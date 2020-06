14 Risiken, die uns in Zukunft bevorstehen könnten

5.6.2020 – In einer neuen Analyse hat das Swiss Re Institute wieder über mögliche Zukunftsrisiken nachgedacht. Zu jenen mit den größten Auswirkungen zählt sie Cybersicherheit, Ungleichgewichte zwischen den Generationen und die CO2-Problematik. Im Übrigen reicht das Themenfeld von Lieferunterbrechungen bei Medikamenten bis zu „smartem Staub“.

Das Swiss Re Institute (SRI) veröffentlicht jährlich eine Analyse, in der es einen Blick auf Risiken wirft, die in Zukunft auf uns zukommen oder sich verstärken könnten. Sie soll somit „als Anregung für einen Risikodialog dienen und das Risikobewusstsein in der Gesellschaft und der Versicherungswirtschaft fördern“.

Sonar-Bericht (Bild: Swiss Re)

Am Donnerstag ist die diesjährige Ausgabe erschienen. Der „Sonar“-Bericht identifiziert diesmal 14 Risiken und teilt sie, wie gewohnt, nach dem Zeithorizont ihres Auftretens und der Schwere ihrer Auswirkungen ein.

Drei dieser Risiken haben nach Einschätzung der Studienautoren das Potenzial, weitgehende Auswirkungen zu entfalten; zwei davon bereits in nächster Zukunft, sprich innerhalb von drei Jahren.

Erhöhte Cyberrisiken, Ungleichgewichte zwischen Generationen

Das eine betrifft Cybersicherheit: Zunehmende System- und Netzwerk-Komplexität sowie sogenanntes „Edge Computing“ könnten Cyberrisiken steigen und Haftungsfragen virulent werden lassen.

Cyberzwischenfälle könnten zu Fehlfunktionen an Maschinen und zu Betriebsunterbrechungen führen. Im Zusammenhang mit autonomem Fahren oder gesundheitskritischen Geräten könnten Unfälle, ja Todesfälle die Folge sein.

Das andere betrifft Ungleichgewichte zwischen den Generationen. Der Bericht erinnert daran, dass die Finanzkrise erst rund ein Jahrzehnt her ist, nun verschärfe Corona langfristige strukturelle Probleme. Und: Ein „Japan“-Szenario hätte signifikante Auswirkungen auf die Rentensysteme.

Bei den Betroffenen könnten daraus Verlust des Vertrauens in Regierungen, Unruhen und riskanteres Anlageverhalten resultieren.

CO2-Entfernung und Emissionsneutralität

Den dritten Bereich, der potenziell tiefgreifende Effekte entfaltet, siedelt der Bericht in einem Zeithorizont oberhalb von drei Jahren an.

Hier geht es um die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre und dessen Speicherung. Damit verbundene Technologien, Einrichtungen und Dienste könnten unter anderem neue Risiken schaffen – für Versicherer aber auch Chancen bringen.

Zugleich betont der Bericht, wie notwendig das Ziel der Emissionsneutralität sei. Es zu verfehlen, wäre weit kostspieliger als die Anstrengungen, es zu erreichen, so der Bericht.

Nach Covid-19 „müssen sich der öffentliche und der private Sektor sowohl auf die globale Gesundheit als auch auf den Klimawandel konzentrieren“, folgert Patrick Raaflaub, Group Chief Risk Officer von Swiss Re, im Vorwort zum Bericht.

Elf weitere Risikobereiche

Den anderen elf Risikofeldern schreibt die Analyse mittlere oder geringe Auswirkungen zu. Zu den eher kurzfristig relevanten Themen zählen etwa Lieferunterbrechungen im pharmazeutischen Bereich und Fragen der Produkthaftung im Zusammenhang mit der Ausbreitung „smarter“ Geräte.

Mögliche kommende Risikofelder und ihre potenziellen kurz- und langfristigen Auswirkungen Zeit-horizont Potenzielle Auswirkungen hoch mittel niedrig Null bis drei Jahre „Überdehnte“ Cybersicherheit durch „Edge Computing“? Ungleichgewichte zwischen den Generationen Globale pharmazeutische Versorgung: Unterbrechungen in der Lieferkette Fragmentierung bei Standards Batteriebrände „Deepfakes“: mittels KI erzeugte „Identitäten“, Fehlinformationen, Stimmungsmache Produkthaftung in der „Alles smart“-Ära Verbreitung rudimentärer biotechnologischer „Do it yourself“-Kits Mehr als drei Jahre CO2-Entfernung aus der Atmosphäre Mögliche Risiken durch E-Zigaretten Grünes Bauen: Fehlende Erfahrung mit neuen oder nachhaltigeren Baustoffen Zunehmende Problematik in Bezug auf mentale Gesundheit junger Menschen Wasserstoff: Sicherheitsrisiken von Brennstoffzellen „Smarter Staub“: mikroelektro-mechanische Geräte zur Datenerfassung

Der „Sonar“-Report „New emerging risk insights“, Juni 2020 (englisch) kann von einer gesonderten Webseite der Swiss Re heruntergeladen werden.