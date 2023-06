20.000 Euro futsch nach Hackerangriff: Greift die Forderungsausfall-Versicherung?

14.6.2023

Auf der Suche nach dem schnellen Geld hatte ein Mann ein kleines Vermögen verloren. Während eines Youtube-Livestreams wurde dem Geschädigten versprochen, bei einem in Krypto getätigten Investment einen hundertprozentigen Aufschlag zu bekommen. Also überwies er fast 20.000 Euro in Kryptowährung an eine Wallet-Adresse.

Die erhoffte Verdopplung seines Vermögens blieb aber aus. Denn im Nachgang stellte sich heraus, dass der Stream wohl gehackt und falsche Inhalte, darunter der Link zum Überweisen der Kryptowährung, verbreitet worden waren. Der Mann erstattete Anzeige gegen den Betreiber des Streams wegen Betruges und meldete zugleich Ansprüche an an seine Forderungsausfall-Versicherung.

Diese war Teil seiner Privathaftpflicht-Versicherung (PHV), welche jedoch nicht leisten wollte. Der Bestohlene wandte sich an den Versicherungsombudsmann e.V. Dr. Wilhelm Schluckebier konnte aber ebenfalls nicht helfen.

Denn der finanzielle Schaden sei gemäß der dem Vertrag zugrunde liegenden Besonderen Bedingungen zur PHV nicht gedeckt. Der Schutz sei auf Personen-, Sach- und unechte Vermögensschäden begrenzt. Dem Versicherten sei aber ein echter Vermögensschaden entstanden, bei dem die Forderungsausfall-Versicherung wegen der entsprechenden Klausel nicht greife.

Der oben geschilderte Fall stammt aus dem im Mai erschienenen Jahresbericht 2022 der Schlichtungsstelle (VersicherungsJournal Archiv).