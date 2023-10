170 Euro Anwaltskosten: Kfz-Haftpflichtversicherer will nicht zahlen

23.10.2023

Der Entscheidung lag die Klage eines international tätigen Mietwagenunternehmens zugrunde. Die Firma wollte nach der Beschädigung eines ihrer Fahrzeuge Schadenersatzansprüche gegenüber dem Kfz-Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers geltend machen. Um die Ansprüche durchzusetzen, wurde ein Rechtsanwalt beauftragt.

Darin sah der gegnerische Versicherer einen Verstoß gegen die Schadenminderungs-Pflicht gemäß § 254 Absatz 2 BGB. Denn ein international tätiges Unternehmen müsse dazu in der Lage sein, eigenständig, ohne auf externe anwaltliche Hilfe zurückzugreifen, seine Ansprüche geltend zu machen. Der Versicherer weigerte sich daher, die Anwaltskosten in Höhe von knapp 170 Euro zu übernehmen.

Zu Unrecht, befand das Amtsgericht Kassel (Urteil vom 18. September 2023, 423 C 341/23). Es gab der Klage der Mietwagenfirma in vollem Umfang statt. Nach ständiger Rechtsprechung dürften nämlich auch größere Unternehmen bei der Regulierung von Verkehrsunfällen anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen, wenn diese Tätigkeit nicht zu ihrem Kerngeschäft gehöre. Das sei bei der Klägerin unstreitig der Fall.