen Anbieter untersucht und die Ergebnisse in der August-Ausgabe ihrer Zeitschrift Finanztest veröffentlicht. Für Mehrwerte wie Zuschüsse zur Zahnreinigung empfehlen die Tester die regionalen Anbieter AOK Niedersachsen und die AOK Nordwest (VersicherungsJournal 22.7.2019).

Die Erstattung für Zahnersatz und Vorsorge ist für Kassenpatienten ein wichtiger Kostenfaktor: Im Mittel müssen sie 58 Prozent der Arztrechnungen selbst tragen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Barmer (12.7.2019).

Wie Vermittler von der Beratung zur GKV profitieren

Vermittler können durch die Beratung zur GKV profitieren: nicht nur durch das Vermitteln von Krankenkassen-Mitgliedschaften, sondern hauptsächlich durch den Verkauf von ergänzenden Biometrie-Produkten sowie privaten Zusatz-Versicherungen.

Wie dieses Modell funktionieren kann und welche Mehrwerte der Vertrieb nutzen sollte, stellte GKV-Experte Thomas Adolph im Interview vor (12.3.2019). Er betreibt den Online-Dienst Gesetzlichekrankenkassen.de, der die Mehr-Leistungen der Anbieter analysiert.

Welche Sorgen und Probleme gesetzlich Krankenversicherte umtreiben, zeigte der aktuelle „Monitor Patientenberatung 2018“ der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD). Besonders häufig ging es den Patienten um rechtliche Fragestellungen, insbesondere um Leistungsansprüche gegenüber Kostenträgern (25.6.2019).