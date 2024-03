250.000 Euro gefordert, aber kein Schadenersetz für geprellten Anleger

20.3.2024 – Ein Lagervertrag zwischen einer Anlagegesellschaft für Goldanlagen und dem Betreiber eines Hochsicherheitslagers entfaltet keine Schutzwirkung zugunsten der Anleger. Hat der Betreiber des Lagers keine Kenntnis von einem kriminellen Vorgehen der Anlagegesellschaft, können sich geschädigte Anleger nicht bei ihm schadlos halten. So entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main in einem Urteil vom 13. März 2024 (13 U 180/22).

Eine Anlagegesellschaft hatte über einen Strukturvertrieb Kapitalanlagen in Gold angeboten. Dabei täuschte sie die Anleger über die Menge des tatsächlich vorhandenen Goldes sowie hinsichtlich deren vermeintlicher (Mit-) Eigentümerschaft.

Über das Vermögen der Gesellschaft wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet und ihr Geschäftsführer wegen schweren Betrugs und Geldwäsche zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Daraufhin versuchte einer der Anleger, sein Geld zu retten.

Bei der betrügerischen Gesellschaft war nichts zu holen. Daher wollte der Mann sich bei dem Betreiber des Hochsicherheitslagers, in dem das Gold gelagert worden war, schadlos zu halten. Er verklagte ihn daher auf Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 250.000 Euro.

Keine Schutzwirkung für Dritte

Mit seiner Klage hatte der Anleger weder beim in erster Instanz mit dem Fall befassten Landgericht Darmstadt, noch bei dem von ihm in Berufung angerufenen Frankfurter Oberlandesgericht Erfolg. Sie wurde von beiden Gerichten als unbegründet zurückgewiesen.

Nach Ansicht der Richter kann der Kläger aus dem Vertrag zwischen der betrügerischen Anlagegesellschaft und dem Betreiber des Lagers keine Ansprüche herleiten. Denn die Einlagerung des Goldes habe ausschließlich für die Anlagegesellschaft stattgefunden. Der Vertrag entfalte folglich keinen Schutz für Dritte.

Keine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung

Der Geprellte könne sich auch nicht auf eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung des Beklagten berufen. Denn dazu hätte er beweisen müssen, dass dieser von den betrügerischen Machenschaften der Anlagegesellschaft gewusst habe. Dafür habe die Beweisaufnahme keine Anhaltspunkte ergeben.

Das gelte auch für ein Wissen darüber, dass insgesamt viel zu wenig Gold zur Befriedigung der Ansprüche der Anleger vorhanden gewesen sei und die Anlagegesellschaft den Anlegern ein Miteigentum an dem eingelagerten Gold versprochen habe.

Auch dass den Anlegern im Rahmen einer Werbung eine „Insolvenzfestigkeit“ der Anlage versprochen worden sei, habe der Betreiber des Hochsicherheitslagers nicht wissen müssen. Denn als bloßer Lagerhalter sei er zu keinen Recherchen hinsichtlich der Geschäftsmodelle seiner Kunden verpflichtet gewesen.

Die Richter sahen keine Veranlassung, eine Revision gegen ihre Entscheidung bei Bundesgerichtshof zuzulassen.