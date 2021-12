158 Euro für Fahrzeugdesinfektion: Versicherer sagt „nicht angemessen“

22.12.2021 – Wird ein Kraftfahrzeug nach einem Unfall in einer Werkstatt repariert, hat der Unfallverursacher beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherer grundsätzlich die Kosten einer wegen der Corona-Pandemie durchgeführten Desinfektion des Fahrzeugs zu übernehmen. Ein Anspruch auf eine Erstattung in vollständiger Höhe besteht jedoch nur dann, wenn die Kosten angemessen sind. Dies entschied das Landgericht Hamburg in einem Urteil vom 21. Oktober 2021 (323 S 14/21).

Der Personenkraftwagen des Klägers musste nach einem von einem Dritten verursachten Verkehrsunfall in einer Werkstatt repariert werden. Das daraufhin von dem Kläger in Auftrag gegebene Gutachten wies unter anderem eine Position für Schutzmaßnahmen wegen des Coronavirus auf. Der Gutachter hielt dafür einen Betrag von 136 Euro für angemessen.

Desinfektionskosten nicht erstattungsfähig?

Nach der Reparatur stellte die Werkstatt dem Kläger 158 Euro in Rechnung. Die wollte ihm der gegnerische Versicherer jedoch nicht erstatten. Das begründete er damit, dass derartige Kosten im allgemeinen Aufwand als Maßnahme des Arbeitsschutzes untergehen würden.

Bei ihnen handele es sich nicht um erforderliche Kosten für die Reparatur. Die Desinfektionsmaßnahmen dienten vielmehr der Befriedigung des Schutzbedürfnisses der mit der Fahrzeugreparatur beauftragten Mitarbeiter der Werkstatt.

Auch in anderen Bereichen, wie etwa dem Einzelhandel, sei es nicht üblich, Desinfektionskosten auf die Kunden abzuwälzen. Im Übrigen seien sowohl die von dem Sachverständigen kalkulierten, als auch die letztlich von der Werkstatt in Rechnung gestellten Kosten in ihrer Höhe absolut unangemessen.

Vernünftig und zweckmäßig

Dieser Argumentation wollte sich das in zweiter Instanz mit dem Fall befasste Hamburger Landgericht nur zum Teil anschließen. Es gab der Klage des Geschädigten auf Übernahme der Desinfektionskosten zwar grundsätzlich statt. Doch anders als das in erster Instanz mit dem Fall befasste Amtsgericht Hamburg-Harburg, hielt es die Höhe der Kosten für überzogen.

Auch wenn von kontaminierten Oberflächen eine nur geringe Gefahr der Übertragung des Coronavirus ausgehe, erscheine eine Fahrzeugdesinfektion grundsätzlich vernünftig und zweckmäßig. Nach Ansicht des Gerichts durfte sie daher nicht zuletzt auch angesichts der öffentlichen Diskussion und allgemeiner Verhaltensempfehlungen für notwendig gehalten und auf Kosten des Schädigers beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherer durchgeführt werden.

„Denn durch die aufgrund des Schadensereignisses notwendige Reparatur kamen zwangsläufig unbekannte Dritte mit unklarem Infektionsstatus mit dem Fahrzeug in Kontakt, so dass ein Zustand einer potenziellen Infektionsquelle geschaffen wurde, der vor der Reparatur nicht bestand.“

Überzogene Forderung

Im Übrigen treffe die Behauptung des beklagten Versicherers, dass die Desinfektionskosten nicht gesondert abgerechnet werden, sondern als Gemeinkosten kalkuliert werden mussten, nicht zu. Das gelte auch bezüglich des Verweises des Versicherers auf andere Branchen, wie etwa den Einzelhandel. Denn die dortigen Abläufe seien mit denen von Reparaturwerkstätten nicht vergleichbar.

Ein Geschädigter könne allerdings nur verlangen, dass ihm jene Kosten erstattet werden, „die vom Standpunkt eines verständigen, wirtschaftlich denkenden Menschen in der Lage des Geschädigten zur Behebung des Schadens zweckmäßig und notwendig erscheinen“.

In dem zu entscheidenden Fall seien die Kosten auch für den Kläger leicht erkennbar deutlich zu hoch angesetzt worden. Erforderlich gewesen sei nämlich lediglich ein Besprühen und Abwischen von Kontaktflächen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs mit einem damit verbundenen geringen Materialaufwand. Dafür hielten die Richter einen Betrag in Höhe von 33 Euro für angemessen.

Revision zugelassen

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls und der uneinheitlichen Rechtsprechung zur Erstattungsfähigkeit von Desinfektionskosten hat das Gericht eine Revision gegen seine Entscheidung zugelassen.

Zuletzt hatte das Stuttgarter Landgericht entschieden, dass ein Geschädigter zwar grundsätzlich einen Anspruch auf die Erstattung von Desinfektionskosten hat. Der Anspruch beziehe sich jedoch nur auf einfache Maßnahmen. Auch die Kosten für eine Desinfektion vor Reparaturbeginn seien nicht erstattungsfähig (VersicherungsJournal 8.10.2021).