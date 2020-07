2020: letzte Chance für volle Rente ab 63 Jahren

24.7.2020

Nach 45 Jahren im Arbeitsleben ohne Abschläge in Rente gehen, das ist seit 2014 möglich. Grundlage dafür ist das RV-Leistungsverbesserungs-Gesetz (VersicherungsJournal Medienspiegel 11.12.2013, Medienspiegel 26.5.2014).

2020 sei aber der letzte Jahrgang, der diese Chance noch nutzen könne, warnt die Plansecur Service GmbH & Co. KG in einer Mitteilung. Der Hintergrund: Seit Inkrafttreten des Gesetzes wird das Eintrittsalter jedes Jahr um zwei Monate nach hinten verschoben. Weitere Informationen gibt es dazu auf der Webseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS).

2019 war das erste Jahr, in dem das Renteneintrittsalter für langjährig Versicherte näher am 64. als am 63. Geburtstag lag. „Der Jahrgang 1956 konnte also erst mit 63 Jahren und acht Monaten in Rente gehen. 2020 verschiebt sich diese Grenze auf zehn Monate und 2021 liegt sie mit zwölf Monaten bereits im darauffolgenden Jahr“, rechnet Plansecur vor.